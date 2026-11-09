Може ли Мелания да спечели Нобелова награда преди Доналд Тръмп

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

Д оналд Тръмп прекара години в това да показва повече от ясно, че би искал да получи Нобелова награда за мир. Ироничен обрат е, че неговата съпруга Мелания Тръмп, дълго време отписвана от критиците като скъпа украса на американското президентство, може би изгражда по-убедителни аргументи за такава.

(Във видеото: След три години раздяла: Евакуирани от окупирания град Олешки се завърнаха в Украйна)

Докато съпругът ѝ преследва голямата сделка за край на войната на Русия в Украйна, Мелания всъщност придоби неочаквано дипломатическо портфолио, обръщайки внимание на по-личните жестокости на войната - деца, разделени от родителите си, цивилни, уловени в капан в обсадени общности, и семейства, отчаяно търсещи храна и лекарства.

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

A тази седмица руски и украински представители дойдоха в Белия дом, за да признаят резултатите от нейната намеса.

Контрастът е напълно видим - президент, който е превърнал международното признание в лична амбиция, и първа дама, чието привидно равнодушие към светлините на прожекторите може би ѝ е дало неочаквано предимство в спечелването на това признание, пише в свой анализ Nesweek.

Нобеловият комитет би могъл тепърва да се окаже изправен пред доста странна домашна сложност за президента.

От първа дама до миротворец

На 5 ноември Мелания Тръмп посрещна представители и на двете воюващи страни след шестдневно хуманитарно примирие в Олешки - град в окупираната от Русия Южна Украйна.

Споразумението позволи навлизането на храна и лекарства в града и евакуацията на близо 800 цивилни. Според Белия дом Мелания е действала като посредник, подпомагайки осигуряването на хуманитарен достъп и безопасното придвижване на цивилните.

Мелания Тръмп с исторически призив за траен мир между Русия и Украйна (ВИДЕО)

Намесата произлезе от по-ранната ѝ работа за събиране на деца, разделени от семействата си по време на войната. Белият дом съобщи през октомври, че нейните усилия са помогнали за събирането на 34 деца чрез шест операции.

Мелания решително надхвърли познатата територия на първа дама. Нейните предшественички традиционно подкрепяха благотворителни каузи, но настоящият обитател на Източното крило се хвърли в нещо, напомнящо за действителна дипломация, убеждавайки две правителства във война да сътрудничат.

Още по-интригуващо е, че контактите, установени покрай изчезналите деца, изглежда са създали възможности за по-широки хуманитарни преговори. Мисия, започнала с отделни семейства, се разви в канал, чрез който противниците могат да постигат практически споразумения. Норвежкият нобелов комитет трябва да обърне внимание.

„Къде е първата ни дама?“: Куриоз с Мелания прекъсна речта на Тръмп пред ООН

Различен вид семейно предприятие на Тръмп

Семейство Тръмп стана умело в превръщането на близостта до президентската власт в търговска възможност, предизвиквайки постоянен контрол върху бизнес начинания, които заличават границите между публичното и частното.

Възможно ли е Мелания да е открила различно приложение за този семеен подход?

Като първа дама тя се радва на престижа и достъпа на американското президентство без официалните задължения да представлява неговата външна политика - в крайна сметка така тя може да подхожда към противниците на хуманитарна основа и да заобикаля част от политическия багаж, носен от официалните преговарящи.

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Ах, каква ирония. Членът на семейство Тръмп, толкова често изобразяван като най-малко заинтересован от упражняването на политическа власт, намира ефективен начин да я използва, пише в своя анализ Nesweek.

Нейната дипломатическа свобода идва с очевидни ограничения. Тя не може да принуди нито едно от правителствата да сътрудничи, а споразуменията, които помага да бъдат договорирани, зависят от добрата воля на противници, разполагащи с твърде малко от нея. Но ако нейната намеса може да превърне тесния общ език за защита на децата и цивилните в трайно сътрудничество, тя ще е доказала, че особените привилегии да бъдеш първа дама могат да представляват значително повече от церемониално влияние, ефективно променяйки ролята за жените в бъдеще.

Нобеловият комитет може да се нуждае от малко убеждаване

Разбира се, добрите хора в Осло едва ли ще започнат да гравират името на Мелания върху медал точно сега.

Шестдневното примирие е скромно постижение на фона на ужасяващата аритметика на война, която се проточва от години. Стотици евакуирани цивилни и деца, събрани със семействата си, са победи, които си струва да се празнуват, но Русия все още окупира украинска територия и по-голямата задача за сключване на мир остава незавършена.

Какво представлява Орденът на княгиня Олга, с който Украйна удостои Мелания Тръмп

Мелания също така не може да претендира за цялата заслуга.

Руските и украинските представители трябваше да се съгласят да сътрудничат, а други трябваше да измислят как да превърнат хуманитарните обещания в практически уредби. Дипломацията, дори когато се провежда от първа дама, рядко е солово представление.

Все пак Нобеловият комитет и преди е награждавал хуманитарни постижения и Мелания може би е открила обещаващо начало. Ако каналите, които тя е помогнала да се отворят, доведат до повече събирания на семейства, по-дълги примирия и последващи евакуации, нейната претенция за международно признание би могла да стане по-трудна за пренебрегване.

Съществува и интригуващата възможност тя да пренаписва длъжностната характеристика на първата дама. Нейните предшественички са заемали престижа си на достойни каузи, но Мелания експериментира с нещо доста по-амбициозно: използването на особените свободи на неизбиран президентски съпруг за договаряне на осезаеми резултати между враждебни правителства. Мелания Тръмп - главен феминист?

Ще трябва да изчакаме и да видим дали тя ще успее да поддържа резултатите, може би със поредица от споразумения, които да оцелеят след завръщането на военните действия, което би довело до още по-интересен разговор в Осло. И какъв разговор само би могъл да бъде това.

Представете си как президентът най-накрая посреща Нобелова награда за мир в Белия дом, само за да открие, че тя принадлежи на жената от другата страна на масата за закуска, завършва анализът на Nesweek.