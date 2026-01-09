България

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Предупрежденията са три за събота, 10 януари - за обилни валежи от дъжд, сняг и за образуване на поледици

9 януари 2026, 14:02
Л ошо време обхваща цялата страна! Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълти и оранжеви кодове за 10 януари – валежи от дъжд и сняг, както и опасност от поледици. Внимавайте при пътуване и планирайте придвижването си според предупрежденията.

Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите: 

София-област → оранжев код за дъжд и сняг
Перник → оранжев код за дъжд и сняг
Кюстендил → оранжев код за дъжд и сняг
Видин → оранжев код за дъжд и сняг
Монтана → оранжев код за дъжд и сняг
Враца → оранжев код за дъжд и сняг
Ловеч → оранжев код за дъжд и сняг
Велико Търново → оранжев код за дъжд и сняг
Габрово → оранжев код за дъжд и сняг
Русе → оранжев код за дъжд и сняг
Силистра → оранжев код за дъжд и сняг
Разград → оранжев код за дъжд и сняг
Шумен → оранжев код за дъжд и сняг
Търговище → оранжев код за дъжд и сняг
Бургас → оранжев код за дъжд 
Ямбол → оранжев код за дъжд 
Хасково → оранжев код за дъжд 
Кърджали →  оранжев код за дъжд 
Смолян → оранжев код за дъжд 

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: 

Плевен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Варна →  жълт код за дъжд, опасност от поледици
Добрич →  жълт код за дъжд, опасност от поледици
Сливен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Стара Загора → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пловдив →жълт код за дъжд, опасност от поледици
Благоевград → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пазарджик → жълт код за дъжд, опасност от поледици

Източник: НИМХ/Vesti.bg

Прогноза за 10 януари, събота

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

През следващото денонощие ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 16 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 13 мин. и залязва в 11 ч. и 29 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

Прогноза за България за 11.01.2026 и 12.01.2026

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. С умерен и силен северозападен, в Източна България все още север-североизточен вятър в планините, по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за навявания и образуване на преспи. Ще застудява - температурите в югоизточните райони ще са с малък денонощен ход, а в останалата част от страната през деня ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 4°, минус 5° в Североизточна България до 3°-4° в отделни райони в Горнотракийската низина. В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около 0°.

Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда. Градският транспорт ще се движи по разписание.

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община  временно затваря пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.
Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.
Мярката има за цел да:
•    осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника.
•    предотврати  пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа;
Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.
Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.

Снежната обстановка затрудни придвижването в София (СНИМКИ)
20 снимки
сняг София обстановка
сняг София обстановка
сняг София обстановка
сняг София обстановка
Предупреждения за времето Обилни валежи Поледици Сняг Температури Вятър Столична община Затворени пътища Витоша Градски транспорт
