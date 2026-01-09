Свят

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?
С лед отвличането на Венецуела Николас Мадуро миналата седмица, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска бързо да възстанови производството на нефт в страната и да разшири минния сектор, пише Al Jazeera .

„Имате стомана, имате минерали, всички критични минерали. Те имат велика история, която е ръждясала“, заяви министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник пред журналисти в неделя от борда на Air Force One. 

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

  • Най-големи нефтени резерви

Венецуела притежава най-големите доказани нефтени резерви в света, оценявани на 303 милиарда барела към 2023 г., повече от пет пъти количеството на САЩ, което е 55,25 милиарда барела.

Страната е също така един от основателите на ОПЕК (Организацията на страните износителки на петрол), създадена в Багдад през септември 1960 г. заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия.

Нефтените резерви на Венецуела са съсредоточени главно в Ориноковия пояс, обширен район в източната част на страната, простиращ се на около 55 000 квадратни километра, контролирани от държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Оринокският пояс съдържа екстра-тежък суров нефт, който е вискозен и гъст, което го прави много по-труден и скъп за извличане в сравнение с конвенционалния нефт. Затова той обикновено се продава на по-ниски цени в сравнение с по-леките, сладки нефтени сортове, като тези от шистовия нефт в САЩ.

Преработката на нефт от този регион изисква напреднали технологии, с които САЩ разполагат, особено в щатите Тексас и Луизиана.

Държава Доказани запаси (милиарди барела)
1 Венецуела 303.22
2 Саудитска Арабия 267.20
3 Иран 208.60
4 Канада 163.63
5 Ирак 145.02
6 Обединени арабски емирства 113.23
7 Кувейт 101.50
8 Русия 80.00
9 САЩ 55.25
10 Либия 48.36
- Останалата част от света 244.23
Общо за света - 1 773
  • Кой купува венецуелски нефт?

Венецуела е била голям износител на нефт. В края на 90-те и началото на 2000-те години страната е доставяла около 1,5–2 милиона барела на ден за САЩ, което я прави един от най-големите чуждестранни доставчици на американския пазар.

Политическата нестабилност, лошото управление на PDVSA, липсата на инвестиции и американските санкции върху енергийния сектор доведоха до спад в производството.

През 2024 г. Венецуела е произвела средно 952 000 барела на ден (bpd), спрямо 783 000 bpd през 2023 г., според резултатите на PDVSA, докладвани от ОПЕК. Продажбите на нефт в чужбина през 2024 г. възлизат на 17,52 милиарда долара, според Reuters.

Китай е най-големият купувач на венецуелски нефт през последното десетилетие. През ноември 2025 г., преди започването на американската военна блокада през декември, Венецуела е изнасяла 952 000 барела на ден. От тях 778 000 барела са отишли в Китай, което представлява 81,7% от износа на страната. САЩ са вторият по големина купувач с 15,8%, а Куба е третата с почти 2,5%.

  • Природен газ

Венецуела заема девето място в света по запаси на природен газ.

Според Международната енергийна агенция (IEA) към 2023 г. газовите находища на страната възлизат на около 5,5 трилиона кубически метра, което представлява 73% от общите запаси на природен газ в Южна Америка.

Повечето от тези запаси са свързани с добива на нефт, като около 80% от произведения природен газ е страничен продукт от нефтената индустрия.

Източник: iStock
  • Злато

Венецуела притежава най-големите официални златни резерви в Латинска Америка.

Според Световния съвет по златото (World Gold Council) резервите на страната възлизат на приблизително 161,2 метрични тона, с пазарна стойност над 23 милиарда долара.

Също така се смята, че Венецуела разполага с едни от най-значимите неизползвани златни ресурси, но официалните данни са остарели.

През 2011 г. бившият президент Уго Чавес обяви „Оринокския минен пояс“, който трябваше да изследва, национализира и експортира метали. През февруари 2016 г. Мадуро постави цел за по-нататъшно развитие на района, като 12% от страната бяха маркирани за минна дейност в няколко щата. Правителството съобщи за находища на:

  1. диаманти,
  2. никел,
  3. колтан и
  4. мед.

През 2018 г. Мадуро обяви „Златен план“ за насърчаване на инвестиции в злато след подписване на минни сделки с чуждестранни компании на стойност около 5,5 милиарда долара. Въпреки това повечето от тези сделки не се реализираха, а повечето мини останаха под контрола на въоръжени групи извън държавата.

Минният доклад на Министерството на екологичното минно развитие от 2018 г. оценява, че страната притежава поне 644 метрични тона злато, но правителството на Венецуела посочва, че реалните количества могат да са значително по-високи.

Източник: iStock/Getty Images
  • Други минерали на Венецуела

Според минералния каталог от 2018 г. страната разполага със:

  1. Сертифицирани въглищни резерви около 3 милиарда метрични тона
  2. 14,68 милиарда метрични тона желязна руда, от които 3,6 милиарда са доказани
  3. 407 885 метрични тона резерви на никел
  4. Измерена бокситова руда от 99,4 милиона метрични тона
  5. Докладвани диамантени резерви: 1 020 милиона карата в Ориноковия минен пояс и 275 милиона карата в района на Гуанаимо
Източник: iStock
Източник: Al Jazeera     
