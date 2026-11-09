Битка за 10 милиарда долара: НАСА избра Мъск и Безос да строят базата на Луната

Н АСА обяви мащабно разширяване на лунната си програма, като даде зелена светлина на SpaceX на Илон Мъск, Blue Origin на Джеф Безос и още шест водещи аерокосмически компании да се състезават за договори за лунни доставки на обща стойност до 10 милиарда долара.

Обявлението бе направено по време на аерокосмическото изложение MAX POWER в космическия център „Кенеди“ във Флорида. Новата рамка на програмата за търговски услуги за лунен полезен товар (Commercial Lunar Payload Services – CLPS) е с продължителност 10 години и има за цел да осигури транспортирането на научно оборудване, технологии и инфраструктура директно до Южния полюс на Луната.

Заедно с гигантите на Мъск и Безос, право да се борят за бъдещите лунни мисии получиха още Firefly Aerospace, Intuitive Machines, iSpace US, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems и Voyager Technologies.

„Изграждаме Лунната база мисия по мисия. Когато нашите астронавти се завърнат на Луната, първите елементи от бъдещия им дом вече ще ги чакат на повърхността“, заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман.

Роувър с ядрено захранване каца на Южния полюс

В рамките на събитието компанията на Джеф Безос Blue Origin вече си осигури самостоятелен договор на стойност 94 милиона долара (с опция за допълнителни 140 милиона долара). Нейната задача ще бъде да достави на повърхността на Луната новия ядрен роувър на НАСА - PROMISE.

Шестколесното превозно средство ще изследва лунния повърхностен и подповърхностен слой за наличието на воден лед, който е от критично значение за поддържането на постоянно човешко присъствие.

За намаляване на разходите Лабораторията за реактивно движение на НАСА (JPL) ще сглоби роувъра, използвайки резервни компоненти от марсоходите Curiosity и Perseverance. Кацането на Луната с помощта на спускаемия апарат Blue Moon Mark 1 е планирано за края на 2028 г.

Подготовка за Марс: Сателити, дронове и безжично захранване

Освен договора с Безос, НАСА обяви и серия от други мащабни поръчки:

Интерпланетарен интернет: SpaceX бе избрана да изстреля комуникационни сателити на борда на ракетата си Starship през 2028 г., които да осигурят връзка между Земята, Луната и бъдещите астронавти.

SpaceX бе избрана да изстреля комуникационни сателити на борда на ракетата си Starship през 2028 г., които да осигурят връзка между Земята, Луната и бъдещите астронавти. Транспортни тестове: Отпуснати са 1.3 милиарда долара за компаниите Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space за тестване на робот-дронове и нови системи за навигация.

Отпуснати са 1.3 милиарда долара за компаниите Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space за тестване на робот-дронове и нови системи за навигация. Лунна енергийна кула: Дъщерната компания на Blue Origin - Honeybee Robotics, заедно с Redwire и Yank Technologies, ще разработят кула, комбинираща слънчева енергия и безжично предаване на ток за оборудването на повърхността.

Крайната цел на НАСА е не просто трайно американско присъствие на Луната, но и използването на лунната база като трамплин за бъдещите пилотирани мисии до Марс.