Извикаха председателя на НС Михаела Доцова във Военната прокуратура

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П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова се яви във Военната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая с журналистката Соня Колтуклиева. Това потвърди самата тя пред журналисти на влизане в сградата, предаде NOVA.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

„Тук съм по искане на прокуратурата, за да дам показания като свидетел“, заяви Доцова.

Тя е извикана във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

Попитана за настояването на опозицията да подаде оставка, парламентарният председател не отговори дали обмисля подобна стъпка. Вместо това тя посочи задачите, които предстоят пред Народното събрание. По думите ѝ в дневния ред на парламента е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, както и бюджета.

Доцова подчерта, че не упражнява контрол върху Националната служба за охрана.

„Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по определени протоколи. Доколкото знам, има вътрешна проверка“, коментира тя.

Председателят на парламента отказа да оценява и действията на охранителите, като посочи, че не може да се произнася за начина, по който са изпълнявали служебните си задължения.

Доцова беше попитана и дали според нея трябва да бъде освободен началникът на НСО. Тя отговори, че Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България“ в София. До инцидента се стигна, след като журналистката се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

След случилото се журналистката беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.

Случаят предизвика остри политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова осъди действията на охранителя и обяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който по-късно я подаде.

Разследването трябва да изясни дали при намесата на охраната са били превишени правомощията на служителя.