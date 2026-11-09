Свят

Стрелбата в Краков предизвика политически скандал в Полша, опозицията поиска обяснения

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 08:00
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П олитически спор избухна в Полша след масовата стрелба в центъра на Краков, при която загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени. Опозиционната партия „Право и справедливост“ поиска от правителството да обясни на какви данни се основава твърдението, че 24-годишният заподозрян е бил повлиян от крайнодесни възгледи.

Шест жертви и 16 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви в събота, че нападателят е имал „много радикални възгледи“ и е бил „запленен от крайнодесни идеологии“. Думите му предизвикаха реакция от представители на националистическата партия „Право и справедливост“ (ПиС), които поискаха незабавни разяснения и достъп до информацията, на която министърът е основал оценката си.

„Ако Кервински е подвел обществеността, трябва да понесе политическа отговорност. Искаме незабавни обяснения и достъп до информацията, на която е основал изявленията си“, написа заместник-председателят на партията Пшемислав Чарнек в социалната мрежа X.

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В неделя Кервински заяви, че не оттегля думите си, но подчерта, че разследването на мотивите на нападателя продължава. По думите му първоначалните хипотези и събраните до момента данни се проверяват от полицията.

„Не произнасяме присъда“, заяви министърът пред телевизия TVN24.

Към момента властите не са обявили окончателно установен мотив за нападението. Полската прокуратура започна разследване за престъпление с терористичен характер. Това обаче не означава, че крайнодясната идеология вече е доказана като причина за стрелбата.

  • Спор около Марша на независимостта

Стрелбата предизвика и дебат за сигурността на предстоящия Марш на независимостта във Варшава, който традиционно се провежда на 11 ноември по повод националния празник на Полша.

В политическите среди и социалните мрежи се появиха твърдения, че трагедията в Краков може да бъде използвана като основание за отмяна на шествието. Полското правителство обаче отхвърли подобни спекулации. Премиерът Доналд Туск заяви, че никой не възнамерява да забранява марша, и призова участниците да се въздържат от агресия и да проявят уважение към полицаите, които ще охраняват събитието.

Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Въпреки това провеждането на шествието остава предмет на политически дебат. Част от представителите на управляващите призоваха то да бъде отменено заради обстановката след нападението, докато представители на ПиС и организаторите настояват, че проявата трябва да се състои.

Маршът на независимостта е една от най-спорните ежегодни прояви в Полша. Националистическите среди го представят като израз на патриотизъм и национална идентичност, докато критиците му го свързват с ксенофобски и крайнодесни послания. Събитието предизвиква спорове и извън страната.

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  • Какво се знае за стрелбата в Краков

Нападението беше извършено в събота следобед на централния площад в Краков. 24-годишен поляк пристигнал с автомобил и открил огън по хората в района. При стрелбата загинаха шестима души, а 16 бяха ранени, сред тях двама полицаи и самият заподозрян.

Мъжът беше ранен при престрелка с полицията и откаран в болница в критично състояние. По-късно разследващите откриха телата на родителите и сестра му в семейното жилище в град Островец Швентокшиски. Прокуратурата съобщи, че е много вероятно убийствата там и нападението в Краков да са извършени от един и същи човек.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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