Измама с ваканция в Гърция: Осем души платили за апартамент, който не получили

С офийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 40-годишен мъж и 42-годишна жена за предполагаема измама с резервации на ваканционен имот в Гърция. Според обвинението двамата заблудили осем души, че могат да им осигурят апартамент за лятната им почивка.

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Случаят е от май 2025 г. Тогава обвиняемите убеждавали желаещите да почиват в южната ни съседка, че могат да им резервират жилище. За потвърждение на резервацията всеки трябвало предварително да преведе между 100 и 300 евро по банкова сметка в чужбина.

На пострадалите било обяснено, че внесеният аванс ще бъде приспаднат от крайната цена на наема. Така осемте души превели общо 1700 евро.

След като получили парите, мъжът и жената прекратили комуникацията с тях и спрели да отговарят на телефонните им обаждания.

В рамките на разследването са разпитани свидетели и са изготвени експертизи. Според прокуратурата събраните доказателства подкрепят обвиненията срещу двамата.

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40-годишният мъж е обвинен в измама, извършена при условията на опасен рецидив. Срещу 42-годишната жена е повдигнато обвинение за измама, осъществена като продължавано престъпление.

Предстои Софийският районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.