Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

М ащабните атаки на Израел в Бейрут и други части на Ливан тази седмица заплашват да провалят крехкото примирие със САЩ и Иран. Техеран твърди, че ударите нарушават примирието, което според него включва и Ливан – позиция, подкрепена и от посредника Пакистан. Израел и САЩ казват, че Ливан не е част от споразумението.

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда, според Министерството на здравеопазването на Ливан.

„Ливанският фронт може в крайна сметка да подкопае усилията за поддържане на примирието“, каза Дани Цитринович, старши изследовател в програмата „Иран и шиитската ос“ към Института за национални изследвания по сигурността (INSS) в Тел Авив.

От гледна точка на Техеран продължаващите атаки на Израел срещу Ливан „могат да оправдаят подновен отговор срещу Израел“, добави той.

Ето какво трябва да знаете.

Част ли е Ливан от споразумението за примирие с Иран?

Официални лица, участващи в преговорите, дадоха противоречиви изявления относно това дали Ливан е включен в примирието.

За разлика от повечето споразумения за примирие, няма публично достъпни документи, които да стоят в основата на това. Голяма част от известното за сделката идва от публикации в социалните мрежи на президента на САЩ Доналд Тръмп, пакистанския премиер Шехбаз Шариф и иранския външен министър Абас Арагчи.

Шариф заяви в публикация в X в сряда, че Иран и САЩ са се договорили за „незабавно примирие навсякъде, включително в Ливан“. Източници, запознати с разговорите, казаха пред CNN, че висши представители на администрацията на Тръмп са комуникирали с пакистанците през целия ден и са изяснили какви са приоритетите на САЩ за окончателното споразумение.

Но Израел опроверга коментарите на Шариф.

„Битката в Ливан продължава и примирието не включва Ливан“, заяви говорителят на израелската армия Авихай Адрае в сряда в X, докато издаваше заповеди за евакуация за части от южен Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху повтори това изявление.

Оттогава Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс отрекоха, че Ливан е бил част от споразумението за примирие с Иран.

В изявление в сряда европейските лидери призоваха „всички страни да прилагат примирието, включително в Ливан“. Френският външен министър Жан-Ноел Баро също заяви, че Франция „категорично осъжда“ ударите на Израел в Ливан.

Ливан в сряда преживя най-тежката вълна от атаки в цялата страна от началото на войната, включително в столицата Бейрут. Бяха чути силни експлозии и се виждаше дим на границата между Израел и Ливан, като жители казаха пред CNN, че няма безопасно място, където да отидат.

Министерството на здравеопазването на Ливан заяви, че най-малко 303 души са били убити при атаките. Според израелската армия повече от 100 командни центъра и военни обекти на „Хизбула“ са били поразени едновременно в цялата страна. Израел започна нови удари в Ливан в четвъртък вечерта.

Защо Израел нанася удари по Ливан?

„Хизбула“, подкрепяно от Иран шиитско ислямистко движение с една от най-мощните паравоенни сили в Близкия изток, участва в десетилетия на конфликт с Израел от базата си в съседен Ливан.

Израел започна пълномащабна война срещу „Хизбула“, след като групировката откри огън по контролирана от Израел територия в подкрепа на „Хамас“ след атаката на тази група на 7 октомври 2023 г. срещу Израел.

През ноември 2024 г. Израел одобри споразумение за примирие, което изискваше да се изтегли от Ливан. Но израелските сили продължиха да задържат позиции след крайния срок и извършваха почти ежедневни удари, позовавайки се на нарушения от страна на „Хизбула“.

След като Израел уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при въздушен удар в края на февруари, „Хизбула“ започна да обстрелва Израел.

Израелската армия отвърна, като започна интензивна вълна от въздушни удари по това, което според нея са позиции на „Хизбула“, и изпрати войски по-дълбоко в ливанска територия, стремейки се да създаде буферна зона в южната част на страната.

Повече от 1 милион души са били разселени в Ливан от началото на последния конфликт. Към вторник най-малко 1530 души са били убити и 4812 ранени, според Министерството на здравеопазването.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия възнамерява да унищожи села в южен Ливан и е забранил на 600 000 ливанци, които са избягали, да се върнат по домовете си „докато не бъде гарантирана безопасността и сигурността на жителите на северен Израел“. Разрушенията ще бъдат „в съответствие с модела Рафа и Хан Юнис в Газа“, каза Кац, позовавайки се на два палестински града, които Израел бомбардира тежко по време на войната в Газа.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич миналия месец предложи анексирането на южен Ливан. „Настоящата кампания в Ливан трябва да завърши с фундаментална промяна: Литани трябва да стане нашата нова граница с държавата Ливан“, каза той, позовавайки се на реката, която разделя южен Ливан от останалата част на страната.

Експерти по правата на човека предупредиха, че безсрочните масови заповеди за евакуация и новите граници за сигурност, наложени от Израел, представляват „възможно военно престъпление“.

Защо ударите на Израел по Ливан могат да провалят споразумението за примирие?

Техеран заявява, че няма да приеме продължаващи атаки. Арагчи настоя за край на „кланетата в Ливан“, а други ирански официални лица предупредиха, че ударите представляват нарушение на примирието.

„Условията на примирието между Иран и САЩ са ясни и недвусмислени: САЩ трябва да изберат – примирие или продължаваща война чрез Израел. Не могат да имат и двете“, написа той в X. „Топката е в полето на САЩ и светът наблюдава дали ще действат според ангажиментите си“.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран (IRGC) предупреди САЩ и Израел, че ще нанесе това, което нарече „отговор, който ще предизвика съжаление“, ако атаките срещу Ливан продължат. IRGC също така заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток рязко е намаляло и след това е спряло в резултат на атаките на Израел.

Нетаняху настоя в четвъртък, че няма да има примирие за Ливан, дори когато призова за директни преговори между двете страни. Междувременно двама ливански официални лица казаха пред CNN, че тяхното правителство не е било официално уведомено за покана за започване на преговори. Един от тях също така заяви, че не може да има „никакви преговори“, докато Ливан е под обстрел.

Експертите казват, че само намеса от страна на Тръмп може да възпре Израел.

Цитринович, изследователят от Института за национални изследвания по сигурността на Израел, заяви, че ангажиментите на Нетаняху да гарантира безопасността на жителите на северен Израел и по-широките политически съображения могат да направят примирие в Ливан малко вероятно.

„Тази реалност усложнява всеки опит за разширяване на деескалацията към ливанския фронт“, каза той. „Президентът Тръмп вероятно ще трябва да се ангажира пряко и да вземе стратегическо решение“.

Продължаващите атаки на Израел могат да го въвлекат в нова война с Иран и евентуално да въвлекат и подкрепяните от Иран хути от Йемен, което ще отслаби всички опити за деескалация, казват експерти.

Израел може да се опитва да „торпилира“ примирието между САЩ и Иран, каза Фауаз Джерджис, професор по международни отношения в Лондонското училище по икономика, докато Нетаняху се опитва да „спаси каквото е останало от политическата му кариера в Израел“.