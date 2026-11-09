Българка оглавява търсенето на лекарства с изкуствен интелект в INSAIT

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира ново научно направление, което ще използва изкуствения интелект за откриване на нови лекарства и лечения. Начело застава д-р Александрина Гоева, която се завръща в България от Университета на Торонто, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е да разкрие как болестите променят човешките клетки и да намери начини за тяхното лечение.

Изкуствен интелект, математика и биология в едно

Новото направление ще обедини постиженията на изкуствения интелект, математиката и биологията. То ще търси отговор на един от ключовите въпроси пред съвременната медицина – как да се откриват по-рано болестните изменения и как клетките да бъдат насочвани обратно към нормалното им функциониране.

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В основата на изследванията е способността на изкуствения интелект да анализира огромни количества биологични данни и да открива сложни зависимости, които остават невидими за традиционните методи. Така учените ще могат да предвиждат как клетките реагират на различни лекарства и да определят кои вещества или комбинации имат най-голям потенциал за лечение. Това е ключово, тъй като възможните комбинации са практически безброй, а лабораторните експерименти са силно ограничени.

д-р Александрина Гоева Източник: МОН

INSAIT предоставя на д-р Гоева възможност да продължи изследванията си на световно ниво, като влага опита си в развитието на българската наука.

От Софийската математическа до MIT и Харвард

Научната кариера на д-р Гоева започва в България. Тя е възпитаник на Софийската математическа гимназия и завършва приложна математика в Софийския университет. След това продължава образованието си в САЩ, където получава магистърска степен по математика и докторска степен по статистика от Бостънския университет.

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Седем години тя работи в института Broad на Масачузетския технологичен институт (MIT) и Харвардския университет. В Университета на Торонто създава и ръководи собствена научноизследователска група в областта на машинното обучение и изчислителната биология.

Нейни научни разработки са публикувани в Science, Cell, Nature Biotechnology, Nature Communications и Cell Reports. По данни на Google Scholar тя има над 7200 цитирания.

Методът HiDDEN

Д-р Гоева е създател на метода за машинно обучение HiDDEN. С него са открити незабелязани досега клетъчни изменения, свързани с развитието на рак на кръвта и с нарушения в защитната бариера на мозъка. Това отваря нови възможности за по-ранна диагностика и по-добро разбиране на тежки заболявания.