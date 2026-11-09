„Спрете геноцида“: Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам заради Газа

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Д есетки хиляди хора се включиха в протест в Амстердам в неделя, 8 ноември, за да осъдят продължаващото насилие срещу палестинците в ивицата Газа и да настояват за по-решителни действия на нидерландското правителство срещу Израел. Много от участниците бяха облечени в червено и носеха плакати с надписи "Спрете геноцида", предаде "Франс прес".

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Large crowds dressed in red gathered at Museumplein in Amsterdam on November 8 for the fourth Red Line demonstration in solidarity with Palestinians. Backed by Amnesty International, Oxfam Novib and Save the Children, the protest called on the Dutch government to act over conditions in Gaza as Israel’s genocidal war continues — TRT World (@trtworld) November 8, 2026

Според организаторите около 200 000 души са се включили в демонстрацията, наречена "Червената линия". Те настояват Нидерландия да предприеме по-строги мерки срещу Израел, включително да спре продажбите на оръжие и да наложи допълнителни санкции.

"Спрете да изпращате оръжия на Израел", призова демонстрантът Стивън Айзингър пред Франс прес. "Самият аз съм евреин, имам роднини, които в момента живеят в Израел, и за мен беше наистина важно да заявя: подкрепям Палестина и съм против геноцида", допълни той.

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Крехко примирие между Израел и палестинското движение "Хамас" влезе в сила през октомври 2025 г. след две години война, започнала с нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Въпреки споразумението в ивицата Газа продължава да има тежка хуманитарна криза, а израелските удари не са прекратени напълно. Междувременно се засилва и насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг. Израел отхвърля обвиненията в геноцид.

За разлика от някои други европейски държави, сред които Франция и Белгия, Нидерландия не е признала Палестина за независима държава.

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Критики към премиера Роб Йетен

Премиерът Роб Йетен участва в подобна демонстрация през 2025 г., когато все още беше кандидат на парламентарните избори. Този път обаче той заяви, че присъствието му на подобна протестна проява вече би било "неуместно".

Изказването му предизвика недоволство сред участниците в шествието.

"Той е страхливец", коментира Ян Вилем де Леу, един от демонстрантите, визирайки министър-председателя.

Въпреки критиките Нидерландия вече предприе конкретна мярка срещу израелските селища в окупираните палестински територии. От 22 септември 2026 г. в страната е забранен вносът, покупката и продажбата на стоки, произведени в тези селища.

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След въвеждането на забраната израелският външен министър Гидеон Саар обяви отнемането на акредитациите на нидерландски дипломати.

В края на октомври Нидерландия обяви, че няма да участва в песенния конкурс "Евровизия" през 2027 г., който ще се проведе в Бургас. Обществената телевизия NPO посочи като причина липсата на достатъчна подкрепа за участие сред обществените медии и чувствителността около участието на Израел в конкурса, припомня Франс прес.