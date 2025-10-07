Свят

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Инвеститорите и европейските правителства нямат представа как френският президент ще се справи с бюджетния дефицит и политическата криза. Тази несигурност ги плаши

7 октомври 2025, 14:01
Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив
Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа
Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си
Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори
Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала
Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"
Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Е вропа вече беше изправена пред токсична комбинация от войната на Владимир Путин в Украйна, атаката на Доналд Тръмп срещу световната търговия и възхода на крайнодесния популизъм в редица държави.

И тогава френското правителство отново се срина — този път след по-малко от ден на власт. Пазарите реагираха панически на перспективата за нови избори, които могат да приближат крайната десница до управлението повече от всякога, пише в свой анализ Politico.

В Брюксел и други европейски столици дипломати и служители изразиха опасения, че лидерството на Еманюел Макрон по международни въпроси като Украйна и Газа ще бъде фатално отслабено. Някои дори се опасяват, че цялата икономика на еврозоната може да бъде поставена под заплаха.

Ляво-десният фронт срещу крайната десница: Помага ли на Макрон да избегне кризата?

„Франция е твърде голяма, за да се провали, и тази безкрайна политическа нестабилност поставя под риск цялата еврозона“, коментира дипломат от страна членка на ЕС.

„Това е основната тема на всички разговори днес.“

Франция е втората по големина икономика в Европейския съюз, водещ член на Г-7, единствената ядрена сила в ЕС и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. При управлението на Макрон тя се превърна и в основна политическа движеща сила в рамките на съюза, съперничеща единствено на Германия.

В същото време Макрон се опитва да отблъсне заплахата от крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен, която стабилно води в социологическите проучвания, докато се бори с огромния бюджетен дефицит на страната.

Правителствата му обаче така и не успяха да прокарат през парламента мерки за ограничаване на публичните разходи. Продължаващата политическа безизходица увеличава вероятността от нови парламентарни избори преди края на годината, което означава още месеци несигурност.

Някои наблюдатели дори започват да обсъждат възможността Макрон да подаде оставка предсрочно, въпреки че мандатът му изтича през 2027 г.

Макрон: Няма да ходя никъде

Всеки от тези сценарии може да отвори вратата за нов възход на крайната десница и да предизвика дълбоки сътресения в европейската политика, като основният страх на дипломатите остава стабилността на еврозоната.

Пазарна паника

В понеделник инвеститорите във Франция и извън нея реагираха с тревога на драматичния колапс на правителството на Себастиен Льокорню, продължило едва 14 часа. Цените на френските акции и държавни облигации паднаха, а еврото отслабна спрямо долара. Индексът CAC 40 се понижи с 1,4%.

„Вече има достатъчно тревоги около икономиката на еврозоната. Наистина не ни трябва и това“, заяви представител на едно от правителствата в еврозоната.

Френски служители се опитаха да омаловажат риска. Един от тях каза, че въпреки „сложната ситуация“ все още „има пилот в кабината“ в Министерството на икономиката и пазарите не трябва да реагират прекомерно. Но не всички са убедени.

Краят на Макрон идва. Може ли обаче някой да спре Льо Пен?

„Осем години Макрон се опитва да убеди света, че Франция е най-привлекателното място за инвестиции в Европа,“ коментира Грегуар Рус от аналитичния център Chatham House в Лондон. „Днес обаче нито един сериозен международен инвеститор няма да избере Франция при такава липса на политическа и финансова яснота.“

Политическо завещание

В Брюксел някои дипломати вече неофициално пишат политическото „некролог“ на Макрон. След като изгря през 2017 г. и преобърна френската политика, той днес изглежда като „куц лидер“, чийто авторитет в ЕС бързо ерозира.

Друг дипломат призна, че Макрон ще бъде запомнен като „мислител“ с идеи, които са променили Европа. Именно от Париж тръгна концепцията за „стратегическа автономия“ – стремежът ЕС да стане по-независим икономически и военно.

Сега, когато Доналд Тръмп отново отдалечава САЩ от Европа, тази идея звучи по-актуално от всякога. „Малко лидери умеят да мислят две или пет години напред. Той беше един от тях“, каза дипломатът.

Въпреки слуховете, Макрон не е давал индикации, че ще подаде оставка. Но ако остане на поста, политическият хаос в Париж неизбежно ще отслаби френското влияние върху европейските политики.

Лека нощ, Франция! Опасният ход на Макрон

Финансовите министри от ЕС например биха могли да се договарят по-лесно, ако Франция можеше последователно да изпраща един и същ представител на срещите в Брюксел. Вместо това постоянните промени в Париж подкопават влиянието ѝ.

Ранни избори също биха могли да застрашат следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Правителствата на държавите членки неофициално си бяха поставили срок да постигнат споразумение преди изборите във Франция през 2027 г., за да избегнат риска Льо Пен да използва темата политически и да блокира процеса.

Липсващият лидер

Макрон беше в центъра на европейските усилия за подкрепа на Украйна и за укрепване на континента срещу Русия — призовавайки за повече европейска военна автономия и координация със съюзниците.

Неговата съвместна инициатива с британския премиер Киър Стармър за създаване на „коалиция на желаещите“ остава единствената реална рамка за бъдещо мирно споразумение за Украйна.

„Не е добре за ЕС, когато една от най-големите държави членки е в политически хаос, особено в сегашната ситуация със сигурността,“ каза представител на страна от еврозоната.

Традиционно стабилният „френско-германски двигател“ на Европа днес е под заплаха. Дори с новия германски канцлер Фридрих Мерц, считан за по-енергичен от предшественика си, нестабилността в Париж подкопава съвместното лидерство.

"Играта не е приключила": Звездният миг на крайната десница

Френски служител от кабинета на един от напускащите министри призна: „Франция отсъства в момент, когато Русия навлиза все по-дълбоко в Европа, Китай произвежда свръхкапацитет, а Съединените щати под Тръмп продължават да вършат безумия. Лидерството на Франция ще липсва – просто няма как да дадем това, което можем, при тези условия.“

Какво следва

Ако Макрон реши да свика нови избори, крайната десница ще е основният печеливш. Подкрепата за „Национален сбор“ остава стабилна – около 30–32% от изборите през 2024 г.

Проблемите на Макрон вече вдъхновяват крайнодесните в цяла Европа. Марин льо Пен отпразнува победата на популиста Андрей Бабиш в Чехия миналия уикенд и използва кризата в Париж, за да повтори призива си за нови избори.

Холандският националист Герт Вилдерс, който спечели най-много места в последните избори в Нидерландия, отправи предупреждение към всички „стари лидери“, включително и към Макрон:
„Вашето време изтече.“

Политическа криза Франция Еврозона нестабилност Крайнодесен популизъм Еманюел Макрон Пазарна паника Национален сбор ЕС лидерство Бюджетен дефицит Френско-германски двигател Геополитически рискове
Последвайте ни
Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 14 минути

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

България Преди 4 минути

Има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Свят Преди 7 минути

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 48 минути

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

България Преди 1 час

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

България Преди 1 час

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев очертава предизвикателствата и възможностите, които очакват страната ни

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 1 час

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Свят Преди 1 час

Мярката идва след рязко увеличаване на хибридните операции срещу партньорите на Украйна в ЕС и НАТО

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Терон и 62-годишният Деп последно се появиха заедно на екран през 1999 г. във филма „Съпругата на астронавта“

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

България Преди 1 час

Свлекли са се камъни, дървета и пръст

<p>МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София</p>

МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

България Преди 1 час

Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", отговориха от министерството

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

България Преди 1 час

Има ли рискови зони в София, които биха могли да се наводнят

<p>Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя</p>

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

България Преди 1 час

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Пари Преди 1 час

От утре, 8 октомври изтича адаптационният период, предвиден в Закона за въвеждане на еврото и започва налагането на ефективни санкции

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Свят Преди 2 часа

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Свят Преди 2 часа

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно и ми изглеждаше като симпатичен човек"

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Моуриньо разкри за проблем при играчите на Бенфика, но удържа Порто

Gong.bg

Неприятни новини за нападател на Рома

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи

Nova.bg