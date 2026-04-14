Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

И зраел и Ливан започват преговори за постигане на споразумение за прекратяване на бомбардировките във вторник във Вашингтон. Това съобщиха в края на миналата седмица от офиса на ливанския президент Джоузеф Аун, предаде BBC.

Срещата ще се извърши при посредничеството на Съединените щати в сградата на Държавния департамент.

В петък, в телефонен разговор, посланиците на Израел и Ливан в САЩ, и американският посланик в Ливан са обсъдили подробностите по организацията на преговорите.

Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмад Хаджар заяви, че прекратяването на огъня от страна на Израел е основното искане на страната му.

"Каквото и да е необходимо, дори да отидем до края на света, ние сме готови да го направим, за да осигурим сигурност, мир и стабилност за нашата страна", заяви Хаджар при посещение на силно разрушен квартал в Бейрут.

Вътрешният министър потвърди, че са задействани всички дипломатически канали за постигането на примирие, последвано от преки преговори с Тел Авив.

"Хизбула" обаче отхвърля идеята за преки преговори с Израел. В понеделник лидерът на подкрепяната от Иран шиитска групировка Наим Касем призова Ливан да отмени планираната среща.

Откакто Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт от "Хизбула" на 2 март, израелските удари са отнели живота на над 2000 души и са станали причина за разселването на над един милион.