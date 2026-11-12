България

Кога „Топлофикация“ дължи неустойка при продължително спиране на парното?

Адвокат Станислава Стоянова обясни как потребителите могат да подадат жалба и да потърсят обезщетение

12 ноември 2026, 10:53
Кога „Топлофикация“ дължи неустойка при продължително спиране на парното?
Източник: Георги Димитров
  • Потребителите могат да подават жалби до „Топлофикация“ и Комисията за защита на потребителите при продължително спиране на парното.
  • При планов ремонт дружеството трябва да предупреди 15 дни предварително.
  • При прекомерно забавяне или прикриване на ремонт като авария абонатите могат да търсят неустойки.

Омбудсманът поиска проверка на „Топлофикация София“

Какви са правата на потребителите при продължително прекъсване на топлоподаването и кога могат да получат обезщетение? Какво да направят и как да защитят правата си в тази неприятна ситуация? Подробности даде адвокат Станислава Стоянова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Това, което хората могат да направят, е да пускат жалби както до Комисията за защита на потребителите, така и до самата „Топлофикация”, каза адвокат Стоянова.

И обясни, че трябва да се прави разлика между планиран ремонт и авария. „Това дава яснота по отношение на неустойките”, каза адвокат Стоянова.

Тя призова всеки засегнат да се консултира с адвокат и да потърси правата си. Но препоръчва това да се прави извънсъдебно.

"Топлофикация": Срамуваме се

„По такова дело задължително се назначават съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза, които утежняват разходите - адвокатско възнаграждение и държавна такса, която се плаща по сметка на съда”, каза адвокат Стоянова.

Жалбата трябва да съдържа периода, за който хората конкретно са останали без топлоподаване.

Когато има планов ремонт „Топлофикация”, трябва да предупреди за него 15 дни по-рано. Ако той продължи по-дълго от предвиденото, отново трябва да предупреди абонатите.

„Ако продължава безконечно, означава, че под формата на авария се прикриват планови ремонти, което не е в интерес на никого. И тогава вече хората могат да си търсят неустойки за периода, за който са останали без топлоподаване”, каза адвокат Стоянова.

 

Източник: NOVA NEWS    
Топлофикация София права на потребителите спиране на парното жалби неустойки обезщетение Комисия за защита на потребителите планов ремонт авария омбудсман
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

Последно сбогом с Вежди Рашидов - скулптора, оставил следа в изкуството и политиката

Последно сбогом с Вежди Рашидов - скулптора, оставил следа в изкуството и политиката

Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Впечатляващ рекорд за BMW i3: 5886 км пробег с едва 2,46 ч на зарядната станция

Впечатляващ рекорд за BMW i3: 5886 км пробег с едва 2,46 ч на зарядната станция

carmarket.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 15 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 14 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 13 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внезапен обрат от Илон Мъск: Удължи живота на Cybertruck, дни след като обяви края му

Внезапен обрат от Илон Мъск: Удължи живота на Cybertruck, дни след като обяви края му

Любопитно Преди 13 минути

Милиардерът призна, че решението не е изгодно финансово, но в бизнеса „трябва да има място и за сантименталност“. Футуристичният пикап ще се произвежда до края на лятото на 2027 г.

Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“

Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“

България Преди 20 минути

Полицаи са обезопасили мястото. Няма пострадали и движението на метрото не е засегнато. Копирай

Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

Любопитно Преди 46 минути

Преговорите за продължението на хита пропаднаха заради рекордните финансови претенции на звездите. Новият собственик на Warner Bros. се опитва да спаси проекта на фона на 80 млрд. долара дългове и разкрития за шокиращи луксозни разходи

Изображението е илюстративно

Парче от Луната за 25 000 евро: В Нидерландия продават метеорити от Космоса

Свят Преди 51 минути

Аукционът в Маастрихт предлага метеорити от различни части на Космоса, включително екземпляр с тегло 102 килограма

Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1

Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1

Технологии Преди 1 час

Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“

Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“

България Преди 1 час

33-ма остават в болница

Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

Свят Преди 1 час

Френските власти проверяват достоверността на сигнала за гара Фретюн, на около 10 километра от центъра на Кале

„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура

„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура

Любопитно Преди 1 час

31-годишната актриса показа корема си след процедура за лице и предизвика вълна от критики, а Бруклин Бекъм за пореден път я защити яростно в социалните мрежи

<p>Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, уличена в афера с шефа Дженсън Хуанг?</p>

Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

Свят Преди 1 час

На фона на разследването за китайски шпионаж, информация на New York Times разкрива за тайна връзка между 63-годишния ръководител на технологичния гигант и неговата пряко подчинена

NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank

NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank

Любопитно Преди 2 часа

Кастингът за формата, който подкрепя предприемчивите българи да сбъднат мечтите си, е отворен

Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата

Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата

Свят Преди 2 часа

Канадската „АткинсРеалис“ и турската ТЮНАШ подписаха споразумение за проучване на осъществимостта на проекта. Резултатите се очакват до края на 2027 г.

<p>Тестваме бестселъра на MG на родния пазар (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме бестселъра на MG на родния пазар (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Марката предлага цели 10 модела на българския пазар (само водород й липсва), а хибридният HS е основният модел, на който пада ръстът от 46 500%(!). Разказваме подробно за нещо

Омбудсманът: Кризата с „Топлофикация“ трябва да се реши на национално ниво

Омбудсманът: Кризата с „Топлофикация“ трябва да се реши на национално ниво

България Преди 2 часа

Дружеството има огромни задължения, губи клиенти и няма средства за цялостна подмяна на мрежата

Мъж наръга съпругата си в Стара Загора

Мъж наръга съпругата си в Стара Загора

България Преди 2 часа

Жената е била прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора

Звездата от "Малкълм" Франки Мюниц е приет в болница след катастрофа на пистата в Дейтона

Звездата от "Малкълм" Франки Мюниц е приет в болница след катастрофа на пистата в Дейтона

Свят Преди 2 часа

Звездата от хитовия сериал "Малкълм" Франки Мюниц е бил приет по спешност в болница след инцидент по време на тренировъчна обиколка в Дейтона, Флорида. От тима му "Форд Рейсинг" съобщиха, че актьорът пилот е в съзнание и е контакт

Coachella 2027 обяви звездната си програма: Дуа Липа и Мадона превземат сцената

Coachella 2027 обяви звездната си програма: Дуа Липа и Мадона превземат сцената

Любопитно Преди 2 часа

Дуа Липа влиза в историята като първата британска соло изпълнителка, хедлайнер на фестивала Coachella. В програмата за 2027 г. в калифорнийската пустиня се включват още Мадона, SZA, Tame Impala и десетки световни музикални звезди

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Ездата на слон в Бали е забранена

sinoptik.bg
1

Да обиколим виртуално пещера „Бисерна“

sinoptik.bg

Дуа Липа и Мадона се събират за „Коачела“ през 2027 г.

Edna.bg

Защо мъжете, които говорят добре за бившите си, са толкова привлекателни

Edna.bg

Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12

Nova.bg

Директорът на НСлС: Румънският тир не причинява катастрофата на „Тракия”, той се явява препятствие на пътя

Nova.bg