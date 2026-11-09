Г-7 обсъжда Украйна и Иран в Париж: Европа търси влияние върху решенията на Тръмп

В ъншните министри на страните от Г-7 се събират днес и утре в Париж за разговори по основните международни кризи, сред които войната в Украйна и конфликтът с Иран. Европейските съюзници на Вашингтон ще търсят подкрепата на американската администрация за справедливо мирно споразумение за Украйна и дипломатическо решение на кризата в Близкия изток, предаде ДПА, позовавайки се на световните медии.

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В срещата на 9 и 10 ноември участват представители на Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и САЩ. Особено внимание е насочено към американския държавен секретар Марко Рубио, който ще присъства и през двата дни.

Това е първото му посещение в чужбина след междинните избори в САЩ, на които Републиканската партия понесе сериозни загуби. Резултатите от вота поставят въпроса дали ще има промяна в подхода на президента Доналд Тръмп към външната политика и отношенията със съюзниците.

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Европа настоява да участва в решенията за Украйна

Срещата в Париж съвпада с подготовката за нов кръг преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ. Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби, като в тях се очаква да участват американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Европейските държави се опасяват, че Украйна може да бъде подложена на натиск да приеме условия, които не отговарят на интересите ѝ, и настояват да не бъдат изключвани от решения, засягащи сигурността на континента.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че Европа ще има свое представителство в преговорите. „Европейците ще бъдат представени и Франция ще участва в тези разговори“, каза той пред радио RTL.

Опасенията на европейските съюзници се засилиха след изявление на Тръмп, че се подготвя мащабно споразумение с Русия, което може да обхване не само Украйна, но и цяла Европа. Американският президент допусна, че в резултат на евентуална договореност Украйна може да има променени граници.

Джаред Къшнър също заяви, че Вашингтон работи по по-широка архитектура за сигурност в Европа, която да създаде условия за траен мир.

Марко Рубио посочи, че са постигнати известни резултати в обсъждането на гаранциите за сигурност за Украйна и Европа след края на войната. По думите му допълнителен напредък може да бъде постигнат по време на разговорите в Абу Даби.

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Иран и рискът от нова ескалация

Другата основна тема в Париж е конфликтът с Иран и възможността за ново изостряне на военните действия.

Европейските държави търсят дипломатическо решение, което да предотврати по-нататъшна ескалация и да позволи възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток. Това е един от най-важните маршрути за международните доставки на петрол и газ.

Президентът Доналд Тръмп не е изключил възможността за нови американски удари по ирански обекти, включително по съоръжение, за което Вашингтон подозира, че е свързано с ядрената програма на Техеран. Иран отрича подобни твърдения.

В същото време Тръмп даде сигнал, че дипломатическо решение остава възможно. Марко Рубио обаче заяви, че преговорите с Иран не са близо до пробив и че исканията на Техеран са неприемливи за Вашингтон.

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500 млн. евро за ремонта на защитното съоръжение в Чернобил

В дневния ред на срещата в Париж е и състоянието на защитното съоръжение над авариралия четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала.

Франция, Украйна и Европейската банка за възстановяване и развитие организират донорска конференция за набиране на средства за възстановяването му след щетите от руски удар с дрон на 14 февруари 2025 г.

Според предварителните оценки за ремонта са необходими най-малко 500 млн. евро. По информация на френските власти досега са осигурени малко над половината от необходимите средства. Целта е останалото финансиране да бъде събрано до пролетта на 2027 г.

Ударът е повредил външната и вътрешната обшивка на защитната конструкция, както и важни системи. Съоръжението има ключова роля както за ограничаването на радиоактивните материали, така и за безопасното демонтиране на стария саркофаг над реактор №4.

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14 пристанища обединяват усилия срещу наркотрафика

Паралелно със срещата на външните министри в Париж в Марсилия ще бъде обявено създаването на международна мрежа от 14 големи пристанища за противодействие на наркотрафика.

Инициативата беше обявена от френския външен министър Жан-Ноел Баро. Идеята е пристанищата да обменят информация и да използват технологии, включително изкуствен интелект, за проследяване на товарите и разкриване на наркотрафикантски мрежи.

Първата среща на участниците в мрежата ще се състои в Марсилия на 9 ноември.

Първоначално там трябваше да се проведе и срещата на външните министри от Г-7, но в последния момент Франция премести дипломатическия форум в Париж заради организационни и логистични съображения.