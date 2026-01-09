15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

П равителството одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 000 000 евро за организиране и провеждане на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza у нас през май тази година.Средствата се отпускат по Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и предоставя лимит за разхода от януари до юни 2026 г. Това реши на днешното си заседание Министерският съвет, съобщават от пресцентъра.

България ще бъде домакин на едно от най-големите спортни събития през 2026 година

С проекторешението се предлага Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza да се проведе в периода 8-10 май, като предстои сключването на договор с носителите на изключителни права след провеждане на процедура по ЗОП. На днешното правителствено заседание беше одобрен и доклад на министъра на младежта и спорта за постигнати договорености за провеждането на събитието.

Giro d'Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм. 109-ото издание на състезанието ще стартира от Несебър, като Bulgaria Grande Partenza, включващо церемония по откриването, старта и първите три етапа, ще се проведе в периода 8-10 май.

Договорът за събитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l. Той е на обща стойност 15 милиона евро.

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Също така, осигурено е правото за безплатно излъчване на живо на състезанието от български телевизионен оператор с национално покритие.

Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Предстои сформиране на Организационен комитет и специализирани екипи за координация и изпълнение.

"Провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza ще има положителен ефект върху развитието на спорта в България. Събитието ще се допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насърчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, събитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава", казват още от МС.