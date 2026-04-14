Свят

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

14 април 2026, 09:30
Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран
Aмериканската армия блокира иранските пристанища
Тръмп: Иран настоява за споразумение
Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп
Папа Лъв XIV отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир
Тръмп с остри критики към папа Лъв и AI изображение, което предизвика бурни реакции
Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение
Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

И зраел и Ливан започват преговори за постигане на споразумение за прекратяване на бомбардировките във вторник във Вашингтон. Това съобщиха в края на миналата седмица от офиса на ливанския президент Джоузеф Аун, предаде BBC.

Срещата ще се извърши при посредничеството на Съединените щати в сградата на Държавния департамент.

В петък, в телефонен разговор, посланиците на Израел и Ливан в САЩ, и американският посланик в Ливан са обсъдили подробностите по организацията на преговорите.

Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмад Хаджар заяви, че прекратяването на огъня от страна на Израел е основното искане на страната му. 

"Каквото и да е необходимо, дори да отидем до края на света, ние сме готови да го направим, за да осигурим сигурност, мир и стабилност за нашата страна", заяви Хаджар при посещение на силно разрушен квартал в Бейрут.

Вътрешният министър потвърди, че са задействани всички дипломатически канали за постигането на примирие, последвано от преки преговори с Тел Авив.

"Хизбула" обаче отхвърля идеята за преки преговори с Израел. В понеделник лидерът на подкрепяната от Иран шиитска групировка Наим Касем призова Ливан да отмени планираната среща.

Откакто Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт от "Хизбула" на 2 март, израелските удари са отнели живота на над 2000 души и са станали причина за разселването на над един милион.

Източник: BBC, "Фокус"    
ливан израел преговори мир сащ
Последвайте ни
Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на април

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

pariteni.bg
Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 6 дни
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

Проучване: Изкуственият интелект прави хората по-самотни

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече не са просто прогнози, а реалност, която застрашава някои от най-емблематичните места на планетата. Учените предупреждават, че следващите две десетилетия може да са последният ни шанс да видим тези природни и културни съкровища в автентичния им вид

Златните 60 минути: Как да възстановим кожата си след спорт

Грижата за кожата след фитнес залата е важна, за да се избегнат обриви

Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна

Мелони се скара на Тръмп заради папата

Това представлява рядък укор на Мелони към Тръмп

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Арестуваха кмета на Солище за купуване на гласове

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Израел влезе в градски сражения с „Хизбула“ в Ливан

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл

Разследват убийството на мъж във Варна

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Мадяр: Знам кой е кръстникът на приятелствата на Орбан, Вучич и Фицо

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“, смята Мадяр

Войната в Украйна избухна с нова сила

Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти

Всичко от днес

От мрежата

