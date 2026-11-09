Нападателят от атаката в Краков е починал в болницата

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М ъжът, който уби шестима души при масова стрелба в центъра на полския град Краков в събота, е починал в болницата рано сутринта в понеделник. Това съобщи полската полиция в публикация в социалната мрежа X, цитирана от международни медии.

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„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал днес рано сутринта в болницата“, се посочва в съобщението на правоохранителните органи.

24-годишният поляк беше ранен при престрелка с полицията след нападението на централния площад в Краков. Той беше откаран в болница в критично състояние и претърпя няколко операции.

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Стрелбата беше извършена в събота следобед, когато мъжът пристигнал с автомобил на централния площад и открил огън по случайни минувачи. Шестима души загинаха, а други бяха ранени. Сред пострадалите са и двама полицаи, които се опитали да спрат нападателя.

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Полските власти съобщиха, че извършителят е действал сам. Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви, че мъжът е бил повлиян от крайнодесни идеологии и е имал радикални националистически възгледи. Прокуратурата започна разследване за терористично престъпление.

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Откриха и три тела в дома на нападателя

В събота вечерта разследващите откриха телата на трима души в семейното жилище на 24-годишния мъж в град Островец Швентокшиски. Загиналите са неговите родители и сестра му. По данни на прокуратурата има основания да се смята, че убийствата в дома и нападението в Краков са извършени от един и същи човек.