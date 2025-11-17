Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, който е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде Ройтерс.

„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида, преди да се качи на самолета за Вашингтон. „Те биха искали да разговарят“, добави той.

Тръмп не даде повече подробности относно възможността за преговори, макар че намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на Мадуро.

„Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, заяви Тръмп.

Министерството на комуникациите на Венецуела към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за „чуждестранна терористична организация“. Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

"Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ"

Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.

Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро, отбелязва Ройтерс.

Новината за възможни преговори между САЩ и Венецуела дойде, след като Пентагонът обяви за поредна атака срещу предполагаем плавателен съд за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. При атаката в събота са били убити трима души, съобщи Пентагонът.