"Бог обича Перу": Страната празнува новия папа като един от тях

П о средата на първата си реч като папа Лъв XIV, произнасяна на италиански, новият понтифик се прекъсна, за да попита дали може да каже и няколко думи на испански, предаде ВВС.

Усмихнат, папата продължи: „Поздрав към всички и по-специално към моята скъпа епархия Чиклайо в Перу.“

Първият американски папа е гражданин на Перу и е прекарал голяма част от живота си там, пътувайки между двете държави близо три десетилетия до 2014 г., когато папа Франциск го назначава за епископ на епархията Чиклайо в северната част на страната.

Перуанска гордост

В четвъртък, 8 април, перуанците посрещнаха с радост избирането на човек, който възприемат за сънародник, за най-високата позиция в Католическата църква. Близо до катедралата в Лима, малко след звъна на камбаните в негова чест, началната учителка Изабел Панез заяви: „За нас, перуанците, е източник на гордост, че имаме папа, който представлява нашата страна.“

Връзката с Чиклайо

Превост често се шегува, че е „дошъл от Чикаго в Чиклайо – единствената разлика са няколко букви“, спомня си Даяна Селис, която е посещавала няколко литургии, служени от тогавашния епископ Робърт Превост. Известно е, че често нарича Перу „mi segunda patria” – „моята втора родина“.

Перуанец по избор

Президентът на Перу Дина Болуарте определи папа Лъв XIV като перуанец „по избор и убеждения“.

„Папата е перуанец; Бог обича Перу“, заяви тя.

I implore you — if you are viewing the election of Pope Leo XIV through the lens of American left/right politics, stop now for the good of your soul



Celebrate the election of the Holy Father



Pray for him and his pontificate



Pray that you may have the humility to follow him… pic.twitter.com/U30MdEKJ3o