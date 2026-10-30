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Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Роденият в Чикаго папа Лъв XIV упражни правото си на вот по пощата за междинните избори в САЩ. Ватиканът потвърди, че това е първият случай в историята, в който глава на Римокатолическата църква гласува на американски общи избори

Стела Христова Стела Христова

30 октомври 2026, 16:51
Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ
Източник: Getty Images

П апа Лъв XIV влезе в историята като първия папа, който гласува на общи избори в САЩ.

В петък от Ватикана потвърдиха, че роденият в Чикаго понтифик е изпратил бюлетина по пощата в родния си град преди междинните избори през ноември, като изтъкнаха дългогодишното му убеждение в важността на гражданското участие.

Лъв XIV, чието рождено име е Робърт Прево, "упражни правото си на глас като гражданин на Съединените щати" и е правил това "всеки път, когато е имал това право", обявиха от пресслужбата на Светия престол.

От Ватикана допълниха, че той е гласувал и докато е живял в Перу, стига да е имал тази възможност.

"Светият отец изразява убеждението си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", се казва още в официалното съобщение.

Пръв за вота на папата съобщи вестник "Чикаго Сън-Таймс". Изданието цитира началника на кабинета към избирателната служба в окръг Уил, според когото папата, който е регистриран на адрес в Ню Ленокс, е поискал бюлетина за гласуване по пощата на 3 октомври.

Към момента не е напълно ясно как точно е била върната бюлетината на Лъв XIV. Неговият брат, Джон Прево, беше в Рим тази седмица, придружавайки енориаши от августинската енория "Свети Юда" в Ню Ленокс, Илинойс.

По-големият брат Прево посещава литургиите там, а самият Лъв XIV изнесе беседа в същата енория през 2024 г., докато все още беше кардинал.

Според данните на Избирателната комисия на щата Илинойс, от 2000 г. насам Робърт Прево е гласувал в пет първични избора, като два пъти е поискал бюлетина на Демократическата партия и три пъти на Републиканската.

Официалните записи не разкриват кои кандидати е подкрепил той. В щат Илинойс избирателите трябва да декларират партийни предпочитания, за да получат бюлетина за първичните избори, когато партиите избират своите номинирани за общите избори. Подобна декларация не се изисква при провеждането на самите общи избори.

Докато е бил регистриран в окръг Кук, който е традиционно силно подкрепян от Демократите, Прево е поискал демократически бюлетини за първичните избори през 2008 г. и 2010 г.

След преместването си в по-консервативното предградие в окръг Уил, той е поискал републикански бюлетини за първичните избори през 2012 г., 2014 г. и 2016 г.

Данните показват също, че той е подавал бюлетина на всички общи избори от 2000 г. насам, с изключение на тези през 2020 г. и 2022 г.

Редактор: Стела Христова
Източник: New York Post    
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