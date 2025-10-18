Свят

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Американският лидер казва, че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика

18 октомври 2025, 07:28
В енецуелският президент Николас Мадуро не би искал да си има проблеми със Съединените щати, заяви днес американският държавен глава Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

(Във виеото: Доналд Тръмп е наредил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела)

Тръмп направи това изявление, след като бе съобщено, че американските въоръжени сили са заловили двама души от плавателен съд, предполагаемо превозващ наркотици в Карибско море. Плавателният съд бил поразен от американски удар, при който двама души загинали.

Вчерашният удар беше най-скорошният в рамките на кампанията за борба с трафика на наркотици, обявена от Тръмп. Американският лидер казва, че много наркотици идват от Венецуела и че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика.

В отговор на журналистически въпрос, свързан с твърденията, че Мадуро е готов на всичко, за да сключи сделка със САЩ, Тръмп каза: "да, той предлага всичко. Имате право. И знаете ли защо? Защото той не иска да си има проблеми със Съединените щати".

Тръмп каза това на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, на фона на струпването на военни сили на САЩ в Карибския регион.

Ескалация: Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела

Венецуелското министерство на комуникациите засега не е откликнало на молбата на Ройтерс за коментар.

В сряда Тръмп заяви, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ да извършва операции във Венецуела.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Николас Мадуро Доналд Тръмп САЩ Венецуела Наркотрафик Карибски регион ЦРУ Военни операции Борба с наркотиците Международни отношения
