Свят

От рисунки с обесени хора до масово убийство: Кой е стрелецът от Краков

Бивша съученичка на стрелеца разкри подробности за поведението му през ученическите години, които хвърлят светлина върху възможна предистория на насилието. Тя описва Михал О. като сдържан и тих, но с тревожно хоби – по време на час той е рисувал сцени на насилие

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 12:48
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П олша е в двудневен национален траур след бруталната атака в Краков, при която загинаха общо девет души. Докато властите разследват мотивите, се появяват дълбоко противоречиви свидетелства за извършителя, които рисуват сложен и обезпокоителен психологически профил.

Нападението беше извършено вчера малко след 15:00 часа, когато 24-годишният Михал О. нахлу с автомобила си на главния площад в Краков и откри безразборна стрелба по минувачи. В резултат на действията му бяха убити шестима души – четири жени и двама мъже, а най-малко 15 други бяха ранени. По-късно полицията откри още три тела в дома му в Островец Швентокшиски, като според полски медии, цитиращи прокуратурата, това са неговите родители и сестра му.

Обезпокоителни сигнали от миналото

В интервю за полската радиостанция ESKA, бивша съученичка на стрелеца разкри подробности за поведението му през ученическите години, които хвърлят светлина върху възможна предистория на насилието. Тя описва Михал О. като сдържан и тих, но с тревожно хоби – по време на час той е рисувал сцени на насилие. „Спомням си, че веднъж седяхме в час и той нарисува картини на обесени хора или някой, който влиза с пистолет“, разказва тя.

Според нейните думи, когато са го питали какво рисува, той отговарял, че това е „нападение в училище“, с трупове навсякъде, и че той е човекът, който влиза с оръжие. На въпроса защо прави такива рисунки, Михал О. директно заявявал, че иска да стане нападател, описвайки го „сякаш е сън“. Тези твърдения, все още не са независимо проверени.

Съученичката си спомня, че учениците са обсъждали необичайното му поведение, но по-скоро саркастично, без да вярват, че той е способен на реално насилие. Тя добавя, че той е проявявал интерес към история, военни действия и война, а веднъж се е появил на онлайн час с противогаз. Въпреки тези сигнали, никой не е очаквал трагичната развръзка.

Контрастният образ в квартала

В пълен контраст с тези спомени са свидетелствата на съседите му от град Островец Швентокшиски, където е живял със семейството си. Пред полски журналисти те описват напълно различна картина. „Беше шок. Мил млад мъж, спокоен. Не можем да кажем нищо лошо за него“, споделя един от тях.

Друг съсед го описва като „момче като всяко друго“, което поздравявало хората и не се е отличавало с нищо необичайно. Според съседите, семейството е изглеждало спокойно, без видими спорове, и те не са забелязали Михал да проявява особен интерес към оръжия или военни униформи. Тази разлика в показанията поставя пред разследващите трудната задача да сглобят цялостния образ на извършителя.

Разследването и търсенето на мотива

След стрелбата в Краков нападателят е направил опит да избяга, като е стрелял и по полицаите. Те са отвърнали на огъня и са го ранили сериозно, като в момента той се намира в болница. Според вътрешния министър Марчин Кервински, първоначалните данни сочат, че заподозреният е имал „много радикални възгледи и склонност към крайнодесни идеологии“.

Въпреки това, точният мотив за масовото убийство все още не е официално установен. Разследването продължава да проучва всички обстоятелства около трагедията, включително и смъртта на тримата му роднини. Предстои да се установи как един млад мъж, описван едновременно като тих и мил, и като обсебен от насилие, е стигнал до извършването на едно от най-тежките престъпления в съвременната история на Полша.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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