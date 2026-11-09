"Всеки иска да бъде близо до властта": Amazon изкарва невиждани кадри от живота на Мелания Тръмп

Amazon Prime Video ще пусне документален сериал от две части, посветен на Мелания Тръмп, на 20 ноември, разширявайки сътрудничеството си с бившата първа дама след документалния филм „Мелания“ от януари. Този ход представлява поредната инвестиция на компанията в проект, който, макар и да не възвърна напълно разходите си от кинопрожекции, предизвика значителен обществен интерес.

Предисторията на този нов проект е свързана с пълнометражния филм „Мелания“, който според данни на Variety, цитирани от Newsweek, е спечелил 16,6 милиона долара от световния боксофис. Тази сума се съпоставя със съобщенията, че Amazon е платил 40 милиона долара за правата и е инвестирал още 35 милиона долара в маркетинг, което прави новия сериал стратегически опит за допълнително капитализиране на първоначалната инвестиция.

Amazon announced a two-part docu-series focused on first lady Melania Trump’s return to D.C. in 2025, saying the program will provide “unprecedented insight” into her life. The program, titled “Melania, The Series,” will begin airing Nov. 20 on Prime Video. https://t.co/ZA93imhUN2 — The Washington Post (@washingtonpost) November 7, 2026

Какво се знае за новия сериал

В прессъобщение, разпространено от Amazon, се посочва, че двата епизода ще включват „съдържание, което никога досега не е било споделяно с обществеността“. Сериалът обещава да покаже невиждани досега материали, обхващащи подготовката на г-жа Тръмп да стане първа дама и периода непосредствено след встъпването в длъжност на съпруга ѝ.

Първият епизод, озаглавен „Семейство и доверие“, проследява Мелания Тръмп, докато се подготвя да поеме новата си роля. Вторият, със заглавие „Гордост и чест“, започва от моментите веднага след инаугурацията. Самата Мелания Тръмп промотира сериала в социалната мрежа X (бивш Twitter), споделяйки рекламни материали и видео тийзър, в който се чува репликата: „Всеки иска да бъде близо до властта“.

Melania Trump signs whopping $40M documentary deal with Amazon — with cameos from Barron and Donald https://t.co/J0UAlOMlW9 https://t.co/53wq1n8ME6 — New York Post (@nypost) January 7, 2025

Ноемврийската премиера дава на компанията нов шанс да надгради интереса, генериран от кинопремиерата и стрийминг разпространението на филма по-рано тази година. Според Newsweek, изданието се е свързало с Amazon и с представител на Тръмп за коментар, но такъв не е получен веднага.