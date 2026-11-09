Свят

Намушкаха мъж на Хелоуин парти в имението на Джейми Фокс в Калифорния

Хаос и полицейска намеса белязаха годишното Хелоуин парти на Джейми Фокс в Калифорния. Мъж е ранен в врата след нападение с хладно оръжие, а органите на реда арестуваха заподозрян. Актьорът запази пълно мълчание за кървавия инцидент в имението си

9 ноември 2026, 11:46
Намушкаха мъж на Хелоуин парти в имението на Джейми Фокс в Калифорния
Източник: Getty Images

Г ост на Хелоуин парти в имението на актьора Джейми Фокс в Таузънд Оукс, Калифорния, е бил намушкан във врата в събота вечерта.

Пострадалият мъж е с повърхностна рана и е получил медицинска помощ от пристигналите на място парамедици, съобщава TMZ. Източници на медията потвърждават, че заподозреният е арестуван за нападение с ограничаващо живота хладно оръжие.

Видеокадри, публикувани от TMZ, показват как органите на реда се опитват да разпръснат огромната тълпа, събрала се пред имота. На видеото се вижда как полицаи отвеждат с белезници един от присъстващите.

"Искам да подам жалба и да го съдя", вика мъжът по време на задържането.

На мястото се виждат още няколко мъже с белезници, насядали по земята, докато полицаите бдят над тях, както и множество линейки с включени сигнализации. По-късно охраната на имението е заснета да крещи на събралата се тълпа да освободи пътното платно, за да премине камион.

Към момента не е ясно дали самият Джейми Фокс е бил в имението си по време на самия инцидент. Представители на носителя на "Оскар" все още не са отговорили на запитванията за коментар.

Актьорът каза и дума за инцидента в социалните мрежи. Вместо това той сподели видео от изпълнението на рапъра OhGeesy по време на купона и похвали 18-годишната си дъщеря Анелиз. Двамата традиционно организират ежегодния Хелоуин фестивал SKVLK Fest в неговия дом.

"@skvlkfest е в стихията си. @anelisefoxx го направи отново!!!! И това е само началото @ohgeesy", написа той в Instagram.

На официалната страница на SKVLK Fest също няма информация за кървавата драма, а само кадри на забавляващи се хора.

"НАЙ-ДОБРАТА НОЩ НА ГОДИНАТА! Благодарим на всички, че дойдохте на SKVLKFEST 2026! Нямаме търпение да се видим отново през 2027 г.!", гласи един от постовете.

Това не е първият път, в който годишното Хелоуин парти на Фокс завършва с драма. Миналата година звездата от "Джанго без окови" избухна с нецензурна реч, след как някой от тълпата хвърли предмет по рапърката GloRilla, докато тя беше на сцената.

"Защо ще хвърляте нещо към сцената, човече? Защо? Това е безплатно за вас", каза видимо вбесеният Фокс по микрофона. "Вие момчета не заслужавате това. Изключително съм разочарован от вас. Да хвърляте боклуци в моята къща, в моя дом? Това изобщо не е яко.", добавя той.

58-годишният комик наскоро посрещна третото си дете, което е първо от връзката му с 31-годишната Алис Хъкстеп. Той има и 32-годишна дъщеря Корин от бившата си партньорка Кони Клайн, както и Анелиз от връзката си с Кристин Гранис.

Източник: рagesix.com    
Джейми Фокс Хелоуин парти намушкване инцидент Таузънд Оукс арест нападение полиция скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 6 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 6 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 6 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Свят Преди 6 минути

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Свят Преди 32 минути

По-рано на 9 ноември властите предупредиха жителите на Рияд за въздушна заплаха

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция

Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

Свят Преди 2 часа

Съдът отхвърли Ива Михайлова да участва онлайн в заседанията

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

България Преди 2 часа

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Асен Василев

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Парите ни Преди 2 часа

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Любопитно Преди 3 часа

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Парите ни Преди 3 часа

Общата сума по депозитите на домакинствата достига 57,22 млрд. евро към края на септември, с 16,2% повече за година, сочат данни на БНБ

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

Свят Преди 3 часа

Анализ на Newsweek разкрива, че характерните провокации, шеги и мемета, които донесоха власт на Доналд Тръмп през 2016 г., днес се превръщат в изхабен рефлекс, който все по-трудно ангажира и убеждава избирателите

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Любопитно Преди 3 часа

По-малко от три месеца след завръщането си в Обединеното кралство принц Хари се оттегля от поста си на главен директор по обществено въздействие в BetterUp. Той става старши съветник, за да се фокусира върху ключови проекти, инвестиции и благотворителност

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

България Преди 4 часа

Съпредседателят на „Да, България“ иронизира версиите на управляващите откъде опозицията се е сдобила с документа за втория пенсионен стълб

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Свят Преди 4 часа

Куфарът бил изоставен до контейнер за отпадъци

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Любопитно Преди 4 часа

Джъстин Тимбърлейк разсея 20-годишен слух, потвърждавайки, че емблематичното му парче "What Goes Around… Comes Around" не е посветено на бившата му изгора Бритни Спиърс. Певецът разкри истинската история зад хита и разказа за сложните им отношения

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

България Преди 4 часа

От прокуратурата посочват, че част от обвиненията са свързани с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Любопитно Преди 4 часа

Битката на Брус Уилис с деменцията бележи тежък обрат. Докато бившите му колеги и приятели от филмовите среди са го забравили, семейството му прави и невъзможното, за да му осигури постоянни медицински грижи

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Свят Преди 4 часа

Опозореният британски комик и бивш радиоводещ чу тежката си присъда в Кралския съд в Саутуарк, след като съдията разгроми лъжите му и го определи като „сексуален хищник с арогантно пренебрежение към жените“

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Човешкият шум вреди на дивите животни

sinoptik.bg
1

До 20 градуса в хода на седмицата

sinoptik.bg

Спомен за Ерик Дейн: Актьорът, който превърна болката си в кауза

Edna.bg

Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?

Edna.bg

Наталия Ефремова: Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения

Nova.bg

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които служителят не използва в срок

Nova.bg