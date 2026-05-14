Свят

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Президентът на САЩ е на визита в Китай до петък

Обновена преди 33 минути / 14 май 2026, 06:50
Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ
Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“
Готви се нова оставка на министър в Лондон

Готви се нова оставка на министър в Лондон
Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран
Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава
Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел
След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица
Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

З авърши официалният разговор в Голямата зала на народа (сградата на китайския парламент) в Пекин между президентите на Китай - Си Цзинпин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в рамките на срещата им днес, предадоха Китайската централна телевизия (ССTV) и китайската новинарска агенция Синхуа.

След него Си обсъди икономическото сътрудничество между двете страни с видни бизнесмени, част от оглавяваната от Тръмп американска делегация, отбелязаха двете водещи китайски медии.

Китайският лидер приветства желанието на САЩ за равнопоставеност в това сътрудничество.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп посетиха религиозния комплекс, датиращ от 15. век в Пекин, наречен Храм на Небето и символизиращ връзката между Земята и Небето.

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
60 снимки
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп

Срещата между президентите на Китай Си Цзинпин и на САЩ Доналд Тръмп:

При старта на заседанието, в което участваха разширените делегации на двете страни, двамата лидери си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само до началото на срещата.

Във встипътелното си слово Си направи препратка към древногръцки историк, за да изрази надежда, че САЩ и Китай могат да избегнат конфликт помежду си, предаде "Асошиейтед пре"с. По думите му историята, светът и неговият народ питат "дали двете страни могат да преодолеят "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между двете световни сили".

Той използва понятие, която е популярно в областта на външнополитическите изследвания. То представлява схващане, че когато нововъзникваща сила заплашва да измести традиционната сила, резултатът често пъти е война.

Терминът идва от описанието на Тукидид на опустошителната Пелопонеска война между Атина и Спарта, която китайският президент спомена в словото си. "Тъкмо възходът на Атина и страхът, който предизвикал този възход в Спарта, направили войната неизбежна", каза Си.

Китайският лидер подчерта висотата на момента за двете световни сили и каза, че въпросът пред Китай и САЩ е "дали двете страни могат да работят заедно за надмогване на предизвикателствата и осигуряване на по-голяма стабилност на света".

"Можем ли ние за благото на нашите два народа и в името на бъдещето на човечеството да изградим по-светло бъдеще в нашите двустранни отношения?", попита китайският лидер.

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си.

Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван – и недоволството на американския лидер от Пекин заради борбата с износа на химически прекурсори за производство на наркотичното вещество фентанил.

Грандиозното посрещане на Тръмп в Пекин, което взриви мрежата
27 снимки
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай

Той не спомена нищо и за различията им по отношение на войната в Иран.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", каза Тръмп.

Преди това двамата президенти застанаха рамо до рамо, докато слушаха националните химни преди началото на срещата.

Те преминаха по червен килим и направиха преглед на строените почетни гвардейски части. Двамата се спряха за миг и пред десетки деца, които махаха с цветя в ръцете по време на официалната церемония пред Голямата зала на народа в Пекин, където се организира срещата на върха.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Си Цзинпин Доналд Тръмп Китай САЩ Среща в Пекин Капанът на Тукидид Двустранни отношения Световни сили Търговски войни Избягване на конфликт
Последвайте ни

По темата

Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
9 често срещани спешни случаи при котките

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Любопитно Преди 1 час

Канадски учени разгадаха биохимичния механизъм за производство на митрафилин – рядко природно съединение с мощни противотуморни свойства

<p>Овладяване на цените: На среща при Радев са бизнесът, синдикатите и регулаторите</p>

Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

България Преди 1 час

Ще бъдат обсъдени следващите стъпки и решения в тази посока

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Любопитно Преди 2 часа

Животните като част от развитието на децата - от 3 до 15+ години

Снимката е илюстративна

"Интелигентен развод" с Русия: каква цена ще плати Армения

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин предложи на Армения "интелигентен развод": той постави страната пред избор между Евразийския икономически съюз и ЕС. Какво означава това за Ереван? Каква би била цената на "откъсването" от Русия?

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Спирова и Денисиньо ще се борят за голямата награда от 50 000 евро

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Свят Преди 10 часа

Иран е атакувал ОАЕ повече от всяка друга държава

Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Свят Преди 11 часа

Досегашните губернатори ръководеха регионите през цялото време на руската офанзива

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

България Преди 11 часа

Той изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Свят Преди 11 часа

Има обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Свят Преди 12 часа

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа

Прокуратурата поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Прокуратурата поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Свят Преди 12 часа

Саркози, който управлява Франция от 2007 до 2012 г., отрича да е извършил нарушение

Силяновска: Въпросът за македонския език, история и култура е приключен

Силяновска: Въпросът за македонския език, история и култура е приключен

Свят Преди 13 часа

Тя отрече да „изнася лекции“ на европейските представители

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Свят Преди 14 часа

По думите му от „Хамас“ не се изисква „да изчезне като политическо движение“

Словакия затвори границата си с Украйна

Словакия затвори границата си с Украйна

Свят Преди 14 часа

От съображения за сигурност всички гранични пунктове по границата с Украйна са затворени

Пребиха до смърт човек в Монтана

Пребиха до смърт човек в Монтана

България Преди 14 часа

Убийството е станало около обяд след саморазправа

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

България Преди 15 часа

Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува производство срещу Сарафов

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg
1

Бебе хипопотам се роди в Берлинския зоопарк

sinoptik.bg

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Дневен хороскоп за 14 май, четвъртък

Edna.bg

МЛС поряза Меси

Gong.bg

Милиони за Бенфика, разкриха неустойката на Моуриньо за Реал

Gong.bg

Опасно шофиране на „Тракия“: Водач кара километри в насрещното кола с прекратена регистрация

Nova.bg

Хладен четвъртък с локални валежи

Nova.bg