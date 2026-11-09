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Истината зад Нощта на Гай Фокс: Огнената съдба на Барутния заговор от 1605 година

Докато цяла Великобритания свързва 5 ноември с Гай Фокс, истинският мозък зад най-екстремния опит за атентат в английската история остава в сянка

9 ноември 2026, 13:14
Истината зад Нощта на Гай Фокс: Огнената съдба на Барутния заговор от 1605 година
Източник: iStock

В сяка година на 5 ноември небето над Обединеното кралство се озарява от фойерверки, а по улиците се палят клади за т.нар. Bonfire Night (Нощта на огньовете). Всички знаят известния стих „Remember, remember, the fifth of November“ и името на Гай Фокс. Малцина обаче знаят, че човекът с джобове, пълни с кибрит, е бил просто изпълнител и „изкупителна жертва“, а истинският организатор на заговора се казва Робърт Кейтсби.

Планът за най-жестокия атентат в историята

Робърт Кейтсби - харизматичен и фанатизиран католик от известно семейство - ражда идеята да взриви крал Джеймс I заедно с кралицата, двамата им синове и целия парламент. Заговорниците наемат подземие директно под сградата на Парламента и го напълват с 36 бурета с барут, скрити под камари с дърва за огрев.

Първоначално планът е бил за пролетта на 1605 г., но епидемия от чума в Лондон отлага откриването на Парламента за 5 ноември. Това забавяне се оказва фатално за заговорниците.

Предателството и арестът в подземието

Тайната се пропуква заради анонимно писмо, изпратено до лорд Маунтийгъл (парламентарист с католически симпатии), в което той е предупреден да не присъства на откриването, защото „парламентът ще получи ужасяващ удар“.

Писмото попада в ръцете на кралския шпионин Робърт Сесил. При повторна щателна проверка на подземията в ранните часове на 5 ноември, пазачите заварват Гай Фокс (представящ се за „Джон Джонсън“) с фитил, фенер и кибрит в ръка.

Фокс е отведен в непробиваемата крепост Тауър, където е подложен на зверски мъчения на инквизиторския уред „рака“ (истезателна скара), докато не предаде имената на останалите съучастници.

Фарсът в Холбич Хаус: Когато барутът се запали сам

Докато Фокс е измъчван в Лондон, Кейтсби и останалите заговорници бягат на север, опитвайки се безуспешно да съберат съмишленици. След дни яздене в дъжд и лошо време, те се барикадират в имението Холбич Хаус в Стафордшър.

Тъй като барутът им е подмокран от дъжда, заговорниците го разсипват пред камината, за да изсъхне. Случайна искра от огъня възпламенява барута, предизвиквайки експлозия, която ранява неколцина от тях и дори ослепява един от участниците.

На сутринта на 8 ноември шерифът на Уорчестършър щурмува къщата. Кейтсби и най-близкият му съратник Томас Пърси са убити с един и същ куршум по време на престрелката. Оцелелите са арестувани и по-късно екзекутирани публично на бесилката в Лондон.

Наследството на 5 ноември

Барутният заговор остава един от най-важните моменти в британската история. Дори днес, преди всяко официално откриване на Парламента от монарха, кралската охрана извършва традиционна символична проверка на подземията под сградата.

Макар заговорниците да са вярвали, че с този акт ще защитят католическата си вяра,венчаният с неуспех атентат само задълбочава омразата и религиозната нетолерантност между католици и протестанти за centuries напред.

Източник: Sky History    
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