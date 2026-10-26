14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

М омче на 14 години се блъсна с автомобила на баща си в ограда на частен имот в заветското село Острово, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Момчето взело автомобила „Мерцедес С220“ на 54-годишния си баща и катастрофирало на улица „Хемус“ в селото. Пристигналите на място полицаи са установили неправоспособния шофьор и баща му, които направили опит да укрият автомобила.

Съставени са актове по Закона за движението по пътищата за причиненото пътнотранспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен. Регистрационните табели на колата са отнети с принудителна административна мярка. На 75-годишната собственичка на имота е издаден констативен протокол за нанесените щети, допълват от ОДМВР в Разград.

През февруари непълнолетен се блъсна с автомобил в електрически стълб по улица „Дончо Сумпаров“ в Разград, баща му бе санкциониран за преотстъпване на колата.