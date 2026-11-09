Намушкаха мъж на Хелоуин парти в имението на Джейми Фокс в Калифорния

Г ост на Хелоуин парти в имението на актьора Джейми Фокс в Таузънд Оукс, Калифорния, е бил намушкан във врата в събота вечерта.

Пострадалият мъж е с повърхностна рана и е получил медицинска помощ от пристигналите на място парамедици, съобщава TMZ. Източници на медията потвърждават, че заподозреният е арестуван за нападение с ограничаващо живота хладно оръжие.

Видеокадри, публикувани от TMZ, показват как органите на реда се опитват да разпръснат огромната тълпа, събрала се пред имота. На видеото се вижда как полицаи отвеждат с белезници един от присъстващите.

Jamie Foxx’s Halloween bash turns bloody after guest stabbed in neck: report https://t.co/oSOIt4CsEJ https://t.co/aT9n6h1Ya2 — Page Six (@PageSix) November 9, 2026

"Искам да подам жалба и да го съдя", вика мъжът по време на задържането.

На мястото се виждат още няколко мъже с белезници, насядали по земята, докато полицаите бдят над тях, както и множество линейки с включени сигнализации. По-късно охраната на имението е заснета да крещи на събралата се тълпа да освободи пътното платно, за да премине камион.

Към момента не е ясно дали самият Джейми Фокс е бил в имението си по време на самия инцидент. Представители на носителя на "Оскар" все още не са отговорили на запитванията за коментар.

Актьорът каза и дума за инцидента в социалните мрежи. Вместо това той сподели видео от изпълнението на рапъра OhGeesy по време на купона и похвали 18-годишната си дъщеря Анелиз. Двамата традиционно организират ежегодния Хелоуин фестивал SKVLK Fest в неговия дом.

"@skvlkfest е в стихията си. @anelisefoxx го направи отново!!!! И това е само началото @ohgeesy", написа той в Instagram.

На официалната страница на SKVLK Fest също няма информация за кървавата драма, а само кадри на забавляващи се хора.

🚨 EXCLUSIVE: Jamie Foxx's annual Halloween party held at his sprawling Thousand Oaks mansion took a violent turn Saturday night when a stabbing took place ... TMZ has learned. 🎥 BACKGRID https://t.co/UTWooKA2Xa — TMZ (@TMZ) November 8, 2026

"НАЙ-ДОБРАТА НОЩ НА ГОДИНАТА! Благодарим на всички, че дойдохте на SKVLKFEST 2026! Нямаме търпение да се видим отново през 2027 г.!", гласи един от постовете.

Това не е първият път, в който годишното Хелоуин парти на Фокс завършва с драма. Миналата година звездата от "Джанго без окови" избухна с нецензурна реч, след как някой от тълпата хвърли предмет по рапърката GloRilla, докато тя беше на сцената.

"Защо ще хвърляте нещо към сцената, човече? Защо? Това е безплатно за вас", каза видимо вбесеният Фокс по микрофона. "Вие момчета не заслужавате това. Изключително съм разочарован от вас. Да хвърляте боклуци в моята къща, в моя дом? Това изобщо не е яко.", добавя той.

58-годишният комик наскоро посрещна третото си дете, което е първо от връзката му с 31-годишната Алис Хъкстеп. Той има и 32-годишна дъщеря Корин от бившата си партньорка Кони Клайн, както и Анелиз от връзката си с Кристин Гранис.