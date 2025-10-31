Свят

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

31 октомври 2025, 13:14
Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?
Източник: БТА

С АЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията. Венецуела е на нокти, съобщи Deutsche Welle.

Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне ескалацията?

Самолетоносачът "Джералд Форд", чиято цена е 13 милиарда долара, е най-скъпият боен кораб в света. Колосът е с дължина над 330 метра и по нареждане на американския президент Доналд Тръмп пое курс към Карибско море. Там "Джералд Форд" с разположените на борда му десетки изтребители и хеликоптери ще подкрепя вече намиращите се в региона кораби и военни части.

Основен противник, съгласно официалните изявления, са международните наркокартели, които с лодките си извършват контрабанда на дрога към САЩ. Наскоро Тръмп сравни картелите с т.нар. "Ислямска държава". От август насам САЩ са избили десетки хора на Карибите, без да представят доказателства за техни връзки с наркобизнеса. Правозащитниците изпитват съмнения към законността на този подход.

Американският Конгрес обаче не налага ограничения на Тръмп – републиканците в Сената блокираха един проектозакон на демократите, предвиждащ съвместното решаване на въпросите, свързани с военните удари срещу картелите.

"Това е голяма акция – не сме виждали подобно нещо отдавна. И ако е операция срещу наркомафията, е по-голяма от всичко, което сме виждали досега", казва пред ДВ Кристофър Хернандес-Рой от Центъра за стратегически и международни проучвания. Мнозина се питат дали армадата е насочена наистина само срещу нарколодките. На юг от Карибите нервността нараства.

Какви са всъщност намеренията на Тръмп?

Вниманието е насочено най-вече към богатата на петрол Венецуела. САЩ отдавна отправят остри критики към тамошния президент Николас Мадуро и твърдят, че е спечелил последните избори благодарение на измами. През август Тръмп удвои сумата за главата на Мадуро до 50 милиона долара – двойно повече, отколкото навремето за Осама Бион Ладен. САЩ смятат, че Мадуро е начело на наркокартел, в който са включени и военни от армията на Венецуела. В средата на октомври Тръмп разреши и тайна операция на ЦРУ във Венецуела.

"Определено може да се предположи, че извън борбата с наркомафията има и политически причини за администрацията на Тръмп да организира това заплашително военно присъствие", посочва пред ДВ политологът Саша Ломан от Фондация "Наука и политика". Очевидно мащабите надхвърлят войната с дрогата. "Същевременно обаче не е особено ясно до каква степен цел на атаките е режимът."

Вероятно като страничен ефект Тръмп би могъл да приеме отстраняването на Мадуро, предполага Ломан. Според него  със сигурност най-голяма роля играят суровините, които играят голяма роля за по-нататъшното форсиране на технологичната надпревара, особено с оглед на Китай. "Наред с нефта Венецуела притежава и големи залежи от злато, желязо, боксит и колтан. В средата на октомври "Ню Йорк Таймс" написа, че Тръмп е отправил предложение на Мадуро за привилегирован достъп до ресурсите.

Как реагира Латинска Америка?

Самият Мадуро обвинява САЩ във "враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира на Карибите". Той се представя за гарант на мира, но и говори за "не по-малко от 5000" ракети с малък обсег, с които разполагала неговата армия. Освен това Мадуро нареди учения за защита от инвазия по крайбрежието.

Отскоро в санкционния списък на САЩ е и Густаво Петро, президентът на съседна Колумбия, към когото САЩ също отправят обвинения в сътрудничество с наркокартелите.

"Съмнявам се, че латиноамериканските страни ще реагират единно", казва пред ДВ Марсела Донадио, изпълнителен секретар на Латиноамериканската мрежа за сигурност и защита RESDAL. "Регионът не само е разединен, но и всяка страна има да се бори с много вътрешни проблеми."

Бразилия например е съсредоточила вниманието си към постигането на ново митническо споразумение със САЩ. Тръмп разкритикува остро бразилското правосъдие във връзка с присъдата на първа инстанция срещу бившия президент Жаир Болсонаро за опит за държавен преврат и наложи високи наказателни мита.

Марсела Донадио се надява на съвместна посредническа инициатива от силни страни като Чили, Мексико и Бразилия. "Тъй като вътрешните последствия от евентуална интервенция във Венецуела биха били огромни: наложено отвън правителство няма да е най-доброто политическо решение."

Да започнеш война и да останеш "президент на мира"?

Доналд Тръмп иска да получи Нобеловата награда за мир. Освен това е дал обещание да не се замесва повече в "безкрайни войни". Но как в такъв случай самозваният "президент на мира" изобщо може да оправдае политически подобно военно присъствие?

Политологът Саша Ломан припомня, че близкият до Тръмп активист Чарли Кърк се бе изказал доста положително за започващата акция на Карибите малко преди да бъде убит. А това означава, че не е сигурно, че привържениците на Тръмп са против, смята Ломан. "Поне докато не се е стигнало до изпращането на сухопътни войски или друга военна намеса", добавя той и обяснява, че в лагера на Тръмп така или иначе има подкрепа за външнополитическата концепция, смятана за ново издание на Доктрината "Мънро" от 1823 година. Джеъмс Мънро, петият президент на САЩ, обявява тогава своите хегемониални претенции спрямо западното полукълбо, особено спрямо Северна и Южна Америка. В новия вариант на Тръмп доктрината е наречена "Дънро".

Според Саша Ломан "Дънро" предвижда нов подход към съседите на САЩ. "Тук вече не става дума да се държат чуждестранните влияния далеч от западното полукълбо, а почти с имперски жест да се увеличи влиянието на САЩ там, особено в Латинска Америка, да се възнаграждават лоялните политически лидери и да се наказват онези, които се бунтуват и критикуват."

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
САЩ Венецуела Кариби Доналд Тръмп Наркотрафик Военно присъствие Николас Мадуро Петрол Ескалация Доктрина Мънро
Последвайте ни

По темата

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 11 минути

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 37 минути

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 1 час

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 1 час

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 1 час

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Любопитно Преди 1 час

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Любопитно Преди 1 час

Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори кратко: "Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!"

Снимката е илюстративна

Взрив на бензиностанция в Германия, има тежко ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия

Започва Black Friday на Flip.bg

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 2 часа

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 2 часа

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 2 часа

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

България Преди 2 часа

Проектът на решение ще се гледа в Бюджетната комисия, а след това в пленарната зала

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

България Преди 2 часа

Това връща България назад и увеличава дефицита, смятат депутати

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Свят Преди 2 часа

Европейските компании може да си отдъхнат, но споровете с Пекин за търговията, ресурсите и Украйна ще останат трудни за разрешаване

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Рут Колева без маска: Когато кариерата те изцеди

Edna.bg

Потвърдено: Кубрат Пулев ще се бие в Дубай

Gong.bg

Любопитно: Левски може да отнесе глоба заради името на ЦСКА

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg