Руски шпионски кораб, засечен от бреговата охрана на САЩ, във водите край Оаху

14 ноември 2025, 14:56
Източник: iStock/GettyImages

Б реговата охрана на САЩ съобщи в четвъртък, че на 29 октомври е засякла руски военен разузнавателен кораб, действащ близо до американски териториални води, и персоналът продължава да наблюдава плавателния съд, информира Fox News.

Официални лица казаха, че разузнавателният кораб от клас „Вишня“ се е намирал на около 15 морски мили южно от Оаху,

което е предизвикало реакция от самолет HC-130 Hercules от авиобаза Barbers Point и катера на Бреговата охрана William Hart.

Според прессъобщение Бреговата охрана е реагирала на помощния разузнавателен кораб на Военноморските сили на Руската федерация, Kareliya, като е извършила безопасен и професионален полет и преминаване в непосредствена близост до плавателния съд.

Действайки в съответствие с международното право, Бреговата охрана заяви, че наблюдава дейността на кораба близо до териториалните води на САЩ,

за да осигури морска сигурност за американските съдове, опериращи в района. Служителите на бреговата охрана ще следят кораба и в подкрепа на усилията за защита на родината.

„Бреговата охрана на САЩ рутинно наблюдава морската активност около Хавайските острови и в целия Тихи океан, за да гарантира безопасността и сигурността на американските води“, заяви в изявление капитан Матю Чонг, ръководител на реакциите в Тихоокеанския район на Бреговата охрана.

„Работейки в сътрудничество с партньори и съюзници, нашите екипи наблюдават и реагират на активността на чуждестранни военни кораби близо до нашите териториални води, за да защитим морските си граници и да отстояваме суверенните си интереси“, добави той.

Според сайта на армията на САЩ клас „Вишня“ включва група разузнавателни кораби, построени за съветския флот през 80-те години.

Седем от тях все още са на въоръжение в руския флот. Те са големи, специално построени плавателни съдове, предназначени за радиоразузнаване чрез широка гама от сензори. Данните могат да бъдат предавани към брега чрез сателитни антени.

Въпреки че корабите са проектирани основно за събиране на разузнавателна информация, те са въоръжени с две оръдия AK-630 за близка бойна защита и пускови установки SA-N-8 (зенитни ракети), които служат като последна линия на самозащита, уточнява армията.

Тихоокеанският район на Бреговата охрана работи съвместно с Индо-тихоокеанското командване на САЩ и други партньорски агенции, за да наблюдава постоянно активността на чуждестранни военни кораби, опериращи близо до териториалните води на САЩ, с цел гарантиране на сигурността и отбраната на страната.

Според общоприетото международно право чужди военни кораби имат право да преминават и оперират извън териториалните води на други държави, които се простират до 12 морски мили от брега.

Източник: Fox News    
