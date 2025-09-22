Свят

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Венецуелският президент изпрати писмо до американския си колега

22 септември 2025, 12:35
Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог
Източник: AP/БТА

В енецуелският президент Николас Мадуро изпрати до американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което отхвърля отправените му обвинения в трафик на наркотици и го кани "да запази мира чрез диалог", предаде "Франс прес".

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

САЩ разположиха военни кораби и атомна подводница в Карибско море под официалния претекст на операция срещу наркотиците, посочва АФП. Вашингтон твърди, че е унищожил най-малко три кораба на предполагаеми наркотрафиканти във водите близо до Венецуела, като са загинали десетина души. 

В писмото, датирано от 6 септември и оповестено вчера от вицепрезидента Делси Родригес, Мадуро определя като "абсолютно неверни" обвиненията на САЩ за "връзки" на властите в Каракас "с мафии и банди на наркотрафиканти".

"Това е най-несъстоятелната фалшива новина, която е била разпространявана срещу нашата страна, за да оправдае ескалация на напрежението по пътя към въоръжен конфликт", добавя Мадуро.

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

"Както показват данните на ООН и други организации, които можете да потвърдите с вашите собствени разузнавателни агенции, 87% от произведените в Колумбия наркотици напускат (страната) през пристанищата на Тихия океан; 8% през полуостров Гуахира в северната част на Колумбия; и за едва 5% има опити да бъдат транспортирани през Венецуела", пише той, като уверява, че страната му е "територия, свободна от производство на наркотици".

"Тази година вече неутрализирахме и унищожихме над 70% от това малко количество наркотици, което трафикантите пробват да прекарат през границата ни с Колумбия, дълга над 2200 километра", заявява Мадуро. 

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

"Господин президент, надявам се, че заедно ще успеем да победим тези фалшиви новини, влошаващи отношенията ни, които трябва да бъдат трайни и мирни (...) Приканвам Ви да запазите мира чрез диалог и разбирателство", посочва в заключение венецуелският президент.

САЩ обвиняват Мадуро във връзки с наркотрафикантите и са обявили награда от 50 милиона долара за всяка информация, която доведе до залавянето му. Венецуелският държавен глава винаги е отричал категорично тези обвинения, като твърди, че има "империалистически план" за свалянето му от власт и завладяването на природните ресурси на страната.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Мадуро Тръмп САЩ Венецуала трафик наркотици обвинения писмо
Последвайте ни
Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ "Тракия" в посока Бургас

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

България Преди 12 минути

Органите на 41-годишен мъж спасиха пациенти в България и Румъния

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Любопитно Преди 26 минути

Социалните медии са пълни с хора, които ви призовават да консумирате повече протеини, включително чрез добавки като протеинови шейкове

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Свят Преди 1 час

На територията на самопровъзгласилата се Приднестровска молдовска република има пет села, които все още са под молдовска администрация

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Свят Преди 2 часа

Междувременно управителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили в неделя четирима души

<p>Овладян ли е големият пожар&nbsp;край село Ракита</p>

Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

България Преди 2 часа

Директорът на държавното горско стопанство в Брезник предполага, че причината за огъня е човешка небрежност

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил усетен и в района на Солун

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Свят Преди 3 часа

В Турция репресиите срещу опозицията продължават с пълна сила,

<p>Влак дерайлира в Искърското дефиле</p>

Товарен влак дерайлира в Искърското дефиле

България Преди 3 часа

От релсите е излязал локомотивът и два-три вагона

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Любопитно Преди 4 часа

Есен 2025 определя свои собствени правила дори за тенденциите в боядисването на коса

<p>Изненадващ момент: Тръмп и Мъск си стиснаха ръцете&nbsp;на погребението на Чарли Кърк (ВИДЕО)</p>

Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Свят Преди 4 часа

Двамата присъстваха на службата в памет на убития десен активист

<p>&quot;Сега той е мъченик за свободата на Америка&quot;</p>

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение

Свят Преди 4 часа

"Преди по-малко от две седмици страната ни загуби един от най-великите умове на нашето време", заяви американският президент

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

България Преди 5 часа

Полицейското присъствие по пътищата е засилено

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

България Преди 5 часа

Той ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Свят Преди 5 часа

Сега те говорят открито за ужасяващия инцидент

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

България Преди 5 часа

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София"

Протеинова закуска, която ви държи енергични - одобрена от диетолози

Протеинова закуска, която ви държи енергични - одобрена от диетолози

Любопитно Преди 6 часа

Правилната закуска е основата на ефективността

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

Блясък без срок на годност: Как изглеждат днес супермоделите от 90-те

Edna.bg

Забравени герои: Какво се случва с оцелелите от „Титаник“ българи

Edna.bg

Ясни са съперничките на Александра Фейгин за Олимпиадата

Gong.bg

15 години по-късно: България е в топ 8 на света

Gong.bg

България се класира за четвъртфинал на Световното по волейбол

Nova.bg

Денят на независимостта: Какви послания отправиха политиците за празника

Nova.bg