Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Ф ренският президент Еманюел Макрон даде на подаващия оставка министър-председател Себастиен Лекорню срок от два дни, за да изготви план за „стабилност“ на страната.

Това съобщиха от президентската канцелария, цитирани от АФП.

Според изявление на Елисейския дворец, Макрон е възложил на Лекорню задачата „до сряда вечер (8 октомври) да проведе финални преговори с цел определяне на платформа за действие и стабилност за страната“.

Macron Asks Lecornu to Negotiate Plan to Bring France Stability https://t.co/W6yphwU33r — Votap (@VotapLtd) October 6, 2025

Решението идва след изненадващата оставка на премиера, подадена по-малко от месец след встъпването му в длъжност.

Кабинетът, който беше представен от Лекорню на 5 октомври и който остава почти без промени, предизвика остра критика от целият политически спектър.

#WorldNews: #French President #EmmanuelMacron on Monday gave outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu two days to reach a plan for the country's "stability", the president's office said.https://t.co/n2EosggGHN — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) October 6, 2025

Министър-председателят се сблъска с трудната задача да получи одобрение в дълбоко разделения парламент за строг бюджет за следващата година.

Двамата непосредствени предшественици на Лекорню, Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени от законодателната камара в резултат на конфликт по повод плана за разходите.

Публичният дълг на Франция е достигнал рекордно високо ниво, сочат официални данни от миналата седмица.