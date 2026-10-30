Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

П апа Лъв XIV влезе в историята като първия папа, който гласува на общи избори в САЩ.

В петък от Ватикана потвърдиха, че роденият в Чикаго понтифик е изпратил бюлетина по пощата в родния си град преди междинните избори през ноември, като изтъкнаха дългогодишното му убеждение в важността на гражданското участие.

Лъв XIV, чието рождено име е Робърт Прево, "упражни правото си на глас като гражданин на Съединените щати" и е правил това "всеки път, когато е имал това право", обявиха от пресслужбата на Светия престол.

Pope Leo XIV has voted in the midterm elections of the United States, expressing his “belief in the right and the duty of citizens to participate in democratic processes.” The Holy See Press Office announced on Friday that Pope Leo XIV, an American citizen, "has exercised his right to vote as a United States citizen, whenever he was eligible to do so." The Press Office confirmed that, “in keeping with this long-standing practice of civic participation, he has submitted his mail-in ballot in Chicago.” “The Holy Father has also confirmed that, during his years of residence in Peru he exercised his right to vote whenever he was eligible to do so,” noted the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 30, 2026

От Ватикана допълниха, че той е гласувал и докато е живял в Перу, стига да е имал тази възможност.

"Светият отец изразява убеждението си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", се казва още в официалното съобщение.

Пръв за вота на папата съобщи вестник "Чикаго Сън-Таймс". Изданието цитира началника на кабинета към избирателната служба в окръг Уил, според когото папата, който е регистриран на адрес в Ню Ленокс, е поискал бюлетина за гласуване по пощата на 3 октомври.

Към момента не е напълно ясно как точно е била върната бюлетината на Лъв XIV. Неговият брат, Джон Прево, беше в Рим тази седмица, придружавайки енориаши от августинската енория "Свети Юда" в Ню Ленокс, Илинойс.

По-големият брат Прево посещава литургиите там, а самият Лъв XIV изнесе беседа в същата енория през 2024 г., докато все още беше кардинал.

Според данните на Избирателната комисия на щата Илинойс, от 2000 г. насам Робърт Прево е гласувал в пет първични избора, като два пъти е поискал бюлетина на Демократическата партия и три пъти на Републиканската.

Официалните записи не разкриват кои кандидати е подкрепил той. В щат Илинойс избирателите трябва да декларират партийни предпочитания, за да получат бюлетина за първичните избори, когато партиите избират своите номинирани за общите избори. Подобна декларация не се изисква при провеждането на самите общи избори.

Докато е бил регистриран в окръг Кук, който е традиционно силно подкрепян от Демократите, Прево е поискал демократически бюлетини за първичните избори през 2008 г. и 2010 г.

След преместването си в по-консервативното предградие в окръг Уил, той е поискал републикански бюлетини за първичните избори през 2012 г., 2014 г. и 2016 г.

Данните показват също, че той е подавал бюлетина на всички общи избори от 2000 г. насам, с изключение на тези през 2020 г. и 2022 г.