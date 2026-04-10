Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

10 април 2026, 09:25
М ащабните атаки на Израел в Бейрут и други части на Ливан тази седмица заплашват да провалят крехкото примирие със САЩ и Иран. Техеран твърди, че ударите нарушават примирието, което според него включва и Ливан – позиция, подкрепена и от посредника Пакистан. Израел и САЩ казват, че Ливан не е част от споразумението.

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда, според Министерството на здравеопазването на Ливан.

„Ливанският фронт може в крайна сметка да подкопае усилията за поддържане на примирието“, каза Дани Цитринович, старши изследовател в програмата „Иран и шиитската ос“ към Института за национални изследвания по сигурността (INSS) в Тел Авив.

От гледна точка на Техеран продължаващите атаки на Израел срещу Ливан „могат да оправдаят подновен отговор срещу Израел“, добави той.

Част ли е Ливан от споразумението за примирие с Иран?

Официални лица, участващи в преговорите, дадоха противоречиви изявления относно това дали Ливан е включен в примирието.

За разлика от повечето споразумения за примирие, няма публично достъпни документи, които да стоят в основата на това. Голяма част от известното за сделката идва от публикации в социалните мрежи на президента на САЩ Доналд Тръмп, пакистанския премиер Шехбаз Шариф и иранския външен министър Абас Арагчи.

Шариф заяви в публикация в X в сряда, че Иран и САЩ са се договорили за „незабавно примирие навсякъде, включително в Ливан“. Източници, запознати с разговорите, казаха пред CNN, че висши представители на администрацията на Тръмп са комуникирали с пакистанците през целия ден и са изяснили какви са приоритетите на САЩ за окончателното споразумение.

Но Израел опроверга коментарите на Шариф.

„Битката в Ливан продължава и примирието не включва Ливан“, заяви говорителят на израелската армия Авихай Адрае в сряда в X, докато издаваше заповеди за евакуация за части от южен Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху повтори това изявление.

Оттогава Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс отрекоха, че Ливан е бил част от споразумението за примирие с Иран.

В изявление в сряда европейските лидери призоваха „всички страни да прилагат примирието, включително в Ливан“. Френският външен министър Жан-Ноел Баро също заяви, че Франция „категорично осъжда“ ударите на Израел в Ливан.

Ливан в сряда преживя най-тежката вълна от атаки в цялата страна от началото на войната, включително в столицата Бейрут. Бяха чути силни експлозии и се виждаше дим на границата между Израел и Ливан, като жители казаха пред CNN, че няма безопасно място, където да отидат.

Министерството на здравеопазването на Ливан заяви, че най-малко 303 души са били убити при атаките. Според израелската армия повече от 100 командни центъра и военни обекти на „Хизбула“ са били поразени едновременно в цялата страна. Израел започна нови удари в Ливан в четвъртък вечерта.

Защо Израел нанася удари по Ливан?

„Хизбула“, подкрепяно от Иран шиитско ислямистко движение с една от най-мощните паравоенни сили в Близкия изток, участва в десетилетия на конфликт с Израел от базата си в съседен Ливан.

Израел започна пълномащабна война срещу „Хизбула“, след като групировката откри огън по контролирана от Израел територия в подкрепа на „Хамас“ след атаката на тази група на 7 октомври 2023 г. срещу Израел.

През ноември 2024 г. Израел одобри споразумение за примирие, което изискваше да се изтегли от Ливан. Но израелските сили продължиха да задържат позиции след крайния срок и извършваха почти ежедневни удари, позовавайки се на нарушения от страна на „Хизбула“.

След като Израел уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при въздушен удар в края на февруари, „Хизбула“ започна да обстрелва Израел. 

Израелската армия отвърна, като започна интензивна вълна от въздушни удари по това, което според нея са позиции на „Хизбула“, и изпрати войски по-дълбоко в ливанска територия, стремейки се да създаде буферна зона в южната част на страната.

Повече от 1 милион души са били разселени в Ливан от началото на последния конфликт. Към вторник най-малко 1530 души са били убити и 4812 ранени, според Министерството на здравеопазването.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия възнамерява да унищожи села в южен Ливан и е забранил на 600 000 ливанци, които са избягали, да се върнат по домовете си „докато не бъде гарантирана безопасността и сигурността на жителите на северен Израел“. Разрушенията ще бъдат „в съответствие с модела Рафа и Хан Юнис в Газа“, каза Кац, позовавайки се на два палестински града, които Израел бомбардира тежко по време на войната в Газа.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич миналия месец предложи анексирането на южен Ливан. „Настоящата кампания в Ливан трябва да завърши с фундаментална промяна: Литани трябва да стане нашата нова граница с държавата Ливан“, каза той, позовавайки се на реката, която разделя южен Ливан от останалата част на страната.

Експерти по правата на човека предупредиха, че безсрочните масови заповеди за евакуация и новите граници за сигурност, наложени от Израел, представляват „възможно военно престъпление“.

Защо ударите на Израел по Ливан могат да провалят споразумението за примирие?

Техеран заявява, че няма да приеме продължаващи атаки. Арагчи настоя за край на „кланетата в Ливан“, а други ирански официални лица предупредиха, че ударите представляват нарушение на примирието.

„Условията на примирието между Иран и САЩ са ясни и недвусмислени: САЩ трябва да изберат – примирие или продължаваща война чрез Израел. Не могат да имат и двете“, написа той в X. „Топката е в полето на САЩ и светът наблюдава дали ще действат според ангажиментите си“.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран (IRGC) предупреди САЩ и Израел, че ще нанесе това, което нарече „отговор, който ще предизвика съжаление“, ако атаките срещу Ливан продължат. IRGC също така заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток рязко е намаляло и след това е спряло в резултат на атаките на Израел.

Нетаняху настоя в четвъртък, че няма да има примирие за Ливан, дори когато призова за директни преговори между двете страни. Междувременно двама ливански официални лица казаха пред CNN, че тяхното правителство не е било официално уведомено за покана за започване на преговори. Един от тях също така заяви, че не може да има „никакви преговори“, докато Ливан е под обстрел.

Експертите казват, че само намеса от страна на Тръмп може да възпре Израел.

Цитринович, изследователят от Института за национални изследвания по сигурността на Израел, заяви, че ангажиментите на Нетаняху да гарантира безопасността на жителите на северен Израел и по-широките политически съображения могат да направят примирие в Ливан малко вероятно.

„Тази реалност усложнява всеки опит за разширяване на деескалацията към ливанския фронт“, каза той. „Президентът Тръмп вероятно ще трябва да се ангажира пряко и да вземе стратегическо решение“.

Продължаващите атаки на Израел могат да го въвлекат в нова война с Иран и евентуално да въвлекат и подкрепяните от Иран хути от Йемен, което ще отслаби всички опити за деескалация, казват експерти.

Израел може да се опитва да „торпилира“ примирието между САЩ и Иран, каза Фауаз Джерджис, професор по международни отношения в Лондонското училище по икономика, докато Нетаняху се опитва да „спаси каквото е останало от политическата му кариера в Израел“.

Източник: CNN    
Израелски удари в Ливан Примирие САЩ и Иран Ливански конфликт Хизбула Близкоизточна криза Преговори в Исламабад Разселване на жители Военни престъпления Анексиране на Ливан
„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Пластмасите в интериора може да са опасни за здравето, ето как да се грижим за тях

Пластмасите в интериора може да са опасни за здравето, ето как да се грижим за тях

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Опасни ли са ГМО храните? Биолог разби най-големите митове за генното инженерство

Любопитно Преди 15 минути

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален“ картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Свят Преди 2 часа

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

България Преди 2 часа

Главна дирекция „Национална полиция“ стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

България Преди 3 часа

Тъй като е най-тъжният ден за християните, Разпети петък е изпълнен със забрани

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 10° и 15°

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Тя даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Любопитно Преди 11 часа

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Свят Преди 11 часа

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Свят Преди 11 часа

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

България Преди 12 часа

При инцидента няма последствия за машината и пътниците на борда

Тръмп готви голям подарък за Путин

Тръмп готви голям подарък за Путин

Свят Преди 12 часа

През април Русия ще събере около 700 милиарда рубли (7,7 млрд. евро) от данъка върху експлоатацията на природните ресурси

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

България Преди 12 часа

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Свят Преди 14 часа

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Свят Преди 14 часа

Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

България Преди 15 часа

Станала е катастрофа близо до отбивката за село Лозен

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Рая Пеева обяви в ефир: Бременна съм от Явор Бахаров

Edna.bg

Разпети петък – денят на тишината, в който вярата говори най-силно! Какво да не правим днес!

Edna.bg

Георги Иванов: СК да преразгледа участието на Кабаков до края на сезона

Gong.bg

Хичо посочи най-добрия играч на „сините“ и заяви: Левски не се отказва, дори когато му е трудно

Gong.bg

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

Nova.bg

КНСБ: Великденската трапеза тази година е с около 11% по-скъпа от миналогодишната

Nova.bg