Свят

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

23 април 2026, 16:52
Източник: БТА

Л иван и Израел се очаква да започнат днес втори кръг от преговори във Вашингтон, за да обсъдят възможността за удължаване на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и шиитското въоръжено движение "Хизбула", както и плановете за бъдещи преговори между двете съседни страни с дългогодишна история на враждебни отношения, предаде Асошиейтед прес. 

Срещата между ливанската посланичка в САЩ Нада Хамаде Моауад и израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер ще бъде втората между двамата дипломати, след като миналата седмица те проведоха първите преки преговори между двете страни от три десетилетия насам. 

Вчера президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че продължават контактите за удължаване на 10-дневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула", което влезе в сила в петък. 

Хамадех ще предложи по време на срещата удължаване на примирието и ще поиска прекратяване на продължаващото събаряне на къщи от израелска страна в ливанските села и градове, окупирани от израелските сили след избухването на конфликта на 2 март, заяви Аун в коментар, публикуван от канцеларията му. 

Продължава подготовката за преговори с по-широк обхват между Ливан и Израел. Целта на бъдещите преговори е "пълното" прекратяване на израелските атаки, изтеглянето на израелските сили от Ливан, освобождаването на ливанските затворници, държани в затвори в Израел, разполагането на ливански войски по границата и започването на процеса по възстановяване, заяви Аун. 

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

В навечерието на преговорите във Вашингтон министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар призова Ливан да сътрудничи на Израел за разоръжаването на проиранската шиитска групировка. 

"Нямаме никакви сериозни разногласия с Ливан. Има няколко незначителни гранични спора, които могат да бъдат разрешени", заяви Саар по време на речта си по повод Денят на независимостта на Израел пред към израелските посланици и дипломатическия корпус, в която той опреди съседната страна като "провалена държава". 

"Препятствието пред мира и нормализирането на отношенията между двете страни е едно: "Хизбула", заяви той и подчерта, че Ливан може да има "бъдеще на суверенитет, независимост и свобода от иранската окупация". 

Настоящата война започна, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу северната част на Израел, два дни след като Израел и САЩ нанесоха удари срещу Иран. Израел отвърна с масирани бомбардировки над Ливан и сухопътно настъпление, в хода на което превзе десетки ливански гранични села и градове. 

В момента израелските сили са окупирали буферна зона, простираща се на 10 километра в южната част на Ливан. Израел заявява, че целта му е да премахне заплахата от ракети с малък обсег и противотанкови ракети, използвани за нанасянето на удари срещу негова територия. 

Въпреки категоричния отказ на "Хизбула", преговорите са важна стъпка за Израел и Ливан, които нямат установени дипломатически отношения и официално са във война от създаването на Израел през 1948 г. 

Ливанското правителство се надява, че преговорите ще проправят пътя към окончателно прекратяване на войната. Докато Иран е поставил като условие за преговори със САЩ прекратяването на войните в Ливан и региона на Близкия изток, ливанското правителство настоява да се представлява само и да води отделни преговори. 

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Висшият функционер на "Хизбула" Уафик Сафа заяви пред АП, че групировката няма да спазва никакви споразумения, сключени по време на преките преговори, на които тя се противопоставя. 

Откакто миналата седмица примирието влезе в сила, бяха регистрирани редица нарушения и от двете страни. 

Конфликтът между Израел и "Хизбула" отне живота на около 2300 души в Ливан, сред които стотици жени и деца, и доведе до разселването на над 1 милиона човека. 

Преговорите от миналата седмица бяха първите между Израел и Ливан от 1993 г. Преди това двете страни разчитаха на непряка комуникация, често с посредничеството на САЩ или Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), отбелязва АП. 

Високопоставени политици в Ливан, които критикуваха решението на "Хизбула" да изстреля ракети към Израел на 2 март в знак на солидарност с Иран, предложиха преки преговори в опит да спрат ескалацията, надявайки се, че Израел няма да започне настъпление. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

