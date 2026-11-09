Синът на Арнолд Шварценегер влезе в топ 5 на състезание по бодибилдинг

29-годишният син на Арнолд Шварценегер Джоузеф Баена направи своя професионален дебют в Професионалната асоциация по натурален бодибилдинг (PNBA) в петък, класирайки се на впечатляващото пето място в категорията Classic Physique Open, пише Page Six.

Баена сподели видео, в което показва изключително изваяната си физика на състезанието в Ел Сегундо, Калифорния, позирайки пред съдиите само по черни бански.

Той озаглави кадрите в Instagram: „Пръв поглед към моето съчетание от пози от Световната купа на PNBA 🏆.“

Баена изрази благодарност за песента, която е използвал за представянето си - парчето „The Trio“ от италианския композитор Енио Мориконе (от класиката с Клинт Истууд от 1966 г. „Добрият, лошият и злият“).

В събота той публикува и друго видео, в което похвали организацията на „фантастичното“ събитие.

„Изключително се гордея със себе си“, каза той за петото си място. „Това е първата ми година, в която се състезавам.“, добави той.

„Постигнах целта, която си бях поставил“, добави той. „Сега знам какво трябва да подобря и какво се изисква, за да стана още по-добър.“, добави той.

През март Баена публикува снимки, на които тренира заедно с баща си. Той озаглави кадрите от фитнеса: „Трябва да шокираш мускулите!“

Той категорично върви по стъпките на баща си, като още същия месец спечели първото си състезание по бодибилдинг. Джоузеф грабна първите места в няколко категории на турнира NPC Natural Colorado State, включително в категорията за мъже в тежка щанга и при новаците в Classic Physique.

През следващия месец той се класира на първо място и на състезанието Iron Gladiator на Международната асоциация по натурален бодибилдинг (INBA) в Корона, Калифорния.

Що се отнася до самия Шварценегер (79 г.), той е легенда в спорта с извоювани седем титли „Мистър Олимпия“ и пет титли „Мистър Универс“.

Бившата екшън звезда има Джоузеф от бившата си домашна помощница Милдред Баена.

Той има и още четири деца от бившата си съпруга Мария Шрайвър: синовете Патрик (33 г.) и Кристофър (29 г.), както и дъщерите Катрин (36 г.) и Кристина (35 г.).

През май 2023 г. източник от обкръжението на Шварценегер сподели пред Page Six, че макар той и Баена да са „изключително близки“, децата му от Шрайвър нямат почти никакви отношения със своя полубрат.

„Честно казано, останалите деца не обичат Джо“, казва източникът. „Жалко е, защото той е наистина страхотно момче, а Арнолд винаги се е отнасял към него напълно честно - точно както към всички останали синове и дъщери. Но по някаква причина другите изкарват яда си от аферата върху Джо.“, добави той.