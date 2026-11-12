Тестваме бестселъра на MG на родния пазар (ВИДЕО РЕВЮ)

46 500%! Това е ръстът на MG на българския пазар. Вярно, че подобна цифра е възможна, тъй като миналата година у нас са били продадени точно 1 автомобил с марката MG, докато сега, от януари до септември, в България са регистрирани 466 броя. По този начин китайската марка с британски корени се нарежда на четвърто място по реализация на китайски автомобили у нас, изпреварвайки BYD.

Ключът към успеха у нас се дължи на три ключови фактора. MG има над 100-годишна история, 101-годишна, за да съм точен. Но в началото на новото хилядолетие фалира и така премина под шапката на китайския гигант SAIC. Вторият фактор зад успеха се дължи на дилърската мрежа, която до края на тази година ще набъбне до 13 дилърства в страната. Факт, който е възможен благодарение на това, че MG дублира с шоурумове точките, в които KIA вече има изградени центрове, тъй като официалният представител на марката за България е официалният представител на корейския бранд у нас от десетилетия.

И накрая, но не по значение, напротив, е продуктовата гама. MG предлага у нас три електрически модела, два плъг-ин хибрида, три хибрида и два бензинови модела. От тях ви представяне най-продаваният, а именно MG HS Hybrid+.

И не, за MG вероятно няма да има голяма драма със споразумението между ЕС и Китай за намаляване на вноса на хибриди в Европа, защото от 2028 г. ще заработи собственият завод на MG в Испания.

Източник: CarMarket.bg

Като дизайн MG HS има всичко необходимо, за да привлича купувачи. Имаме ясно изразени ръбове в предния капак. Имаме издължени, капкообразни LED фарове и, разбира се, огромната радиаторна решетка. Елементите в двата края на бронята я правят да изглежда много атрактивно, а самото оформление прилича донякъде на това при Golf R. Разликата е, че тук нямаме истински отвори.

В профила ситуацията е по-изчистена и конвенционална, но това го слагам сред плюсовете за модела, тъй като прекалената драма понякога има отрицателна роля върху общото впечатление.

Източник: CarMarket.bg

Независимо дали сте избрали ниво Comfort или Premium, имате 19-цолови джанти с черни колесни арки над тях и черен праг. Акцентът тук е хромираната лайстна над линията на покрива, която се дублира от хромираните релси на покрива. Традиционни дръжки на вратите, слава Богу, както и пет металика, за които се доплаща по 500 евро, стандартният цвят е бял.

Отзад HS залага на спойлер, „перка на акула“ и LED стопове, свързани със светлинна ивица. Вратата на багажника е електрическата, а тя открива товарен обем от 507 литра, със 7 литра под този на Toyota RAV4. А защо RAV4, ще разберете след малко. Интересното тук е, че плъг-ин хибридът е със същия обем на багажника като на хибрида.

Източник: CarMarket.bg

От горното изречение става ясно, че задвижването на HS е два типа: хибридно и плъг-ин хибридно. И в двата случая имаме задължителния 1,5-литров 4-цилиндров двигател с турбо, който генерира 143 к.с. При плъг-ин хибрида той се комбинира с електромотор и батерия с капацитет 21,4 kWh, за да се постигне системна мощност 272 к.с. и 350 Нм. В режим на движение само на ток плъг-ин хибридът може да измине до 100 км по WLTP.

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В нашия случай обаче тестваме самозареждащия се хибрид, като отново имаме допълнително електромотор, но батерията е с капацитет 1,8 kWh, доста голяма за този тип задвижване. Системните параметри на задвижващия тракт са 224 к.с. и 340 Нм. Тук трябва да отбележа, че електромоторът в тази система е на нивото на моторите в електромобилите, а именно 100 kW и 250 Нм. Друг интересен факт е, че системата Hybrid+ отговаря на еко стандарта Евро 7.

Източник: CarMarket.bg

Конфигурацията на приборите в интериора изглежда по-конвенционално с два 12,3-инчови дисплея под една повърхност, нещо, което вече не е толкова разпространено в индустрията, но пък ни е добре познато от корейските модели, както и от други китайски автомобили. Графиката е добра, но не и върху на сладоледа. От скоростта на реакция също има какво да се желае. Макар под централния дисплей да има няколко бутона, все пак далеч по-интуитивно щеше да е, ако с бутони можеше да се регулира климатикът, но това е все по-рядко срещано явление. Аудиото е с 8 високоговорителя и субуфер, камерата за обратно виждане е с 360-градусов обзор.

Иначе, имаме класическата формула с кожен салон, като за модела вече се предлага и панорама. Интериорът може да е черен или кафяв. Мястото за краката на пътуващите на втория ред седалки е доста голямо, като облегалките се накланят и така може да се пътува по-комфортно.

Източник: CarMarket.bg

Дали на пътното поведение се отразява фактът, че отзад имаме торсион? Ако го сравнявам с Tiguan и неговото DCC окачване, да, има разлика, само че има и петцифрена разлика в цената. Затова, сравнявайки го с някои китайски конкуренти, които карах наскоро, например с Geely Starray, то тук изненадата е, че MG HS се държи много добре в завои, нещо, което не очаквах. Ок, не е неутрализирано напълно накланянето на каросерията, но то не се и предполага подобно нещо. Очаквах дори по-сериозен накланяне с висока скорост, но истински се изненадах от доста прецизно пътно поведение. Все пак над 100-годишната история и центровете в Англия и Германия определено си казват думата.

Тук трябва да вметна факта, че ускорението до 100 км/ч за 7,9 секунди прави HS най-бързо ускоряващият хибрид в класа си.

Източник: CarMarket.bg

Що касае разхода, то MG HS Hybrid+ може да се похвали с 5,5 л/100 км по технически параметри при тегло 1660 кг. И похвала не е случайно, защото този параметър е същият като при Toyota RAV4, два модела с идентични размери и багажници. И много, ама много различни цени.

Системата Hybrid+ разполага с интегриран Hybrid Control Unit (HCU), който в реално време анализира условията на пътя и адаптира поведението на автомобила – например при изкачвания. Тук най-голямата новост е скоростта на реакция: докато една обикновена хибридна система реагира за милисекунда, Hybrid+ реагира на променящите се условия за микросекунда (1/100 от секундата).

Източник: CarMarket.bg

Батерията също заслужава внимание не само заради по-големия си от обичайното при HEV автомобилите капацитет. Тя е способна да устои на пожар с температура до 1200 градуса по Целзий цели 30 минути.

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И тъй като преди малко споменах думата цени, завършвам това ревю именно с тях. Не възнамерявам да правя сравнения, най-малкото с RAV4, защото за феновете на японския бестселър то ще е тъжно. Да, те могат да ми извадят много други факти, заради които ценовата разлика е толкова голяма, но в днешния свят и цени не е сигурно кое е по-важно: да спестиш в началото или да спестяваш в течение на жизнения цикъл. Ще вметна също, че HS идва със 7 години или 150 000 км гаранция. А цените му са много ясни и прости: стартова цена за ниво Comfort е 31 660 евро, докато Luxury е с 3500 евро по-скъп.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

MG Hybrid+ 1,5L AT FWD

Размери

Дължина, мм: 4670

Широчина, мм: 1890

Височина, мм: 1663

Междуосие, мм: 2765

Тегло, кг: 1660-1690

Задвижване

Двигател, тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Електромотор: един

Батерия, kWh: 1,8

Макс. системна мощност, к.с.: 224

Макс. системен въртящ момент, Нм: 340

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 190

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,9

Среден разход на гориво, л/100 км: 5,5

Вредни емисии СО2, г/км: 126

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 31 660

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