Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

В стартовата седмица на пролетния телевизионен сезон на NOVA, хитовото кулинарно риалити Hell‘s Kitchen се завърна с осми сезон и заяви амбициите си с безкомпромисно начало. Според официалните пийпълметрични данни, предаването е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) с аудиторен дял от над 34%, което е и значително повече от резултатите на миналогодишния старт.

Източник: NOVA

Отчетеният аудиторен дял на първия епизод от новия сезон на Hell‘s Kitchen в тази възрастова група е с над 50% по-висок спрямо регистрирания резултат от втората телевизия в класацията по същото време.

Тази вечер във формата влизат звездните участници, сред които любимецът на публиката и финалист в “Игри на волята” Теодор Венков, инфлуенсърката Нина Димитрова, рапърът и победител във VIP Brother Йонислав Йотов - Тото, бивша Мис България, журналистка със стотици хиляди последователи, две актриси и една майка, фотомодел, милионер, музикален виртуоз, гримьор и стендъп комедиант. Още със стъпването си в Кухнята на Ада, новите звездни попълнения ще трябва да покажат своите умения в кухнята, за да впечатлят шеф Ангелов. Техните кулинарни приключения ще продължат с първата вечерна резервация за сезона, която именно те ще имат тежката задача да изпълнят.

Не пропускайте втория епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.