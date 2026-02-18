Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Х айди Клум разкрива всички подробности за вирусната си гола рокля, която носеше на наградите "Грами" през 2026 г, съобщава People.

Водещата на „Project Runway“ носеше рокля в телесен цвят, изработена по поръчка от немската дизайнерка Марина Хьорманседер, на червения килим на наградите „Грами“ през 2026 г. по-рано този месец, а Клум споделя, че роклята е била също толкова трудна за носене, колкото и изглеждала.

„Беше много трудно да се ходи в нея, защото е много твърд материал“, казва Клум, отбелязвайки, че роклята е изработена от „кожа, която след това се втвърдява чрез лакиране и пръскане“.

„Това е нещо като броня, отпред и отзад. Няма цепка и затова просто няма никакво отпускане. Така че можеш да правиш само малки стъпки, съвсем мънички стъпки“, отбелязва тя. „Ето защо сега има много забавни мемета, в които тичам по червения килим.“

Heidi Klum Reveals She Waited a Year to Wear Her Viral Naked Grammys Dress and Where She Stores It Now (Exclusive) https://t.co/ClMSztLIjl — People (@people) February 17, 2026

Въпреки че Клум изпитвала трудности с носенето на роклята, обличането и събличането ѝ не било проблем. „Имаше катарами отстрани, така че беше лесно. Имах много супер секси, супер тясна малка рокля под нея“, казва тя. „Просто се обличаш отстрани. Отваря се като мида.“

Водещата на „Следващият топмодел на Германия“ разкрива , че е „успяла да запази“ роклята, която сега е „в разкошната си кутия и обратно в мазето“.

„Исках да я нося още миналата година“, признава Клум. „После дойде друга рокля и аз отново си промених решението в последния момент. Така че тази рокля чакаше цяла година, защото си мислех, че е истинска рокля за Грами, защото хората там са малко по-изразителни с модата си.“

Супермоделът е привлечена от творението на Хьорманседер, защото вижда дизайнера като „истински артист на изработването на скулптурни рокли до максимума“.

„Възхищавам се на това и оценявам изкуството, което стои зад това“, казва Клум, която се чувства привилегирована да има достъп до подобни дизайни и иска да ги сподели с масите. „Хората трябва да видят, че има и други видове платове, освен обикновените, с които работим през повечето време.“

„Имам шоу, Project Runway, за модата и креативността“, добавя тя. „Така че чувствам, че е мой дълг да покажа креативност в шивачеството.“

По-рано този месец Клум издаде ново парче с Дипло, наречено „Red Eye“. Сътрудничеството служи като тематична песен за 21-ви сезон на „Next Topmodel на Германия“.