Свят

Може ли Мелания да спечели Нобелова награда преди Доналд Тръмп

Докато той мечтае за признание, първата дама отвори хуманитарни канали между Русия и Украйна, пренаписвайки ролята си в Белия дом

9 ноември 2026, 10:39
Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България
Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира
Полша: Няма доказателства за идеологически мотив зад стрелбата в Краков

Полша: Няма доказателства за идеологически мотив зад стрелбата в Краков
Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект
„Спрете геноцида“: Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам заради Газа

„Спрете геноцида“: Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам заради Газа
Руски шпионин е помогнал за свалянето на австрийския канцлер Себастиан Курц

Руски шпионин е помогнал за свалянето на австрийския канцлер Себастиан Курц
Нападателят от атаката в Краков е починал в болницата

Нападателят от атаката в Краков е починал в болницата
Стрелбата в Краков предизвика политически скандал в Полша, опозицията поиска обяснения

Стрелбата в Краков предизвика политически скандал в Полша, опозицията поиска обяснения

Д оналд Тръмп прекара години в това да показва повече от ясно, че би искал да получи Нобелова награда за мир. Ироничен обрат е, че неговата съпруга Мелания Тръмп, дълго време отписвана от критиците като скъпа украса на американското президентство, може би изгражда по-убедителни аргументи за такава.

(Във видеото: След три години раздяла: Евакуирани от окупирания град Олешки се завърнаха в Украйна)

Докато съпругът ѝ преследва голямата сделка за край на войната на Русия в Украйна, Мелания всъщност придоби неочаквано дипломатическо портфолио, обръщайки внимание на по-личните жестокости на войната - деца, разделени от родителите си, цивилни, уловени в капан в обсадени общности, и семейства, отчаяно търсещи храна и лекарства.

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

A тази седмица руски и украински представители дойдоха в Белия дом, за да признаят резултатите от нейната намеса.

Контрастът е напълно видим - президент, който е превърнал международното признание в лична амбиция, и първа дама, чието привидно равнодушие към светлините на прожекторите може би ѝ е дало неочаквано предимство в спечелването на това признание, пише в свой анализ Nesweek.

Нобеловият комитет би могъл тепърва да се окаже изправен пред доста странна домашна сложност за президента.

От първа дама до миротворец

На 5 ноември Мелания Тръмп посрещна представители и на двете воюващи страни след шестдневно хуманитарно примирие в Олешки - град в окупираната от Русия Южна Украйна.

Споразумението позволи навлизането на храна и лекарства в града и евакуацията на близо 800 цивилни. Според Белия дом Мелания е действала като посредник, подпомагайки осигуряването на хуманитарен достъп и безопасното придвижване на цивилните.

Мелания Тръмп с исторически призив за траен мир между Русия и Украйна (ВИДЕО)

Намесата произлезе от по-ранната ѝ работа за събиране на деца, разделени от семействата си по време на войната. Белият дом съобщи през октомври, че нейните усилия са помогнали за събирането на 34 деца чрез шест операции.

Мелания решително надхвърли познатата територия на първа дама. Нейните предшественички традиционно подкрепяха благотворителни каузи, но настоящият обитател на Източното крило се хвърли в нещо, напомнящо за действителна дипломация, убеждавайки две правителства във война да сътрудничат.

Още по-интригуващо е, че контактите, установени покрай изчезналите деца, изглежда са създали възможности за по-широки хуманитарни преговори. Мисия, започнала с отделни семейства, се разви в канал, чрез който противниците могат да постигат практически споразумения. Норвежкият нобелов комитет трябва да обърне внимание.

„Къде е първата ни дама?“: Куриоз с Мелания прекъсна речта на Тръмп пред ООН

Различен вид семейно предприятие на Тръмп

Семейство Тръмп стана умело в превръщането на близостта до президентската власт в търговска възможност, предизвиквайки постоянен контрол върху бизнес начинания, които заличават границите между публичното и частното.

Възможно ли е Мелания да е открила различно приложение за този семеен подход?

Като първа дама тя се радва на престижа и достъпа на американското президентство без официалните задължения да представлява неговата външна политика - в крайна сметка така тя може да подхожда към противниците на хуманитарна основа и да заобикаля част от политическия багаж, носен от официалните преговарящи.

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Ах, каква ирония. Членът на семейство Тръмп, толкова често изобразяван като най-малко заинтересован от упражняването на политическа власт, намира ефективен начин да я използва, пише в своя анализ Nesweek.

Нейната дипломатическа свобода идва с очевидни ограничения. Тя не може да принуди нито едно от правителствата да сътрудничи, а споразуменията, които помага да бъдат договорирани, зависят от добрата воля на противници, разполагащи с твърде малко от нея. Но ако нейната намеса може да превърне тесния общ език за защита на децата и цивилните в трайно сътрудничество, тя ще е доказала, че особените привилегии да бъдеш първа дама могат да представляват значително повече от церемониално влияние, ефективно променяйки ролята за жените в бъдеще.

Нобеловият комитет може да се нуждае от малко убеждаване

Разбира се, добрите хора в Осло едва ли ще започнат да гравират името на Мелания върху медал точно сега.

Шестдневното примирие е скромно постижение на фона на ужасяващата аритметика на война, която се проточва от години. Стотици евакуирани цивилни и деца, събрани със семействата си, са победи, които си струва да се празнуват, но Русия все още окупира украинска територия и по-голямата задача за сключване на мир остава незавършена.

Какво представлява Орденът на княгиня Олга, с който Украйна удостои Мелания Тръмп

Мелания също така не може да претендира за цялата заслуга.

Руските и украинските представители трябваше да се съгласят да сътрудничат, а други трябваше да измислят как да превърнат хуманитарните обещания в практически уредби. Дипломацията, дори когато се провежда от първа дама, рядко е солово представление.

Все пак Нобеловият комитет и преди е награждавал хуманитарни постижения и Мелания може би е открила обещаващо начало. Ако каналите, които тя е помогнала да се отворят, доведат до повече събирания на семейства, по-дълги примирия и последващи евакуации, нейната претенция за международно признание би могла да стане по-трудна за пренебрегване.

Съществува и интригуващата възможност тя да пренаписва длъжностната характеристика на първата дама. Нейните предшественички са заемали престижа си на достойни каузи, но Мелания експериментира с нещо доста по-амбициозно: използването на особените свободи на неизбиран президентски съпруг за договаряне на осезаеми резултати между враждебни правителства. Мелания Тръмп - главен феминист?

Ще трябва да изчакаме и да видим дали тя ще успее да поддържа резултатите, може би със поредица от споразумения, които да оцелеят след завръщането на военните действия, което би довело до още по-интересен разговор в Осло. И какъв разговор само би могъл да бъде това.

Представете си как президентът най-накрая посреща Нобелова награда за мир в Белия дом, само за да открие, че тя принадлежи на жената от другата страна на масата за закуска, завършва анализът на Nesweek.

Източник: Nesweek    
Мелания Тръмп Нобелова награда за мир дипломация първа дама войната в Украйна миротворец хуманитарно примирие Доналд Тръмп евакуация на цивилни международно признание
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 6 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 6 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 6 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Свят Преди 6 минути

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Свят Преди 32 минути

По-рано на 9 ноември властите предупредиха жителите на Рияд за въздушна заплаха

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

България Преди 2 часа

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Асен Василев

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Парите ни Преди 2 часа

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Любопитно Преди 3 часа

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Парите ни Преди 3 часа

Общата сума по депозитите на домакинствата достига 57,22 млрд. евро към края на септември, с 16,2% повече за година, сочат данни на БНБ

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

Свят Преди 3 часа

Анализ на Newsweek разкрива, че характерните провокации, шеги и мемета, които донесоха власт на Доналд Тръмп през 2016 г., днес се превръщат в изхабен рефлекс, който все по-трудно ангажира и убеждава избирателите

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Любопитно Преди 3 часа

По-малко от три месеца след завръщането си в Обединеното кралство принц Хари се оттегля от поста си на главен директор по обществено въздействие в BetterUp. Той става старши съветник, за да се фокусира върху ключови проекти, инвестиции и благотворителност

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

България Преди 4 часа

Съпредседателят на „Да, България“ иронизира версиите на управляващите откъде опозицията се е сдобила с документа за втория пенсионен стълб

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Свят Преди 4 часа

Куфарът бил изоставен до контейнер за отпадъци

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Любопитно Преди 4 часа

Джъстин Тимбърлейк разсея 20-годишен слух, потвърждавайки, че емблематичното му парче "What Goes Around… Comes Around" не е посветено на бившата му изгора Бритни Спиърс. Певецът разкри истинската история зад хита и разказа за сложните им отношения

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

България Преди 4 часа

От прокуратурата посочват, че част от обвиненията са свързани с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Любопитно Преди 4 часа

Битката на Брус Уилис с деменцията бележи тежък обрат. Докато бившите му колеги и приятели от филмовите среди са го забравили, семейството му прави и невъзможното, за да му осигури постоянни медицински грижи

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Свят Преди 4 часа

Опозореният британски комик и бивш радиоводещ чу тежката си присъда в Кралския съд в Саутуарк, след като съдията разгроми лъжите му и го определи като „сексуален хищник с арогантно пренебрежение към жените“

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Парите ни Преди 4 часа

Средно за Евросъюза показателят се е повишил с 6,8% от 2015 г. насам, сочат данни на Евростат

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Човешкият шум вреди на дивите животни

sinoptik.bg
1

До 20 градуса в хода на седмицата

sinoptik.bg

Спомен за Ерик Дейн: Актьорът, който превърна болката си в кауза

Edna.bg

Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?

Edna.bg

Наталия Ефремова: Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения

Nova.bg

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които служителят не използва в срок

Nova.bg