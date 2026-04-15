Свят

Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

15 април 2026, 10:16
Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"
Накратко: Германия с нови правила за мъжете – разрешение за престой в чужбина и задължителни въпросници
Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания
Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан
Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан
FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария
Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон
Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Л иван и Израел проведоха първите си дипломатически разговори от повече от 30 години насам. Срещата, осъществена с посредничеството на САЩ, има за цел да сложи край на сблъсъците между израелската армия и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, съобщава BBC.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който влезе в ролята на медиатор, определи събитието като „историческа възможност“ за премахване на влиянието на „Хизбула“. В официално изявление на САЩ се посочва, че двете страни са се съгласили да започнат директни преговори, чието време и място ще бъдат уточнени допълнително.

Израел категорично заяви, че настоява за разоръжаването на всички недържавни терористични групировки – ясна препратка към „Хизбула“. От своя страна Ливан призова за незабавно прекратяване на огъня и мерки за справяне с тежката хуманитарна криза. Двете държави не поддържат дипломатически отношения, а последните преки разговори на високо равнище между тях датират от далечната 1993 г.

Контекст на конфликта и текуща обстановка

Напрежението остава критично, като статистиката от последните седмици е тревожна:

  • Жертви: Над 2000 души са загинали от началото на израелските военни операции в Ливан, започнали на 2 март.
  • Ескалация: Офанзивата стартира само броени дни след ударите на САЩ и Израел срещу цели в Иран.
  • Активни бойни действия: Докато делегациите се срещаха във Вашингтон във вторник, „Хизбула“ обяви, че е извършила поне 24 атаки срещу Израел и израелски части в Ливан. През целия ден в Северен Израел звучаха сирени за ракетен обстрел и нападения с дронове.

Израел подчертава, че операциите му целят пълното демонтиране на групировката, с която воюва активно и през 2023 и 2024 г. на фона на войната в Газа.

Позициите на преговарящите

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот потвърди след срещата, че и двете страни са се съгласили да работят за намаляване на влиянието на „Хизбула“. Той добави, че Вашингтон изразява пълна подкрепа за „правото на Израел да се защитава“.

Марко Рубио предупреди пред репортери, че постигането на мир ще бъде дълъг процес:

„Това ще отнеме време, но вярваме, че усилията си заслужават. Това е историческа среща, върху която се надяваме да надграждаме.“

Ливанският президент Жозеф Аун изрази надежда в официално изявление, че преговорите ще поставят „началото на края на страданието на ливанския народ“. Според него единственото решение е ливанските въоръжени сили да поемат пълната отговорност за сигурността в региона. Въпреки това капацитетът на правителството в Бейрут да се противопостави на „Хизбула“ остава силно ограничен.

Реакцията на „Хизбула“ и ролята на Иран

Групировката, която притежава огромно влияние в Южен Ливан и предградията на Бейрут, побърза да отхвърли легитимността на преговорите. Уафик Сафа, член на политическия съвет на „Хизбула“, заяви за агенция АП:

„Ние не сме обвързани с нищо, по което те са се договорили.“

„Хизбула“ е създадена през 1982 г. и е софистицирана, добре въоръжена паравоенна организация. Тя има силно политическо присъствие с двама министри в текущия кабинет. Отношенията им с централната власт се обтегнаха допълнително, след като групировката се намеси директно във войната между Израел и основния им благодетел – Иран.

Междувременно в Пакистан се проведоха отделни разговори между САЩ и Иран. Техеран настоя Ливан да бъде включен във всяко споразумение за прекратяване на огъня, но Вашингтон и Тел Авив категорично отказаха. Представител на Държавния департамент поясни пред BBC, че разговорите между Израел и Ливан са били планирани месец преди потвърждаването на срещата с Иран в Исламабад.

Освен хилядите жертви, конфликтът е довел до разселването на близо един милион души от началото на последните военни действия.

Източник: BBC    
Ливан Израел Дипломатически разговори САЩ Хизбула Иран Военен конфликт Мирни преговори Хуманитарна криза Жертви и разселени
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 12 минути

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

Технологии Преди 19 минути

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане“, „смъртоносен резонас“

Скандалът „Епстийн" преследва краля в САЩ: Чарлз III навлиза в „бурни води"

Свят Преди 38 минути

Крал Чарлз III и кралица Камила няма да се срещнат с оцелели жертви на сексуалния престъпник Джефри Епстийн по време на държавното посещение в САЩ този месец, потвърди източник от Бъкингамския дворец. Очаква се обаче кралицата да се срещне с представители на групи, водещи кампании срещу домашното насилие и насилието над жени

България Преди 39 минути

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

Любопитно Преди 1 час

Френски инженер помисли, че е жертва на телефонна измама, след като научи, че притежава шедьовър от 1941 г.

Любопитно Преди 1 час

Първоначално разработена за лечение на определени видове рак на кръвта, CAR-T терапията сега се тества срещу автоимунни заболявания, причинени от неправилно функциониращи имунни клетки. Ранните резултати показват, че тя може да бъде способна да доведе някои пациенти до дълготрайна ремисия

България Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

България Преди 1 час

Ударили са се румънски бус и лек автомобил

Любопитно Преди 1 час

Karol G разкри емоционалната причина да татуира собственото си лице върху ръката си. Латино дивата споделя за трудния път към върха и защо Риана и Селена Кинтанила са нейните най-големи вдъхновения в живота и кариерата

Свят Преди 1 час

Администрацията на Доналд Тръмп представи амбициозна нова стратегия за драстично разширяване на използването на ядрената енергия в космоса, поставяйки основите за устойчиво човешко и технологично присъствие отвъд Земята, включително бъдещи пилотирани мисии и дългосрочни операции на Марс

Свят Преди 1 час

Апаратът се нарича TEE-01B

Парламентарни избори Преди 1 час

Остават четири дни до изборите за ново Народно събрание

Любопитно Преди 1 час

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха връзката си! Звездата от „Ренегат“ сподели архивна снимка от 1983 г. и цитат от Библията, обявявайки романса си с иконата от „Мелроуз Плейс“. Феновете са в еуфория от новата холивудска двойка.

Любопитно Преди 2 часа

,

България Преди 2 часа

България е четвърта в ЕС по ръст на цените на имоти

Любопитно Преди 2 часа

Лападатов споделя, че участието му не е било случайно - цели три години е преследвал тази цел и не се е отказвал, докато не я постигне

