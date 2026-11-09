Президентът Илияна Йотова заминава за Париж по покана на Макрон, ще участва във форум за мир

Н а 10 ноември, вторник, президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Париж, където по покана на френския държавен глава Еманюел Макрон ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир.

Илияна Йотова обсъди мира и сигурността с генералния секретар на Франкофонията

Форумът ще се проведе под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. В него се очаква да участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.

Целта на срещата е да подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и справянето с предизвикателства, свързани с развитието, климатичните промени и високите технологии.

Изкуственият интелект и защитата на децата

Сред основните акценти в програмата е Срещата на върха за децата, на която Илияна Йотова ще направи изказване. Целта на инициативата е благополучието и защитата на децата да бъдат поставени в центъра на глобалния дневен ред за развитие на фона на множеството заплахи за мира.

В изказването си българският президент ще акцентира върху поколението на изкуствения интелект, ползите и рисковете от използването на тази технология в училище, както и необходимостта от изграждане на критично мислене у децата.

Йотова ще представи положителни примери от България за внедряването на изкуствения интелект в учебния процес и за използването му в подкрепа на деца със специални образователни потребности.

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург

Срещи с ОИСР, ЮНЕСКО и френския бизнес

В Париж е предвидена среща на Илияна Йотова с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман. Присъединяването към организацията е сред основните приоритети на България и по него има широк политически консенсус.

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

Президентът ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. През тази година България отбелязва 70 години от членството си в организацията.

В програмата на посещението е включена и среща с представители на MEDEF International. Това е структурата на френската работодателска организация MEDEF, която развива международно бизнес сътрудничество в над 120 държави.