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ХИВ епидемия разтърси 27 региона в Русия: Вирусът вече не се ограничава само в рисковите групи

Рекорден брой заразявания в болниците поради повторна употреба на катетри и спринцовки. Над 600 хиляди души пренасят заразата, без дори да знаят

9 ноември 2026, 12:14
ХИВ епидемия разтърси 27 региона в Русия: Вирусът вече не се ограничава само в рисковите групи
Източник: iStock

В 27 региона на Русия ХИВ инфекцията вече се разпространява сред цялото население, а не само сред традиционните рискови групи. Все повече хора предават вируса, без дори да подозират, че са заразени. Това показват последните данни на руската Федерална служба за надзор в сферата на защитата на потребителските права и благосъстоянието на човека (Роспотребнадзор).

Централният научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор съобщи, че в 27 руски региона е налице генерализирана ХИВ епидемия. Учените използват този термин за етапа, при който вирусът на човешкия имунен дефицит се разпространява сред общото население, а не само сред рисковите групи.

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В тези региони ХИВ се диагностицира при повече от 1% от бременните жени. Най-тежка е ситуацията в Кемеровска, Иркутска и Свердловска област.

През 2025 г. в Русия са установени 45 000 нови случая на ХИВ, което представлява спад от 13,4% спрямо 2024 г., сочат данните на Централния научноизследователски институт за профилактика и борба със СПИН.

Същевременно миналата година е регистриран рекорден брой заразявания с ХИВ и хепатит в лечебни заведения, показва статистика, обобщена от специализираното издание „Медвестник“.

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Данните за заразяванията с ХИВ и хепатит в медицинските учреждения са най-високите за последните 15 години, пише „Евронюз“.

Преобладават огнища на вирусен хепатит С и случаи на едновременно заразяване с ХИВ и хепатит, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението в Роспотребнадзор.

През 2025 г. в руски лечебни заведения са регистрирани осем огнища на инфекция, при които са заразени 104 пациенти.

През 2026 г. продължават разследванията на 11 предполагаеми огнища на ХИВ и хепатит в медицински учреждения на територията на десет руски региона.

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В Москва се разследва огнище, при което са установени 22 случая на вирусен хепатит С.

Едно от най-големите потвърдени огнища през последните две години е регистрирано в санаториум в Кабардино-Балкария, където са заразени 82 души. При получаване на медицинска помощ 76 пациенти са се заразили с хепатит С, а при други шестима е установена смесена инфекция.

В онкологични болници в Камчатския край и Бурятия са били заразени с хепатит съответно 147 и 42 пациенти.

Други три огнища на хепатит С са установени в диализни центрове в Самарска и Курска област, където са засегнати 26 души.

Експертите определят нарушенията на санитарните и епидемиологичните правила като основна причина за заразяванията. Сред установените практики е използването на катетри за еднократна употреба или глюкомери при няколко пациенти.

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В подобни случаи източник на инфекцията обикновено са пациенти с недиагностицирани заболявания.

Елена Игонина подчерта, че тези „системни и груби нарушения“ са се превърнали в трайна практика в съвременна Русия.

Макар едновременното изследване за антитела срещу хепатит С и за вирусна РНК да обхваща в достатъчна степен донорите на кръв, кръвни съставки, органи и тъкани, изследванията за вирусна РНК сред други групи пациенти значително изостават.

Сред тях са пациентите на диализа, хората с хематологични заболявания, трансплантираните пациенти, контактните лица в огнища на хепатит, децата под една година, родени от майки с ХИВ, както и пациентите с имунен дефицит.

Освен това през 2026 г. за първи път от шест години са установени два случая на заразяване с ХИВ чрез преливане на кръвни съставки, съобщи Централният научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор.

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Международният консултант по ХИВ Алексей Вертер заяви пред телевизия „Настоящее время“, че когато в болниците постъпват голям брой хора с недиагностицирани инфекции, това означава, че „инфекциозният процес в страната е латентен, скрит“ и огромен брой хора не знаят, че са заразени.

Макар през последните години в Русия да се отчита спад на новите случаи и смъртността от ХИВ, общият брой на хората, живеещи с вируса, продължава да нараства, отбелязва „Медвестник“.

Статистиката показва, че на всеки смъртен случай се падат по 1,5 нови инфекции.

Това означава, че броят на хората, „живеещи с ХИВ, продължава постоянно да расте“, обясни експертът Наталия Ладная.

Спадът е предшестван от продължителен период на нарастване на заболеваемостта. През последните три години обаче заболеваемостта и смъртността сред хората с ХИВ намаляват. По предварителните данни на Ладная тази тенденция ще продължи и през 2026 г.

Експертът обаче предупреди, че няма основания за успокоение, тъй като „динамиката може бързо да се промени“.

През последните години в Русия ежегодно умират между 30 000 и 34 000 души с ХИВ.

Това е изключително висока стойност, подчерта ръководителят на научноизследователския отдел за профилактика и борба със СПИН към Централния научноизследователски институт на Роспотребнадзор.

„В целия свят има само 15 държави, в които се регистрират повече от 15 000 смъртни случая сред хора с ХИВ, включително Русия“, посочи експертът.

„Най-високите нива на заболеваемост от ХИВ на 100 000 души население в европейския регион се наблюдават в Русия, Украйна и Северна Македония“, заяви директорът на Централния научноизследователски институт по епидемиология и академик на Роспотребнадзор Василий Акимкин.

ХИВ инфекцията се е превърнала във водеща причина за смърт сред руснаците в трудоспособна възраст.

Над 3% от мъжете на възраст между 40 и 49 години са заразени с вируса, уточни Наталия Ладная.

Средната възраст на хората с ХИВ в Русия се е увеличила от 32 на 44 години през последните 15 години.

Прави впечатление и фактът, че две трети от новите заразявания се осъществяват чрез хетеросексуални контакти.

По данни на Акимкин в Русия в момента живеят над 1,232 млн. души с потвърдена ХИВ диагноза, което представлява 0,8% от населението.

Роспотребнадзор предупреди, че ако настоящите подходи към профилактиката и лечението останат непроменени, броят на хората с ХИВ в Русия може да достигне 1,47 млн. до 2030 г.

Според математическия модел на ведомството при подобен сценарий новите случаи ще бъдат между 31 000 и 51 000 годишно, а броят на смъртните случаи, включени в прогнозата, може да достигне 51 000 годишно. Това е свързано, наред с други фактори, със застаряването на населението.

През последните седем години са се променили и основните причини за смърт сред децата с ХИВ.

През 2025 г. увеличение на смъртността в тази група пациенти е регистрирано във всички федерални окръзи с изключение на Централния и Уралския.

Анализ на няколко руски медии показва, че Роспотребнадзор и Министерството на здравеопазването използват различни методи за изчисляване на статистиката.

Данните на Роспотребнадзор са по-пълни, тъй като се основават на лабораторните уведомления за всеки положителен резултат от имуноблот изследване.

Министерството на здравеопазването отчита броя на хората, регистрирани за редовно медицинско наблюдение.

В резултат на това съществува значителна разлика между общия брой на хората с потвърдена диагноза - 1,23 млн. според Роспотребнадзор, и тези, които действително са под медицинско наблюдение - 846 500 според здравното министерство.

Разликата възлиза на 385 555 души.

Само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, са имали потиснат вирусен товар към края на 2025 г., съобщи Наталия Ладная по време на конференцията „Епидемиологичен надзор на ХИВ инфекцията“, цитирана от „Медвестник“.

На практика това означава, че най-малко 600 000 души с ХИВ „продължават активно да участват в предаването на вируса“, заключи експертът.

През миналата година потискане на вирусния товар е постигнато при 77,9% от хората с ХИВ, които са получавали антиретровирусна терапия.

„Засега не е възможно да бъде надхвърлено това равнище“, посочи Ладная.

Стандартите на Световната здравна организация за контрол върху епидемията се основават на целите 95-95-95.

Те предвиждат 95% от хората с ХИВ да знаят своя статус, 95% от диагностицираните да получават антиретровирусна терапия, а при 95% от лекуваните да бъде постигнато потискане на размножаването на вируса.

Що се отнася до достъпа до медицински грижи, през 2025 г. под редовно наблюдение са били 72% от заразените в Русия.

Макар броят на изследванията за ХИВ да се е увеличил със 75% през последното десетилетие и да е достигнал 54 млн. теста през миналата година, ефективността им намалява.

Директорът на Централния научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор смята, че подходът трябва да бъде променен чрез увеличаване на дела на изследваните хора от най-високорисковите групи, които понастоящем не са достатъчно обхванати.

Техният дял сред изследваните е намалял почти наполовина - от 5,8% през 2014 г. до 3% през 2023 г.

Така въпреки увеличаването на броя на тестовете, все по-голяма част от тях се извършват сред хора, при които вероятността за наличие на ХИВ е по-ниска.

Фактът, че общата тежест на ХИВ инфекцията не намалява въпреки спада на новите случаи, се отразява и върху разходите за здравеопазване, подчерта Наталия Ладная.

През 2025 г. разходите, свързани с ХИВ инфекцията, се оценяват на 279 млрд. рубли.

Според експерта няма основания да се очаква подобрение. Напротив, разпространението на вируса може да се засили сред традиционно уязвимите групи и сред населението на регионите, граничещи с Украйна, които се характеризират с високи нива на миграция.

Роспотребнадзор прогнозира възможно увеличение на заболеваемостта и смъртността и в Далекоизточния, Южния и Севернокавказкия федерален окръг.

Блогъри също съобщават за разпространението на вирусни инфекции, включително ХИВ, сред участниците във войната срещу Украйна.

Анастасия Кашеварова предупреди, че руските власти трябва „сериозно да се замислят, защото съществува заплаха от епидемия от обществено опасни заболявания“.

По думите ѝ хепатитът, ХИВ и туберкулозата в момента се разпространяват в армията и прифронтовите региони, но впоследствие „ще проникнат и по-навътре в Русия“.

Изданието The Insider по-рано съобщи, че след руската окупация на части от Донецка и Луганска област пациентите с ХИВ са се сблъскали с недостиг на животоспасяващи лекарства.

Руското министерство на здравеопазването не ги е включило в централизираните обществени поръчки за медикаменти, а на някои пациенти са били предоставяни лекарства с изтекъл срок на годност.

Според наблюдатели свиването на бюджета за здравеопазване и насочването на финансови ресурси към войната са сред причините за недостига на стерилни консумативи в държавните болници.

Други руски медии подчертават, че повечето донори, финансирали програми за превенция на ХИВ сред общото население и уязвимите групи, са напуснали Русия.

Самата държава не осигурява достатъчно средства за тези програми, заяви Евгений Писемски, главен редактор на медията „Парни+“, цитиран от „Настоящее время“.

На фона на 45 000 нови случая на ХИВ, открити през 2025 г., проектобюджетът на Русия за 2027 г. предвижда допълнително финансиране за лекарства само за 30 000 нови носители на вируса. 

Източник: БГНЕС     
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