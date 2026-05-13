Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

П едиатър в Германия е обвинен в 130 случая на изнасилване и други форми на сексуално насилие над деца, съобщиха прокурори.

Заподозреният, чието име не се разкрива, е работил в клиники в провинция Бранденбург, близо до Берлин. Той е извършвал престъпленията в продължение на 12 години, посочиха властите в изявление, без да уточнят колко деца са били малтретирани.

„На обвиняемия са повдигнати обвинения по 130 пункта за сексуални престъпления“, съобщи прокуратурата в Потсдам. По това време той е бил служител на здравния оператор „Хафеланд Клиникен“.

„Сред тях са обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване“, допълниха от прокуратурата.

Предполагаемите престъпления са извършени между 1 декември 2013 г. и 5 ноември миналата година.

Прокурорите заявиха, че „голяма част от престъпленията са били извършени при изпълнение на професионалните задължения“ на обвиняемия в клиники в Ратенов и Науен, два града в Бранденбург.

Обвиненията, оповестени публично, са внесени на 6 май.

Обвиняемият остава в предварителния арест, съобщиха прокурорите. Делото е предадено на регионалния съд в Потсдам, столицата на провинция Бранденбург.

„Билд“ съобщи, че педиатърът, който сега е на 46 години, е бил арестуван през ноември 2025 г., след като майката на пациентка в болницата в Ратенов е подала сигнал в полицията.

След това разследващите са иззели и множество устройства за съхранение на данни.

Предполагаемите престъпления напомнят за случая във Франция с осъден педофил, който години наред е работил като хирург и многократно е посягал на деца, поверени на грижите му.