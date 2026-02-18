Любопитно

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

18 февруари 2026, 14:37
Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега
Източник: Getty Images

Х айди Клум разкрива всички подробности за вирусната си гола рокля, която носеше на наградите "Грами" през 2026 г, съобщава People.

Водещата на „Project Runway“ носеше рокля в телесен цвят, изработена по поръчка от немската дизайнерка Марина Хьорманседер, на червения килим на наградите „Грами“ през 2026 г. по-рано този месец, а Клум споделя, че роклята е била също толкова трудна за носене, колкото и изглеждала.

„Беше много трудно да се ходи в нея, защото е много твърд материал“, казва Клум, отбелязвайки, че роклята е изработена от „кожа, която след това се втвърдява чрез лакиране и пръскане“.

„Това е нещо като броня, отпред и отзад. Няма цепка и затова просто няма никакво отпускане. Така че можеш да правиш само малки стъпки, съвсем мънички стъпки“, отбелязва тя. „Ето защо сега има много забавни мемета, в които тичам по червения килим.“

Въпреки че Клум изпитвала трудности с носенето на роклята, обличането и събличането ѝ не било проблем. „Имаше катарами отстрани, така че беше лесно. Имах много супер секси, супер тясна малка рокля под нея“, казва тя. „Просто се обличаш отстрани. Отваря се като мида.“

Водещата на „Следващият топмодел на Германия“ разкрива , че е „успяла да запази“ роклята, която сега е „в разкошната си кутия и обратно в мазето“.

Когато модата отиде твърде далеч – „Грами“ 2026
10 снимки
Хайди Клум
Шапел Роан
Майли Сайръс
Били Айлиш

„Исках да я нося още миналата година“, признава Клум. „После дойде друга рокля и аз отново си промених решението в последния момент. Така че тази рокля чакаше цяла година, защото си мислех, че е истинска рокля за Грами, защото хората там са малко по-изразителни с модата си.“

Супермоделът е привлечена от творението на Хьорманседер, защото вижда дизайнера като „истински артист на изработването на скулптурни рокли до максимума“.

Най-добре облечените звезди на наградите "Грами" за 2026 г.
13 снимки
звезди
звезди
звезди
звезди

„Възхищавам се на това и оценявам изкуството, което стои зад това“, казва Клум, която се чувства привилегирована да има достъп до подобни дизайни и иска да ги сподели с масите. „Хората трябва да видят, че има и други видове платове, освен обикновените, с които работим през повечето време.“

„Имам шоу, Project Runway, за модата и креативността“, добавя тя. „Така че чувствам, че е мой дълг да покажа креативност в шивачеството.“

По-рано този месец Клум издаде ново парче с Дипло, наречено „Red Eye“. Сътрудничеството служи като тематична песен за 21-ви сезон на „Next Topmodel на Германия“.

Източник: People    
Хайди Клум Награди Грами 2026 Вирусна гола рокля Марина Хьорманседер Моден дизайн Рокля от кожа Скулптурни рокли Трудна за носене Project Runway Модна креативност
Последвайте ни

По темата

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Въпреки Porsche, Audi планира да пусне електрически наследник на ТТ

Въпреки Porsche, Audi планира да пусне електрически наследник на ТТ

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 8 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 7 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 8 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Куца патица&quot;: Ролята на Макрон в драмата около наследството на Лагард завладява Европа</p>

Макрон може да влияе на наследството на Лагард в ЕЦБ преди президентските избори във Франция

Свят Преди 30 минути

Докато Европейската централна банка се опитва да потуши спекулациите, че президентът ѝ ще подаде оставка, ранното ѝ напускане би дало шанс на френския лидер

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

Свят Преди 39 минути

Над половин милион потребители се оказаха в капана на дигитален мрак, след като Google, Gmail и YouTube спряха едновременно. Глобалният срив парализира работата на хиляди приложения и уебсайтове в продължение на часове

Нов шоколадов десерт стана хит сред олимпийците в Милано

Нов шоколадов десерт стана хит сред олимпийците в Милано

Любопитно Преди 1 час

Шоколадовото суфле в Олимпийското село следва успеха на шоколадовия мъфин на Олимпийските игри през 2024 г.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

България Преди 1 час

В ранните часове на деня в района е бушувала буря със силен вятър

<p>Изненада в Мумбай: Макрон се появи по маратонки на крайбрежната алея</p>

Макрон взриви Мумбай: Френският президент на сутрешен крос преди ключови преговори за ИИ

Свят Преди 1 час

Докато лидерите чертаят бъдещето на технологиите, Еманюел Макрон се вля в ритъма на Индия с джогинг по „Марин Драйв“. След спорта той и първата дама почетоха жертвите на терора, преди важните разговори с Нарендра Моди за стратегическо партньорство

Европа издига „Стена срещу дронове“: Как новата стратегия на ЕК ще защити България

Европа издига „Стена срещу дронове“: Как новата стратегия на ЕК ще защити България

България Преди 1 час

Условията за сигурността и за икономиката в някои региони продължават да се влошават заради войната и е необходима допълнителна подкрепа от ЕС

Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Свят Преди 1 час

"Русия се опитва да протака преговорите, които вече можеха да навлязат в последния си етап", написа Зеленски в X

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Свят Преди 1 час

Тази нощ Метеорологичната служба на Румъния е издала червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и окръг Илфов

,

Как студът влияе на костите и ставите ни

Любопитно Преди 1 час

Поредната вълна от застудяване вече обхвана страната, носейки рязък спад на температурите

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

България Преди 2 часа

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

България Преди 2 часа

<p>Коя е Ангелина Тодорова - кандидат за служебен регионален министър (БИОГРАФИЯ)</p>

Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

България Преди 2 часа

Тя е български държавен служител и експерт в областта на регионалното развитие, планирането и управлението на европейски програми

Георги Шарков

Кой е Георги Шарков - кандидатът за служебен министър на елеĸтронното управление

България Преди 2 часа

Ирена Младенова

Коя е Ирена Младенова – кандидатът за служебен министър на иновациите и растежа

България Преди 2 часа

<p>Кой е Стоил Цицелков&nbsp;- кандидат за заместник&nbsp;премиер в служебното правителство (БИОГРАФИЯ)</p>

Кой е Стоил Иванов Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство

България Преди 2 часа

Той придоби публична известност покрай работата си в Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Ирина Щонова

Коя е Ирина Щонова - кандидатът за служебен министър на иĸономиĸата и индустрията

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg
1

Цъфнаха минзухари в цялата страна

sinoptik.bg

След болестта на Брус Уилис: Ема Хеминг разкри какво я е спасило

Edna.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов: Първа целувка в нета след спектакъл за любовта

Edna.bg

Няма да повярвате каква снимка намериха в телефона на Престиани

Gong.bg

Няма спирка: десето олимпийско злато за легендата Клаебо

Gong.bg

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Nova.bg

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Nova.bg