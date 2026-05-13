Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Д вупартийна инициатива, насочена към постигане на гласуване по законопроект за предоставяне на нова помощ за сигурност на САЩ на Украйна, е събрала 218 подписа. Сега този въпрос трябва да бъде подложен на гласуване в пълния състав на Камарата на представителите на САЩ, пише "Ню Йорк Таймс".

Законопроектът, внесен от председателя на Комисията по външни работи на Камарата на представителите Грегъри У. Мийкс, остана игнориран в продължение на няколко месеца. Поддръжниците на законопроекта бяха само на един подпис разстояние от това да заобиколят ръководството на Конгреса и да осигурят бързо решение. И конгресменът Кевин Кийли, независим представител от Калифорния, който е част от Републиканската партия, осигури необходимия глас.

САЩ отпуснаха нова военна помощ за Украйна

Въпреки това тази инициатива има малък шанс за приемане, предвид широката съпротива от страна на републиканци, включително президента на САЩ Доналд Тръмп. Събраните гласове обаче показват, че обикновените законодатели изземват контрола върху дневния ред на Камарата на представителите от републиканските лидери.

Сенатът одобри помощ от 40 милиарда долара за Украйна

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа под формата на директни заеми. Той е насочен и към попълване на американския оръжеен арсенал, създаване на механизми за финансиране на следвоенното възстановяване и налагане на нови санкции срещу Русия и организациите, подкрепящи военните действия на Москва срещу Украйна.