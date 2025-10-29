Свят

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

29 октомври 2025, 14:06
А мерикански федерален агент е имал дързък план - да вербува личен пилот на Николас Мадуро, за да отклони тайно самолета на венецуелския президент до място, на което може да бъде задържан от американските власти, предаде Асошиейтед прес.

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм, припомня АП.

Агентът на Министерството на вътрешната сигурност - Едуин Лопес, казал на пилота, че в замяна "ще стане много богат", отбелязва агенцията. Името на летеца е генерал Битнер Вилегас. АП посочва, че разговорът е бил напрегнат, като пилотът не е дал отговор, но е оставил на агента номера на мобилния си телефон.

През 16-те месеца след тази среща, дори след и след като се е пенсионирал през юли тази година, Лопес продължил да разговаря с пилота чрез криптирано приложение за съобщения.

Неразказаната, изпълнена с интриги сага за това как той се е опитал да убеди летеца, има всички елементи на шпионски трилър от времето на Студената война – луксозни частни самолети, тайна среща в хангар на летище и деликатно ухажване на приближен до Мадуро асистент. Имало е и последна, отчаяна конспиративна схема, която окончателно да разколебае лоялността на летеца към венецуелския лидер, обръща внимание АП.

Имало заговор за убийството на Мадуро

"Все още чакам отговора ви“, пише Лопес до Вилегас на 7 август, прикачвайки линк към прессъобщение на американското Министерство на правосъдието, че наградата за принос към залавянето на Мадуро е нараснала до 50 милиона долара.

Агенция Асошиейтед прес е стигнала до подробности за плана, оказал се в крайна сметка неуспешен, след разговори с трима настоящи и бивши американски служители, както и с опонент на Мадуро. Освен това АП прегледа и удостовери текстовите разговори между Лопес и Вилегас.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и американският Държавен департамент не дадоха коментар по случая за АП, както не коментира и венецуелското правителство.

Операцията по вербуването е замислена, когато информатор се е появил в посолството на САЩ в Доминиканската република на 24 април миналата година - по време на президентския мандат на Джо Байдън. Той твърдял, че има информация за самолетите и полетите на Мадуро. 

Цена за главата му - САЩ предлагат $ 50 млн. за залавяне на Мадуро

По времето на опита за вербуване петдесетгодишният Лопес е бил аташе в посолството на САЩ в Доминиканската република и агент от отдела за разследвания на вътрешната сигурност, част от Министерството на вътрешната сигурност. Родом от Пуерто Рико, той е служил в американската армия. Ръководил е разследвания на международни престъпни мрежи, действащи в Карибския басейн. 

Имал е голям опит в разбиването на наркобанди, перачи на пари и измамници. Работата му по разбиване на незаконна операция за обмяна на пари в американския град Маями, в американския щат Флорида, дори му е донесла публично порицание през 2010 г. от страна на Уго Чавес, предшественика на Мадуро на президентския пост във Венецуела, акцентира АП Щатът в посолството е бил последното му назначение преди пенсионирането.

В по-широк план схемата разкрива степента на дългогодишните усилия на САЩ да свалят от власт Мадуро, когото обвиняват за унищожаването на демокрацията в богатата на петрол южноамериканска държава.

Откакто се завърна в Белия дом, Доналд Тръмп зае още по-твърда позиция. От това лято президентът започна да разполага хиляди военнослужещи, бойни хеликоптери, военни кораби и подводница в Карибите, за да атакува плавателни съдове с контрабанден кокаин от Венецуела. При 10 удара, включително няколко в източната част на Тихия океан, американските военни са ликвидирали най-малко 43 души, посочва АП.

Този месец Тръмп разреши на ЦРУ тайни операции във Венецуела, а правителството на САЩ също така удвои наградата за залавянето на Мадуро по федерални обвинения в трафик на наркотици, ход, който Лопес се опита да използва в текстово съобщение до пилота.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Николас Мадуро Венецуела Американски агент Отклоняване на самолет Вербуване на пилот Награда 50 млн. Наркотероризъм Шпионска интрига
