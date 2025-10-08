Свят

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

8 октомври 2025, 11:09
Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона
За съучастничество в

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд
Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?
Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"
Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел
Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

П резидентът Еманюел Макрон се очаква да разкрие следващия си голям ход в сряда или малко след това, но продължава да държи всички в напрежение относно това как възнамерява да изведе Франция от задълбочаващата се политическа и икономическа криза, пише Politico.

Докато кризата се проточва, вярата в способността му да намери „чудодейно решение“ за проблемите на страната намалява, а президентът забележимо губи подкрепата на някои от някогашните си най-лоялни съюзници - включително трима от бившите си премиери.

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

В момента възможностите му се свеждат до две: или да свика предсрочни парламентарни избори, или да назначи шести пореден министър-председател, откакто започна настоящият му мандат през 2022 г. Този път обаче той може да избере премиер от левицата - социалист - и да му възложи задачата да преодолее задънената улица около приемането на милиарди евро бюджетни съкращения, необходими, за да се предотврати дългова криза във втората по големина икономика на ЕС.

В понеделник Макрон прие изненадващата оставка на премиера Себастиен Льокорню, след едва 27 дни на поста, и веднага му възложи да намери изход от политическия хаос до сряда вечер.

Дори в собствения му лагер расте раздразнението. Бившият премиер Габриел Атал, който сега оглавява центристката партия на Макрон „Ренесанс“, заяви по националната телевизия, че „вече не разбира решенията на президента“.

Макрон разпусна френския парламент преди година. С какво ли ще ни изненада отново?

Друг бивш премиер, Едуар Филип - кандидат за следващите президентски избори - направи още по-остро изявление във вторник, като призова Макрон да се оттегли от поста, след като бъде приет бюджетът, отбелязвайки, че президентът е сменил три правителства за по-малко от година.

Междувременно Елизабет Борн - премиерът, при която Макрон прокара спорния закон за увеличаване на пенсионната възраст - заяви в интервю за Le Parisien, че вече подкрепя временно спиране на закона и че „е важно да знаеш кога да слушаш и да действаш“.

Президентът изглежда е почти стигнал до задънена улица, а сигналите за това кой път ще избере остават противоречиви.

Избори или още един премиер?

Някои наблюдатели смятат за показателно, че във вторник Макрон се е срещнал с председателите на Националното събрание и Сената - задължителна стъпка, ако реши да разпусне парламента и да насрочи избори.

Но изборите са изключително рисков ход, който вероятно ще отслаби центристката партия „Ренесанс“ и ще засили крайнодясното движение „Национален сбор“.

Макрон: Няма да ходя никъде

Самият президент вече отхвърли тази възможност през август, а бивш негов съветник твърди, че той не е променил позицията си оттогава.

„Това е напълно изключено“, казва той. Дори Франция „да стане за посмешище“ заради безкрайни правителствени преговори, целта остава същата - да се попречи на крайната десница да дойде на власт.

Така основният вариант за Макрон остава да избере нов премиер. Но защо следващият би бил по-успешен в налагането на строги бюджетни икономии?

„Мисля, че все още има един коз“, смята политическият анализатор Бруно Жанбар от OpinionWay. „Може да номинира представител на Социалистическата партия и да му позволи да състави правителство.“

Във вторник вечер лидерът на социалистите Оливие Фор заяви уверено, че „дойде време да се изпробва левицата“, преди решаваща среща с Льокорню в сряда.

„Изпробвахме трима премиери от десницата и видяхме резултатите“, каза той по френската телевизия. „Време е за промяна на политиката.“

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Този ход обаче би имал цена за Макрон, тъй като Фор настоява за замразяване на пенсионната реформа на президента и приветства „закъснялото прозрение“ на Борн.

Лидерът на социалистите намекна и за възможни разговори с Габриел Атал, който се е дистанцирал от президента. Фор заяви, че би подкрепил някакъв вид политически пакт за ненападение между социалистите и центристите.

Според анализатора Жанбар назначаването на премиер от левицата също би позволило на Макрон да прехвърли част от вината върху опозицията, тъй като и социалистите биха имали сериозни затруднения да прокарат бюджет в дълбоко разделеното Национално събрание.

Коалиция на нежелаещите

Льокорню започна опитите си да разреши кризата с поредица от срещи във вторник сутрин, на които присъстваха ключови депутати и партийни лидери, подкрепяли Макрон от първия му изборен успех през 2017 г.

Участниците се съгласили да се съсредоточат върху две неотложни задачи: приемането на бюджета и намирането на решение за кризата със статута на островната територия Нова Каледония в Тихия океан.

Няма обаче индикации, че 48 часа ще бъдат достатъчни, за да успее Льокорню в мисия, с която не се справи за 27 дни като премиер.

Оттеглящият се министър на вътрешните работи и лидер на консервативната партия „Републиканците“ Бруно Ретайо е бил поканен на срещата, но е отказал да присъства, въпреки че партията му е участвала като малцинствен партньор в предишни правителства, подкрепяни от Макрон.

Публичната му критика към правителството на Льокорню - особено по въпроса колко от министрите са близки до Макрон - бе един от основните фактори, довели до оставката на кабинета.

Във вторник сутрин Ретайо окончателно отхвърли възможността за по-нататъшно сътрудничество с лагера на Макрон, заявявайки, че партията му би участвала в управление само ако то бъде оглавено от премиер от партия, опозиционна на президента - т.е. в условия на т.нар. съвместно управление („кохабитация“). В противен случай призова Макрон да свика предсрочни избори.

По-късно същата вечер Ретайо потвърди позицията си, като заяви, че няма да се присъедини към правителство, оглавено нито от социалист, нито от центрист от лагера на Макрон.

„Премиер от левицата би отслабил Франция - това би означавало повече разходи, повече данъци и повече имиграция“, каза той.

Така че дори Франция да получи нов премиер до края на седмицата, пътят към изход от политическото блато остава неясен.

Еманюел Макрон Политическа криза Франция Министър-председател Предсрочни избори Бюджетни съкращения Социалистическа партия Правителствена криза Политическа безизходица Оставка на премиер
Последвайте ни

По темата

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 6 минути

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 7 минути

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 24 минути

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Снимката е създадена с изкуствен интелект

В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

От китеници до спойлери: Българската страст по автомобилите в годините на прехода

<p>Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета</p>

Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Истинската легенда обаче беше дублажът. Един-единствен човек превеждаше целия филм

Снимката е създадена с изкуствен интелект

ICQ - чатът, който промени всичко

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Звукът, който беляза цяло поколение

<p>От вафлички до паничка &ndash; ерата на смелите коси</p>

От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус

Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

<p>Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки</p>

Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален – като модна ДНК

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Лятото на Макарена

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Когато едно танцово движение се превърна в световна епидемия

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

РЕТРО-ВЮ Преди 30 минути

Ще ви припомним какво е било модерно, ще ви върнем в дискотеките, видеотеките и времената на аудио касети.

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 36 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

България Преди 42 минути

Гражданите активно подават сигнали за нередности, заяви столичният кмет

Русе

България под вода: Варна, Русе и Велико Търново бедстват след потопа

България Преди 49 минути

Река Янтра е достигнала ниво от 2,20 метра, което е опасно близо до критичния праг

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Ето как и кога ще изберат капитана на националния отбор на България

Gong.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg