Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

Ф ренският президент Еманюел Макрон даде на подаващия оставка министър-председател Себастиен Лекорню срок от два дни, за да изготви план за „стабилност“ на страната.
Това съобщиха от президентската канцелария, цитирани от АФП.
Според изявление на Елисейския дворец, Макрон е възложил на Лекорню задачата „до сряда вечер (8 октомври) да проведе финални преговори с цел определяне на платформа за действие и стабилност за страната“.
Решението идва след изненадващата оставка на премиера, подадена по-малко от месец след встъпването му в длъжност.
Кабинетът, който беше представен от Лекорню на 5 октомври и който остава почти без промени, предизвика остра критика от целият политически спектър.
Министър-председателят се сблъска с трудната задача да получи одобрение в дълбоко разделения парламент за строг бюджет за следващата година.
Двамата непосредствени предшественици на Лекорню, Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени от законодателната камара в резултат на конфликт по повод плана за разходите.
Публичният дълг на Франция е достигнал рекордно високо ниво, сочат официални данни от миналата седмица.