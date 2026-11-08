Папа Лъв XIV кацна в Аржентина на втория етап от обиколката си в Южна Америка

П апа Лъв XIV започна ключова 12-дневна обиколка в Южна Америка, малко след като се възстанови от операция за рак на белия дроб. Пътуването е натоварено с дълбока символика, тъй като включва първото посещение на папа в родината на покойния Франциск от близо 40 години и ключова среща с аржентинския президент Хавиер Милей.

71-годишният понтифик ще посети Уругвай, Аржентина и Перу, демонстрирайки не само физическа издръжливост, но и дипломатически фокус върху един от най-важните католически региони в света. Всеки етап от обиколката носи своите специфични предизвикателства и значения.

Аржентина: Завръщане към корените и диалог с новата власт

Пристигането на папата в Аржентина в неделя, както съобщава БГНЕС, позовавайки се на АФП, е централното събитие в обиколката. Това е първата визита на глава на Римокатолическата църква в родината на неговия предшественик, папа Франциск, от почти четири десетилетия, което придава на посещението историческа и емоционална тежест.

В политически план фокусът е насочен към дългоочакваната среща между Лъв XIV и аржентинския президент Хавиер Милей. Анализаторите ще следят внимателно тона на разговорите, предвид известния курс на строги икономии на Милей и традиционната загриженост на Ватикана за социалната справедливост и бедните.

Цялата южноамериканска обиколка, която обхваща общо три държави, е доказателство за решимостта на понтифика. Това е първото му голямо международно пътуване след операция от рак на белия дроб, което изпраща силно послание за приемственост и лидерство.

Отвъд пасторските си задължения, тази обиколка позиционира папа Лъв XIV като ключов морален глас в диалога за икономическото бъдеще на Латинска Америка, континент, разкъсван между популистки политики и стремеж към стабилност.