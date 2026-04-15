Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Л иван и Израел проведоха първите си дипломатически разговори от повече от 30 години насам. Срещата, осъществена с посредничеството на САЩ, има за цел да сложи край на сблъсъците между израелската армия и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, съобщава BBC.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който влезе в ролята на медиатор, определи събитието като „историческа възможност“ за премахване на влиянието на „Хизбула“. В официално изявление на САЩ се посочва, че двете страни са се съгласили да започнат директни преговори, чието време и място ще бъдат уточнени допълнително.

Израел категорично заяви, че настоява за разоръжаването на всички недържавни терористични групировки – ясна препратка към „Хизбула“. От своя страна Ливан призова за незабавно прекратяване на огъня и мерки за справяне с тежката хуманитарна криза. Двете държави не поддържат дипломатически отношения, а последните преки разговори на високо равнище между тях датират от далечната 1993 г.

Контекст на конфликта и текуща обстановка

Напрежението остава критично, като статистиката от последните седмици е тревожна:

Жертви: Над 2000 души са загинали от началото на израелските военни операции в Ливан, започнали на 2 март.

Над 2000 души са загинали от началото на израелските военни операции в Ливан, започнали на 2 март. Ескалация: Офанзивата стартира само броени дни след ударите на САЩ и Израел срещу цели в Иран.

Офанзивата стартира само броени дни след ударите на САЩ и Израел срещу цели в Иран. Активни бойни действия: Докато делегациите се срещаха във Вашингтон във вторник, „Хизбула“ обяви, че е извършила поне 24 атаки срещу Израел и израелски части в Ливан. През целия ден в Северен Израел звучаха сирени за ракетен обстрел и нападения с дронове.

Израел подчертава, че операциите му целят пълното демонтиране на групировката, с която воюва активно и през 2023 и 2024 г. на фона на войната в Газа.

Позициите на преговарящите

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот потвърди след срещата, че и двете страни са се съгласили да работят за намаляване на влиянието на „Хизбула“. Той добави, че Вашингтон изразява пълна подкрепа за „правото на Израел да се защитава“.

Марко Рубио предупреди пред репортери, че постигането на мир ще бъде дълъг процес:

„Това ще отнеме време, но вярваме, че усилията си заслужават. Това е историческа среща, върху която се надяваме да надграждаме.“

Ливанският президент Жозеф Аун изрази надежда в официално изявление, че преговорите ще поставят „началото на края на страданието на ливанския народ“. Според него единственото решение е ливанските въоръжени сили да поемат пълната отговорност за сигурността в региона. Въпреки това капацитетът на правителството в Бейрут да се противопостави на „Хизбула“ остава силно ограничен.

Реакцията на „Хизбула“ и ролята на Иран

Групировката, която притежава огромно влияние в Южен Ливан и предградията на Бейрут, побърза да отхвърли легитимността на преговорите. Уафик Сафа, член на политическия съвет на „Хизбула“, заяви за агенция АП:

„Ние не сме обвързани с нищо, по което те са се договорили.“

„Хизбула“ е създадена през 1982 г. и е софистицирана, добре въоръжена паравоенна организация. Тя има силно политическо присъствие с двама министри в текущия кабинет. Отношенията им с централната власт се обтегнаха допълнително, след като групировката се намеси директно във войната между Израел и основния им благодетел – Иран.

Междувременно в Пакистан се проведоха отделни разговори между САЩ и Иран. Техеран настоя Ливан да бъде включен във всяко споразумение за прекратяване на огъня, но Вашингтон и Тел Авив категорично отказаха. Представител на Държавния департамент поясни пред BBC, че разговорите между Израел и Ливан са били планирани месец преди потвърждаването на срещата с Иран в Исламабад.

Освен хилядите жертви, конфликтът е довел до разселването на близо един милион души от началото на последните военни действия.