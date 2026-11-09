Самолет се вряза в пикап при аварийно кацане на оживен път във Флорида

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Н еобичаен инцидент между малък самолет и пикап във Флорида по чудо се размина без пострадали. Самолет „Чесна“ с двама пилоти на борда извърши аварийно кацане на оживен път в Северен Форт Майърс, след като възникнал технически проблем. При приземяването машината удари задната част на движещ се пикап.

Самолет кацна аварийно върху кола (ВИДЕО)

Wild video shows the moment a small plane clipped a truck as it made an emergency landing on a Florida highway. https://t.co/iwuPx3Feq7 https://t.co/wO87XjalYB — New York Post (@nypost) November 8, 2026

Инцидентът е станал около обяд в събота, 7 ноември, на пътя Bayshore Road, близо до междущатската магистрала I-75 в окръг Лий, съобщават американските медии.

Според информация на шерифската служба на окръг Лий двамата пилоти установили технически проблем по време на полета и предприели опит за аварийно кацане.

Самолетът се приземил сред движещите се автомобили и при контакта с пътната настилка ударил задната част на пикап, който се движел в източна посока.

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Кадри от видеозапис, разпространен от шерифската служба, показват как самолетът се снижава към пътя, докосва асфалта и закача задната част на пикапа с крилото си. След удара машината продължава движението си по пътното платно.

По данни на местните власти няма ранени нито сред двамата пилоти, нито сред пътуващите в автомобила.

Самолетът е излетял около 50 минути по-рано

Според данни от проследяването на полетите самолетът е излетял от град Себринг във Флорида около 11:00 часа местно време. Аварийното кацане е извършено приблизително 50 минути по-късно.

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Small plane hits truck during heart-pounding emergency landing on busy Florida highway, wild video shows https://t.co/IDGGmuFOxe https://t.co/68GzdzEgfK — New York Post (@nypost) November 8, 2026

Местният шериф Кармайн Марчено определи развръзката като щастлива, като благодари на служителите, участвали в реакцията при инцидента.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) поема разследването, за да установи причината за техническата неизправност, наложила аварийното кацане.

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На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и служители на транспортните власти. Самолетът впоследствие е преместен от пътното платно.

Инцидентът привлече внимание и заради поредицата от тежки авиационни произшествия във Флорида през последните дни. Само седмица по-рано катастрофа с частен самолет в окръг Палм Бийч отне живота на девет души.