КЗК наложи 76 млн. евро санкции за натиск върху производителите на храни

„Защо си тръгна, след като отрови детето ми?“: Разтърсващи думи в съда след смъртта на 6-годишния Ангел

Дете на 13 г. сред участниците в гонката в центъра на София в събота вечер

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. Санкциите са срещу търговска верига, която броени минути след решението излезе с позиция, че отхвърля изцяло повдигнатите обвинения.

Какво установи КЗК

Решението на антимонополния регулатор е резултат от последователното проучване на пазара на храни, започнало през юни 2025 г. със секторен анализ на цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. През май 2026 г. КЗК се самосезира и образува две производства – срещу „Кауфланд България“ и срещу „Максима България“, която управлява „Т Маркет“.

КЗП наложи глоби на две от големите търговски вериги

Най-голямата санкция – 31,85 млн. евро, или 2,2% от оборота за 2025 г., е за приспадането на възнаграждения. За другите две нарушения санкциите са по 21,9 млн. евро, или по 1,58% от оборота.

Комисията постановява незабавно прекратяване на нарушенията, като за всеки ден неизпълнение законът предвижда санкция до 5% от среднодневния оборот. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-област в 14-дневен срок.

Позицията на компанията

От „Кауфланд България“ заявиха, че спазват стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защитят правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

Според компанията размерът на санкцията е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика. Като аргумент веригата се позовава на данни на Европейската комисия, според които общата сума на всички наложени глоби в ЕС в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022–2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая. „Единична санкция от такъв мащаб напълно пренебрегва утвърдените европейски стандарти за пропорционалност“, посочват от търговеца.

Компанията предупреждава, че при тези обстоятелства ще бъде принудена да преразгледа изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 млн. евро само през следващите три години. Веригата ще препоръча и на компанията майка Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове в България.

От търговеца подчертават, че отдават огромно значение на принципите на правовата държава и че от навлизането си на пазара са създали добавена стойност от близо 14 млрд. евро. Компанията, която има над 8500 служители, заявява, че продължава да осигурява достъпно качество за клиентите и да поддържа надеждни партньорства с местните производители.