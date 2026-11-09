България

Недостиг на противогрипни ваксини: Дълги списъци с чакащи, българи пътуват до Гърция за имунизация

Фармацевти предупреждават, че доставките няма да бъдат достатъчни заради големия интерес. Междувременно здравните власти отчитат ръст на респираторните заболявания и първи случай на грип Б у нас

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 12:30
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В разгара на сезона на вирусните инфекции желаещите да се ваксинират срещу грип се сблъскват с недостиг на ваксини в аптеките. Преди дни здравният министър Катя Ивкова увери, че в България ще пристигнат общо 100 000 дози за свободна продажба. Фармацевти обаче предупреждават, че интересът е много голям и тези количества няма да бъдат достатъчни.

Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?

По думите им в аптечната мрежа почти не са останали ваксини, а вече има и дълги списъци с чакащи.

„Тази година ситуацията е много сложна. Получи се писмо от фирмата производител, че СЗО е променила изискванията към щамовете, които да бъдат включени във ваксината. Това е забавило производството“, обясни Димитрия Стайкова, председател на Управителния съвет на Фармацевтичната колегия в Пловдив.

Към забавянето се добавят и логистични и ресурсни затруднения. Един от основните доставчици е съобщил, че ще изпълни единствено поръчката за националните програми за противогрипна ваксинация, организирани от Министерството на здравеопазването.

„Другата фирма, основен производител на ваксини, уведомява, че ще има внос на такива в количество 70 000 броя, което е безкрайно недостатъчно“, посочи Стайкова.

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

Още доставки се очакват през тази седмица. Междувременно част от българите продължават да пътуват до Гърция, за да се ваксинират.

Фармацевтите проучват и практиките в други държави, където имунизацията може да се извършва директно в аптеките. В България обаче подобна възможност трудно би била въведена още през този зимен сезон.

„Първо трябва да има съответна нормативна промяна, да се провери как фармацевтите ще бъдат обучени за това. Ние искаме да сме полезни на нашите пациенти, но по начин, по който не застрашаваме в никакъв случай тяхното здраве“, заяви Димитрия Стайкова, цитирана от NOVA.

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

Експерти съветват хората, които имат право на безплатна противогрипна ваксина при личния лекар, да се възползват от възможността. Така ще се избегне ситуация, при която част от дозите по националните програми остават неизползвани, докато други желаещи не успяват да намерят ваксина дори срещу заплащане.

„Не случайно тези лица са включени в безплатните програми, защото са с висок риск от тежки усложнения и от фатален изход след разболяване от грип. Тези дози ще бъдат бракувани, ако не бъдат приложени, тъй като им изтича срокът на годност“, каза заместник-председателят на „Съвета на мисията за ваксинация в Европа“ доц. Христиана Бацелова.

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Острите респираторни заболявания се разпространяват все по-активно в страната, показват данните на регионалните здравни инспекции. Във Варна са отчетени над 400 случая за последната седмица. Националният център по заразни и паразитни болести пък регистрира първи случай на грип Б в България.

„Грипът започва рязко с много висока температура, с болки в мускулите, с много силна отпадналост. При децата има и нещо друго - първите симптоми могат да започнат като гастроинтестинални - с гадене, повръщане, разстройство и родителите се притесняват в началото, че е някакво хранително заболяване“, обърна внимание епидемиологът д-р Анка Баева.

Противогрипните ваксини може да се забавят до януари, има риск от недостиг

Според експертите все още не е късно за поставяне на противогрипна ваксина. Очакванията са пикът на разпространение на грипните вируси да бъде около Нова година и през целия януари.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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