ВАС задължи Здравната каса да плаща биомаркерните изследвания на онкоболни

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Върховният административен съд (ВАС) задължи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да заплаща биомаркерната диагностика на пациенти с онкологични заболявания.

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„От тези изследвания пряко зависят здравето и животът на хората с онкологични заболявания. Без тях не може да бъде назначено правилно лечение“, обясни адвокат Силвия Величкова в ефира на NOVA.

По думите ѝ, ако НЗОК и Българският лекарски съюз изпълнят съдебното решение, биомаркерната диагностика вече ще бъде безплатна за пациентите с онкологични заболявания.

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„Голямото значение на това дело е, че ВАС окончателно каза, че няма правно основание НЗОК да отказва такова плащане. Напротив - тя ще бъде длъжна да осигури и да заплати биомаркерната диагностика за пациентите с онкологични заболявания“, посочи адвокат Величкова.

Тя обясни, че делото е заведено заради отказ на Здравната каса да плати вече извършена дейност за онкологични пациенти по конкретен договор с лечебно заведение.

След решението се очаква повече болници и други лечебни заведения да сключат договори с НЗОК, за да стане този вид изследване по-достъпно за пациентите.

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„Според мотивите на съда няма правно основание Касата да откаже сключване на нови такива договори с изпълнители, както и да откаже плащане по тях“, каза още юристът.

Величкова допълни, че от името на пациенти, които вече са заплатили сами за тези изследвания, е подаден и сигнал до Комисията за защита от дискриминация.