Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Н икол Кидман е водила ожесточена борба за попечителство над децата си и на Кийт Ърбан, преди бившите съпрузи да постигнат привидно приятелско споразумение за развод, съобщава Page Six.

Според споразумението за попечителство, което Page Six получи във вторник, Кидман ще има дъщерите Съндей, на 17 години, и Фейт, на 15 години, в продължение на 306 дни в годината, докато Ърбан ще ги има в продължение на 59 дни - през всеки втори уикенд от събота сутрин до неделя вечер.

„Единственото нещо, което се превърна в препъни камък, беше попечителството над Сънди и Фейт“, каза източник пред Daily Mail в сряда. „Кийт първоначално поиска равностойно време с дъщерите им.“

Според източника, това искане е накарало 58-годишната носителка на „Оскар“ да се ядоса.

„Това беше особено стресиращо време за Ник“, обясни източникът. „След почти 20 години брак, тя със сигурност знае колко упорит може да бъде Кийт. Беше тревожна и разстроена, че той няма да помръдне.“

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето, „защото не ѝ е била предоставена тази привилегия, когато се е развела с Том Круз“, каза втори източник.

Когато Кидман се развежда с първия си съпруг през февруари 2001 г., те се съгласяват на съвместно попечителство над осиновените си деца, дъщерята Изабела, на 33 години, и сина Конър, на 30 години. Но в крайна сметка братята и сестрите решават да живеят предимно с баща си, виден член на Църквата на сциентологията.

Вторият източник на Daily Mail отбеляза, че логистиката е била взета предвид и при уточняването на подробностите по споразумението за попечителство на Кидман с кънтри певеца Ърбан, който също е на 58 години.

„Кийт има предстоящи куп турнета и графикът му е малко по-негъвкав от този на Никол“, сподели вторият източник.

„Тя обича да е домакиня, когато не е на снимачната площадка. И ако е необходимо, децата ѝ могат да бъдат на снимачната площадка с нея по-постоянно. Това е много по-добра атмосфера, отколкото зад кулисите на концерт.“

Според първия източник, на Ърбан му е било „необходимо много изтощение“, за да се съгласи с условията на Кидман.

„И двете им дъщери са тийнейджърки и на тази възраст се нуждаят повече от майка си, отколкото от баща си“, твърди източникът. „Кийт знаеше, че никога няма да спечели битката в съда и накрая се отказа. Тогава разводът беше уреден.“

Вътрешен човек, близък до Кидман, обаче отрече пред Page Six, че попечителството някога е било „препречващ камък“ между бившата двойка.

„Никол и Кийт се споразумяха взаимно и подписаха документ, потвърждаващ споразумението за попечителство“, настоя източникът.

Междувременно Кидман, Сънди и Фейт остават в семейния дом в Нашвил, от който Ърбан се е изнесъл през лятото на 2025 г.

Според New Idea , музикантът се бори с промяната в семейната динамика, особено след като дъщерите му прекараха Деня на благодарността , Коледа , рождения ден на Фейт и Нова година с родената в Австралия Кидман.

Рожденият ден на Липсващата Фейт, по-специално, беше „сърцераздирателен за Кийт“ и се почувства „като удар в корема“, каза източник пред австралийското издание, добавяйки, че той се чувства „напълно изгубен“ и „вече не знае къде е домът“.

Кидман подаде молба за развод с Ърбан през септември 2025 г. след 19 години брак, посочвайки непреодолими различия като причина за раздялата, въпреки че се носеха слухове, че раздялата е предизвикана от връзката му с „друга жена“.

„Понякога връзките просто си вървят по план“, каза вътрешен човек пред Page Six , добавяйки, че Кидман „не е искала раздялата и се е опитвала да спаси нещата“.