Лоша новина за Никола Цолов: Вратата към Формула 1 се затваря за момента

Л иъм Лоусън е изключително близо до подписването на нов договор с тима от Формула 1 „Рейсинг Булс“, съобщава авторитетното издание The Race.

Това са лоши новини за българската надежда Никола Цолов, за когото се спекулираше, че може да получи шанс за бързо преминаване в кралската категория. Официалното потвърждение за удължаването на договора на Лоусън се очаква още преди следващия старт от календара в Лас Вегас.

Ръководството на Рейсинг Булс по-рано загатна, че прави внимателен избор за пилотската си линия, като името на Цолов бе сред обсъжданите опции.

В момента българският пилот се представя блестящо във Формула 2 и заема второто място в генералното класиране преди решаващите последни два кръга за сезона в Катар и Абу Даби. Всички погледи на българските фенове остават вперени в битката му за титлата във F2, която може да отвори нови врати пред него за следващите сезони.