Тръмп свали цената на петрола: Брент пада под 97 долара след най-тежката си седмица от 2020 г.

Световните цени на петрола започнаха седмицата със спад, след като американският президент Доналд Тръмп даде знак, че не възнамерява да предприема нова мащабна военна операция срещу Иран. Изявлението му засили очакванията за дипломатическо решение на конфликта, въпреки че напрежението около Ормузкия пролив – ключов за световните енергийни доставки, остава високо, пише Ройтерс.

Колко струва петролът

Международният сорт Брент поевтиня с 1,27% до 96,94 долара за барел. Американският лек суров петрол отчете понижение от 0,87% и се търгуваше за 90,04 долара за барел.

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Спадът идва след особено тежка седмица за Брент, през която цената му се срина с 16% – най-голямото седмично понижение от април 2020 г.

Надежди за споразумение между Вашингтон и Техеран

Причината за промяната в настроенията на инвеститорите са надеждите, че Вашингтон и Техеран могат да постигнат споразумение, което да намали риска от нова военна ескалация. В неделя Тръмп заяви, че вероятността да нареди нови удари срещу Иран е изключително малка.

Според пазарни анализатори инвеститорите вече до голяма степен са заложили в цените очакването за намаляване на напрежението.

Напрежението в региона не спада

Въпреки по-умерения тон на американския президент ситуацията в региона остава нестабилна. И САЩ, и Иран съобщиха за нови нападения срещу плавателни съдове в района на Ормузкия пролив. Техеран предупреди, че при подновяване на американските удари ще атакува цели, свързани със САЩ и Израел.

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Подкрепяните от Иран йеменски хуси поеха отговорност за нападение срещу офис сграда на саудитския петролен гигант Saudi Aramco в Рияд. При атаката в неделя са нанесени материални щети, но няма информация за пострадали.

JPMorgan: пазарът отново е в излишък

Допълнителен натиск върху петролните котировки оказват и данните за световното производство. Според анализ на JPMorgan предлагането отново надвишава търсенето, тъй като доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват, а добивът в други части на света се увеличава.

Изчисленията на банката показват, че излишъкът на световния петролен пазар е нараснал от 1,1 млн. барела дневно през септември до 1,4 млн. барела през октомври. За това допринася и по-слабото потребление.